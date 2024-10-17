17 октября в 30-м туре бразильской Серии A «Форталеза» на своем поле примет «Атлетико Минейро». Начало поединка запланировано на 03:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Атлетико Минейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Форталеза»

Турнирное положение: По итогам 29-го тура бразильской Серии A «Форталеза» занимает третью позицию с 55 баллами и разницей мячей 38-29.

Команда на пять очков отстает от лидера первенства «Ботафого» и на два пункта — от второго в таблице «Палмейраса», а также на четыре балла опережает четвертый «Фламенго».

Последние матчи: клуб в прошлом туре первенства на чужом поле потерпел поражение. На выезде он проиграл «Гремио» (1:3).

Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Южноамериканский кубок.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Лукас Саша, Сантос, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Форталеза» выиграл лишь дважды при пяти поражениях и одной ничьей.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, фактор своего поля все же позволяет ему рассчитывать на три очка.

Хуан Лусеро — лучший бомбардир команды в лиге с восемью голами.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: По итогам 28-ми матчей бразильской Серии A «Атлетико Минейро» занимает девятую строчку с 40 баллами и разницей мячей 40-41.

Команда на шесть очков отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес (шестое место), а также на 11 баллов — от зоны Кубка Либертадорес (четвертая позиция).

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии A набрал три очка. На своем поле он обыграл «Гремио» (2:1).

Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии, при двух победах и одной ничьей.

Не сыграют: травмированы — Гильерме Арана, Каду, Бернард, Сарачо, Алиссон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико Минейро» одержал четыре победы при одном поражении и одной ничьей.

С такой формой «Шахтеры» способны увезти домой три очка, пусть даже им предстоит сыграть против вышестоящего в таблице соперника на его поле.

Халк — лучший бомбардир команды в Серии A с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Форталеза» проиграла

в четырех последних матчах «Атлетико Минейро» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Атлетико Минейро» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.60, победа «Атлетико Минейро» — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Аналогичный сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.70