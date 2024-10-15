15 октября в матче четвертого тура азиатского отбора на чемпионат мира 2026 по футболу сыграют Китай и Индонезия. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Китай — Индонезия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Китай

Турнирное положение: Китай после трех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира пока что не набрал ни одного балла.

Китай занимает последнюю, шестую позицию в группе, отставая на четыре очка от зоны следующего этапа, а также на три пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная на чужом поле проиграла Австралии (1:3).

Перед этим во втором туре этой же стадии квалификации на мундиаль коллектив в домашних стенах потерпел поражение от Саудовской Аравии с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными в отборе на ЧМ-2026, Китай проиграл, а не выигрывает уже пять матчей кряду.

Это означает, что у хозяев не лучшие шансы не то, что на успех, а и даже на ничью, пусть даже они принимают не самого сильного соперника на своем поле.

Два гола команды отборе на мундиаль-2026 забивали разные игроки.

Индонезия

Турнирное положение: Индонезия после трех стартовых туров в своей группе квалификации на мировой форум набрала три очка.

Индонезия занимает пятую позицию, на один балл отставая от зоны выхода на ЧМ-2026 (второе место) и зоны следующего раунда отбора на чемпионат мира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная на выезде разошлась миром с Бахрейном (2:2).

Перед этим коллектив в рамках второго тура отбора на чемпионат мира на своем поле сыграла в нулевую ничью с Австралией.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными в рамках квалификации на мундиаль, Индонезия сыграла вничью и не знает поражений уже четыре игры кряду.

Такая форма на первый взгляд не сулит хороших шансов гостям на победу, тем не менее, их более высокий класс в сравнении с соперником все же позволяет на это рассчитывать.

Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Китая забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Индонезии забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах Индонезия сыграла вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Индонезия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.18. Ничья — в 3.35, успех Китая — в 3.40.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.

И хотя в пяти из шести последних матчей Индонезии забивали меньше 2,5 голов, результативность поединков Китая должна стать здесь решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли четыре последних матча.

Ставка: Индонезия победит за 2.18