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    Торпедовцы начнут без раскачки

    Торпедо — Сокол: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.47. 12.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Сокол»
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    Олег Кононов
    12 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Сокол». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Сокол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 12 Октября 2024 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 17:00 Сокол

    Сокол

  • Саратов
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы намереваются напрямую выйти в элитный дивизион. После 13 туров команда занимает 2 место в турнирной таблице первого дивизиона.

    При этом «Торпедо» в 13 поединках настреляло 20 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 12 раз.

    Последние матчи: в минувшем туре команда Олега Кононова разжилась всего лишь одним баллом. Торпедовцы расписало паритет с «Уралом» (1:1).

    До того команда не сумела одолеть сочинцев (2:2). А вот скромный КАМАЗ был обыгран с заметным напряжением сил (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» победило лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: подопечные Кононова научились достигать результата, прибавляя по ходу встречи. Да и замены белорусского наставника часто становятся результативными.

    Матчи с «Соколом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Торпедо» 3 раза выиграло при одном поражении.

    Нет сомнений, что москвичи постараются вернуться на победный путь. Тем более, отставание от лидера составляет всего 2 очка.

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы сражаются за выживание в первой лиге. По итогам первых 13 туров первенства команда находится на 14 месте в таблице.

    Причем «Сокол» крайне слабо действует в плане реализации. В 13 матчах команда забила лишь 8 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться очками. Саратовцы дома минимально уступили «Ротору».

    До того саратовский клуб уступил еще «морякам» (0:3). А вот в Кубке России команда сумела переиграть скромный «Орел» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Сокол» имеет явные проблемы в плане построения атак. Зато пропускает команда в среднем чуть реже гола за матч — 12 мячей.

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    При этом «Сокол» лишь на один зачетный балл опережает опасную зону. Да и забивают саратовцы, наряду с «Аланией», меньше всех в лиге.

    А вот оказать достойное сопротивление более сильным оппонентам саратовцы явно способны. Да и надежные тылы в этом явно помогут.

    И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и торпедовцы в последних матчах не впечатляют.

    Статистика для ставок

    • Саратовцы в среднем пропускают менее гола за матч

    • «Торпедо» не побеждало в 2 своих последних поединках

    • «Сокол» забил всего 8 мячей в 13 матчах первенства

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.13.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.16 и 1.67.

    Прогноз: Торпедовцы явно намерены вернуться на победную дорогу.

    Москвичи явно сильнее «Сокола», и уж точно постараются быстро вскрыть оборону соперника.

    Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.47.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.16

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    «Торпедо» — «Сокол»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на футбол. Торпедовцы начнут без раскачки
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