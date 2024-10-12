Торпедо
Сокол
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы намереваются напрямую выйти в элитный дивизион. После 13 туров команда занимает 2 место в турнирной таблице первого дивизиона.
При этом «Торпедо» в 13 поединках настреляло 20 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 12 раз.
Последние матчи: в минувшем туре команда Олега Кононова разжилась всего лишь одним баллом. Торпедовцы расписало паритет с «Уралом» (1:1).
До того команда не сумела одолеть сочинцев (2:2). А вот скромный КАМАЗ был обыгран с заметным напряжением сил (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» победило лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Кононова научились достигать результата, прибавляя по ходу встречи. Да и замены белорусского наставника часто становятся результативными.
Матчи с «Соколом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Торпедо» 3 раза выиграло при одном поражении.
Нет сомнений, что москвичи постараются вернуться на победный путь. Тем более, отставание от лидера составляет всего 2 очка.
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы сражаются за выживание в первой лиге. По итогам первых 13 туров первенства команда находится на 14 месте в таблице.
Причем «Сокол» крайне слабо действует в плане реализации. В 13 матчах команда забила лишь 8 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться очками. Саратовцы дома минимально уступили «Ротору».
До того саратовский клуб уступил еще «морякам» (0:3). А вот в Кубке России команда сумела переиграть скромный «Орел» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Сокол» имеет явные проблемы в плане построения атак. Зато пропускает команда в среднем чуть реже гола за матч — 12 мячей.
При этом «Сокол» лишь на один зачетный балл опережает опасную зону. Да и забивают саратовцы, наряду с «Аланией», меньше всех в лиге.
А вот оказать достойное сопротивление более сильным оппонентам саратовцы явно способны. Да и надежные тылы в этом явно помогут.
И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и торпедовцы в последних матчах не впечатляют.
Статистика для ставок
- Саратовцы в среднем пропускают менее гола за матч
- «Торпедо» не побеждало в 2 своих последних поединках
- «Сокол» забил всего 8 мячей в 13 матчах первенства
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.13.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.16 и 1.67.
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Прогноз: Торпедовцы явно намерены вернуться на победную дорогу.
Москвичи явно сильнее «Сокола», и уж точно постараются быстро вскрыть оборону соперника.
Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.47.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.16