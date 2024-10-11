ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ГоловинПопадание в яблочко. Головин пришелся ко двору в «Монако» Джакомо РаспадориИталия — Бельгия. Онлайн Брендон РойвалПретендентский бой Ройвала и Таиры, возвращение Тавареса. Анонс карда UFC Vegas 98
  • 09:15
    • Александрова стала четвертьфиналисткой турнира в Ухане
    Все новости спорта

    Кто одержит победу в матче Украина — Грузия?

    Украина — Грузия: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Грузии Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Украина — Грузия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    сборная Украины
    11 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Украина и Грузия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Украина — Грузия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. B1 11 Октября 2024 года

    Украина

  • Киев
    •  Украина 21:45 Грузия

    Грузия

  • Тбилиси
    •

    Украина

    Турнирное положение: украинская сборная крайне неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций.

    Украинцы проиграли два стартовых матча и без очков идут последними в группе.

    Украина — Грузия: коэффициенты букмекеров

    Главная команда Украины забила три мяча, а в свои ворота пропустили целых пять.

    Последние матчи: в прошлых турах Украина проиграла Албании (1:2) и Чехии (2:3).

    До этого сборная Украины принимала участие в Евро-2024, но не смогла выйти из группы. Она проиграла Румынии (0:3), победила Словакию (2:1) и сыграла вничью с Бельгией (0:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у «сине-желтых» среди вызванных футболистов нет.

    Состояние команды: положение у подопечных Сергея Реброва удручающее.

    Украинская «националка» считалась фаворитом своей группы, но в итоге сейчас является аутсайдером. Теперь команде будет крайне сложно занять первое место, но она обязана уходить с последнего места и не вылетать из Лиги В.

    Грузия

    Турнирное положение: грузинская сборная ударно стартовала в новом сезоне.

    Грузины смогли добыть две победы, набрали шесть очков и возглавили турнирную таблицу группы.

  • Трансферный дайджест. 1-7 октября
  • Зане может вернуться в АПЛ, Адейеми заменит Салаха в «Ливерпуле», «Реал» ищет замену Карвахалю
  • 07/10/2024

    • «Крестоносцы» забили пять мячей, а в свои ворота пропустили только один.

    Последние матчи: в прошлых турах сборная Грузии победила Чехию (4:1) и Албанию (1:0).

    До этого Грузия впервые выступала на чемпионате Европы, вышла из группы, а в плей-офф уступила Испании (1:4).

    Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

    Состояние команды: подопечные Вилли Саньоля находятся в отличной форме и показывают приличную игру.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Грузинскую «националку» уже смело можно называть фаворитом группы и главным претендентом на то, чтобы повыситься в классе и выйти в Лигу А.

    Статистика для ставок

    • Украина выиграла только 1 из последних 5 матчей

    • Грузия проиграла только 1 из последних 5 матчей

    • в последней очной игре в 2015 году Украина победила Грузию со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья — в 3.35, успех Грузии — в 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 2.15 и 1.72 соответственно.

    Прогноз: думается, что эти команды сейчас являются примерно равными, поэтому предположим, что сыграют они вничью.

    Ставка: ничья за 3.35

    Прогноз: команды изрядно забивают, поэтому и в этот раз должны поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.93

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Австралия — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 12:10
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Соболенко — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Узбекистан — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Иордания — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Катар — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Молдова — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч ДР Конго — Танзания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Гана — Судан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бахрейн — Индонезия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Ботсвана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Оман — Кувейт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Украина — Грузия: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на футбол. Кто одержит победу в матче Украина — Грузия?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры