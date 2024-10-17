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    Поднимется ли «Форталеза» на второе место?

    «Форталеза» — «Атлетико Минейро». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Атлетико Минейро»
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    Халк
    17 октября в 30-м туре бразильской Серии A «Форталеза» на своем поле примет «Атлетико Минейро». Начало поединка запланировано на 03:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Атлетико Минейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Октября 2024 года

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
    •  Форталеза 03:45 Атлетико Минейро

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
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    «Форталеза»

    Турнирное положение: По итогам 29-го тура бразильской Серии A «Форталеза» занимает третью позицию с 55 баллами и разницей мячей 38-29.

    Команда на пять очков отстает от лидера первенства «Ботафого» и на два пункта — от второго в таблице «Палмейраса», а также на четыре балла опережает четвертый «Фламенго».

    Последние матчи: клуб в прошлом туре первенства на чужом поле потерпел поражение. На выезде он проиграл «Гремио» (1:3).

    Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Южноамериканский кубок.

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    Не сыграют: травмированы — Лукас Саша, Сантос, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Форталеза» выиграл лишь дважды при пяти поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, фактор своего поля все же позволяет ему рассчитывать на три очка.

    Хуан Лусеро — лучший бомбардир команды в лиге с восемью голами.

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: По итогам 28-ми матчей бразильской Серии A «Атлетико Минейро» занимает девятую строчку с 40 баллами и разницей мячей 40-41.

    Команда на шесть очков отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес (шестое место), а также на 11 баллов — от зоны Кубка Либертадорес (четвертая позиция).

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии A набрал три очка. На своем поле он обыграл «Гремио» (2:1).

    Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии, при двух победах и одной ничьей.

    Не сыграют: травмированы — Гильерме Арана, Каду, Бернард, Сарачо, Алиссон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико Минейро» одержал четыре победы при одном поражении и одной ничьей.

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    С такой формой «Шахтеры» способны увезти домой три очка, пусть даже им предстоит сыграть против вышестоящего в таблице соперника на его поле.

    Халк — лучший бомбардир команды в Серии A с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из восьми последних матчей «Форталеза» проиграла

    • в четырех последних матчах «Атлетико Минейро» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Атлетико Минейро» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.60, победа «Атлетико Минейро» — в 4.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    Аналогичный сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах гостей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.70

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