12 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Сокол». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Сокол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы намереваются напрямую выйти в элитный дивизион. После 13 туров команда занимает 2 место в турнирной таблице первого дивизиона.

При этом «Торпедо» в 13 поединках настреляло 20 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 12 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда Олега Кононова разжилась всего лишь одним баллом. Торпедовцы расписало паритет с «Уралом» (1:1).

До того команда не сумела одолеть сочинцев (2:2). А вот скромный КАМАЗ был обыгран с заметным напряжением сил (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» победило лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: подопечные Кононова научились достигать результата, прибавляя по ходу встречи. Да и замены белорусского наставника часто становятся результативными.

Матчи с «Соколом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Торпедо» 3 раза выиграло при одном поражении.

Нет сомнений, что москвичи постараются вернуться на победный путь. Тем более, отставание от лидера составляет всего 2 очка.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы сражаются за выживание в первой лиге. По итогам первых 13 туров первенства команда находится на 14 месте в таблице.

Причем «Сокол» крайне слабо действует в плане реализации. В 13 матчах команда забила лишь 8 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться очками. Саратовцы дома минимально уступили «Ротору».

До того саратовский клуб уступил еще «морякам» (0:3). А вот в Кубке России команда сумела переиграть скромный «Орел» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Сокол» имеет явные проблемы в плане построения атак. Зато пропускает команда в среднем чуть реже гола за матч — 12 мячей.

При этом «Сокол» лишь на один зачетный балл опережает опасную зону. Да и забивают саратовцы, наряду с «Аланией», меньше всех в лиге.

А вот оказать достойное сопротивление более сильным оппонентам саратовцы явно способны. Да и надежные тылы в этом явно помогут.

И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и торпедовцы в последних матчах не впечатляют.

Статистика для ставок

Саратовцы в среднем пропускают менее гола за матч

«Торпедо» не побеждало в 2 своих последних поединках

«Сокол» забил всего 8 мячей в 13 матчах первенства

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.13.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.16 и 1.67.

Прогноз: Торпедовцы явно намерены вернуться на победную дорогу.

Москвичи явно сильнее «Сокола», и уж точно постараются быстро вскрыть оборону соперника.

Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16