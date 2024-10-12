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    Наберут ли литовцы первые очки в турнире?

    Литва — Косово. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига наций, 12 октября 2024 года

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    Сборная Литвы
    12 октября в Каунасе пройдет поединок 3-го тура группового этапа Лиги наций в дивизионе С, в котором сыграют сборные Литвы и Косово. Начало — в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Литва — Косово, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C2 12 Октября 2024 года

    Литва

  • Вильнюс
    •  Литва 16:00 Косово

    Косово

  • Лига наций УЕФА. C2
    •

    Литва

    Турнирное положение: Сборная Литвы по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций только в стыках с Гибралтаром (1:0 и 1:0) отстояла свое место в дивизионе С.

    В текущем же турнире литовцы в двух турах не набрали ни одного очка и находятся на две своего квартета, проиграв обе встречи с общим счетом 1:4.

    Литва — Косово: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В первом туре «трехцветные» на своем поле потерпели поражение от сборной Кипра со счетом 0:1, а во втором игровом дне они уступили на выезде команде Румынии со счетом 1:3, играя до 87-й минуты вничью 1:1.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: За предыдущие десять встреч с учетом всех проведенных турниров сборная Литвы смогла отпраздновать четыре виктории, обыграв дважды Гибралтара, а также по разу Болгарию И Латвию. В остальных же шести поединках за это время литовцы расписали две мировые и потерпели четыре фиаско. И за все эти матчи они только трижды уходили с поля без забитого гола.

    Косово

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Косово финишировала на второй строке в своем квартете дивизиона С, много проиграв первой Греции.

    В новом розыгрыше данного соревнования косовары раз выиграли и раз проиграли и идут на второй строке в группе. Забили они в этих играх четыре гола при трех пропущенных.

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    • Последние матчи: Начали турнир «золотые» с крупного домашнего поражения от сборной Румынии со счетом 0:3, но затем они реабилитировались, разгромив в гостевой встрече команду Кипра со счетом 4:0, решив исход поединка уже к 55-й минуте.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: косовары за предыдущие девять матчей с учетом всех турниров по четыре раза побеждали и уступали, а также расписали одну мировую. Причем во всех проигранных поединках сборная Косово так и не смогла забить ни одного гола. В других же играх она в трех случаях провели по одному голу и в двух встречах забивали больше одного мяча.

    Статистика для ставок

    • Между собой эти сборные провели только один поединок. В 2021 году в товарняке победили косовары со счетом 4:0

    • У Литвы дома лишь одна победа за прошедшие 13 встреч

    • Сборная Косово в гостях выиграла три из шести предыдущих игр и дважды уступила

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Косово — 1.85, победа Литвы — 5.14, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.54 и 1.53 соответственно.

    Прогноз: Хотя обе команды и не отличаются высокой результативностью, но на пару голов в очном противостоянии они вполне могут наиграть.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.90.

    Прогноз: И также здесь еще поставим на то, что литовцы смогут устоять на своем поле в игре с косоварами и наконец-то добудут первые очки в этом турнире.

    Ставка: 1Х за 2.00.

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    Литва — Косово: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на футбол. Наберут ли литовцы первые очки в турнире?
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