Украина
Грузия
Украина
Турнирное положение: украинская сборная крайне неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций.
Украинцы проиграли два стартовых матча и без очков идут последними в группе.
Украина — Грузия: коэффициенты букмекеров
Главная команда Украины забила три мяча, а в свои ворота пропустили целых пять.
Последние матчи: в прошлых турах Украина проиграла Албании (1:2) и Чехии (2:3).
До этого сборная Украины принимала участие в Евро-2024, но не смогла выйти из группы. Она проиграла Румынии (0:3), победила Словакию (2:1) и сыграла вничью с Бельгией (0:0).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у «сине-желтых» среди вызванных футболистов нет.
Состояние команды: положение у подопечных Сергея Реброва удручающее.
Украинская «националка» считалась фаворитом своей группы, но в итоге сейчас является аутсайдером. Теперь команде будет крайне сложно занять первое место, но она обязана уходить с последнего места и не вылетать из Лиги В.
Грузия
Турнирное положение: грузинская сборная ударно стартовала в новом сезоне.
Грузины смогли добыть две победы, набрали шесть очков и возглавили турнирную таблицу группы.
«Крестоносцы» забили пять мячей, а в свои ворота пропустили только один.
Последние матчи: в прошлых турах сборная Грузии победила Чехию (4:1) и Албанию (1:0).
До этого Грузия впервые выступала на чемпионате Европы, вышла из группы, а в плей-офф уступила Испании (1:4).
Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Вилли Саньоля находятся в отличной форме и показывают приличную игру.
Грузинскую «националку» уже смело можно называть фаворитом группы и главным претендентом на то, чтобы повыситься в классе и выйти в Лигу А.
Статистика для ставок
- Украина выиграла только 1 из последних 5 матчей
- Грузия проиграла только 1 из последних 5 матчей
- в последней очной игре в 2015 году Украина победила Грузию со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья — в 3.35, успех Грузии — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 2.15 и 1.72 соответственно.
- 1.95Италия — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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- 2.35Австрия — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: думается, что эти команды сейчас являются примерно равными, поэтому предположим, что сыграют они вничью.
Ставка: ничья за 3.35
Прогноз: команды изрядно забивают, поэтому и в этот раз должны поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 1.93