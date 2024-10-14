Германия
Нидерланды
Германия
Турнирное положение: немецкая национальная команда отлично выступает в текущем розыгрыше Лиги наций.
Немцы сейчас имеют в своем активе семь баллов и располагаются на первой строчке в турнирной таблице.
Германия — Нидерланды: коэффициенты букмекеров
Главная команда Германии забила целых девять мячей, а в свои ворота пропустила только три.
Последние матчи: в октябре Германия уже переиграла Боснию и Герцеговину (2:1).
В сентябре же сборная Германии разбила Венгрию (5:0) и сыграла вничью с Нидерландами (2:2).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
До этого Бундестим дошла по четвертьфинала чемпионата Европы, где проиграла Испании (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у «орлов» нет.
Состояние команды: «немецкая машина» является главным фаворитом своей группы и должна занимать первое место.
Пожалуй, в этом матче подопечным Юлиана Нагельсмана главное не проиграть и тогда они смогут решить поставленную перед ними задачу.
Нидерланды
Турнирное положение: «оранжевые» также претендуют на то, чтобы одержать победу в группе.
«Летучие голландцы» набрали пять очков и идут на второй строчке в турнирной таблице.
Нидерландская «националка» смогла забить восемь мячей, а в свои пропустила лишь пять.
Последние матчи: в прошлом матче сборная Нидерландов сыграла вничью с Венгрией (1:1).
До этого, в сентябре, Нидерланды разгромили Боснию и Герцеговину (5:2) и поделили очки с Германией (2:2).
Перед этим «заводные апельсины» смогли выйти в полуфинал чемпионата Европы, где проиграли Англии (1:2).
Не сыграют: Вирджил ван Дейк дисквалифицирован.
Состояние команды: подопечные Рональда Кумана должны навязывать борьбу Германии за первое место в группе, поэтому этот матч имеет огромное значение.
У Нидерландов есть все шансы стать первыми в группе, но для этого необходимо побеждать во всех оставшихся матчах. Реально ли это? Сложно сказать.
Статистика для ставок
- Сербия не может победить на протяжении 5 матчей
- Швейцария выиграла только 1 из последних 6 матчей
- в последней очной игре в 2022 году Швейцария переиграла Сербию со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.82. Ничья — в 4.05, успех Нидерландов — в 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.
- 2.15Казахстан — Словения: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому предположим, что в этой игр будет обилие голов.
Ставка: тотал больше 3 за 2.40
Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то вполне вероятна ничья, которая устроит немцев. Команды-то, по сути, примерно равны.
Ставка: ничья за 4.05