Форталеза
Атлетико Минейро
«Форталеза»
Турнирное положение: По итогам 29-го тура бразильской Серии A «Форталеза» занимает третью позицию с 55 баллами и разницей мячей 38-29.
Команда на пять очков отстает от лидера первенства «Ботафого» и на два пункта — от второго в таблице «Палмейраса», а также на четыре балла опережает четвертый «Фламенго».
Последние матчи: клуб в прошлом туре первенства на чужом поле потерпел поражение. На выезде он проиграл «Гремио» (1:3).
Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Южноамериканский кубок.
Не сыграют: травмированы — Лукас Саша, Сантос, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Форталеза» выиграл лишь дважды при пяти поражениях и одной ничьей.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, фактор своего поля все же позволяет ему рассчитывать на три очка.
Хуан Лусеро — лучший бомбардир команды в лиге с восемью голами.
«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: По итогам 28-ми матчей бразильской Серии A «Атлетико Минейро» занимает девятую строчку с 40 баллами и разницей мячей 40-41.
Команда на шесть очков отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес (шестое место), а также на 11 баллов — от зоны Кубка Либертадорес (четвертая позиция).
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии A набрал три очка. На своем поле он обыграл «Гремио» (2:1).
Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии, при двух победах и одной ничьей.
Не сыграют: травмированы — Гильерме Арана, Каду, Бернард, Сарачо, Алиссон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико Минейро» одержал четыре победы при одном поражении и одной ничьей.
С такой формой «Шахтеры» способны увезти домой три очка, пусть даже им предстоит сыграть против вышестоящего в таблице соперника на его поле.
Халк — лучший бомбардир команды в Серии A с 10-ю голами.
Статистика для ставок
- в пяти из восьми последних матчей «Форталеза» проиграла
- в четырех последних матчах «Атлетико Минейро» забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Атлетико Минейро» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.60, победа «Атлетико Минейро» — в 4.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
Аналогичный сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах гостей.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.70