ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальЯмаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас Джуд БеллингемФинляндия — Англия 1:3. Онлайн Кирнан Дьюзбери-ХоллЗолотой запас. Пять летних новичков АПЛ, полирующих лавку за большие деньги
  • 20:57
    • Сборная Англии одержала победу над Финляндией в матче Лиги наций
    Все новости спорта

    Закончится ли серия поражений Китая?

    Китай — Индонезия. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, отбор на ЧМ-2026, 15 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Китая Прогнозы на футбол Китая
    Прогноз и ставки на Китай — Индонезия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бехрам Абдувели (Китай)
    15 октября в матче четвертого тура азиатского отбора на чемпионат мира 2026 по футболу сыграют Китай и Индонезия. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Китай — Индонезия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Китай

    Турнирное положение: Китай после трех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира пока что не набрал ни одного балла.

    Китай занимает последнюю, шестую позицию в группе, отставая на четыре очка от зоны следующего этапа, а также на три пункта от нынешнего соперника.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная на чужом поле проиграла Австралии (1:3).

    Перед этим во втором туре этой же стадии квалификации на мундиаль коллектив в домашних стенах потерпел поражение от Саудовской Аравии с результатом 1:2.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными в отборе на ЧМ-2026, Китай проиграл, а не выигрывает уже пять матчей кряду.

    Это означает, что у хозяев не лучшие шансы не то, что на успех, а и даже на ничью, пусть даже они принимают не самого сильного соперника на своем поле.

    Два гола команды отборе на мундиаль-2026 забивали разные игроки.

    Индонезия

    Турнирное положение: Индонезия после трех стартовых туров в своей группе квалификации на мировой форум набрала три очка.

    Индонезия занимает пятую позицию, на один балл отставая от зоны выхода на ЧМ-2026 (второе место) и зоны следующего раунда отбора на чемпионат мира.

  • Клубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола?
  • Почему международный футбол в последнее время подвергается критике, как никогда прежде?
  • 11/10/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная на выезде разошлась миром с Бахрейном (2:2).

    Перед этим коллектив в рамках второго тура отбора на чемпионат мира на своем поле сыграла в нулевую ничью с Австралией.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными в рамках квалификации на мундиаль, Индонезия сыграла вничью и не знает поражений уже четыре игры кряду.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Такая форма на первый взгляд не сулит хороших шансов гостям на победу, тем не менее, их более высокий класс в сравнении с соперником все же позволяет на это рассчитывать.

    Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Китая забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей Индонезии забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Индонезия сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Индонезия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.18. Ничья — в 3.35, успех Китая — в 3.40.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.

    И хотя в пяти из шести последних матчей Индонезии забивали меньше 2,5 голов, результативность поединков Китая должна стать здесь решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли четыре последних матча.

    Ставка: Индонезия победит за 2.18

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Китай (U21) — Россия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 07:30
    •  2.61
  • Прогноз на матч Карацев — Моро-Каньяс
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Таджикистан — Филиппины
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Марожан — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Гаске — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Грикспор — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Грузия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Азербайджан — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зимбабве — Намибия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Того — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Дардери — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Китай — Индонезия: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. Закончится ли серия поражений Китая?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры