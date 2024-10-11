11 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Украина и Грузия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Украина — Грузия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Украина

Турнирное положение: украинская сборная крайне неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций.

Украинцы проиграли два стартовых матча и без очков идут последними в группе.

Главная команда Украины забила три мяча, а в свои ворота пропустили целых пять.

Последние матчи: в прошлых турах Украина проиграла Албании (1:2) и Чехии (2:3).

До этого сборная Украины принимала участие в Евро-2024, но не смогла выйти из группы. Она проиграла Румынии (0:3), победила Словакию (2:1) и сыграла вничью с Бельгией (0:0).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у «сине-желтых» среди вызванных футболистов нет.

Состояние команды: положение у подопечных Сергея Реброва удручающее.

Украинская «националка» считалась фаворитом своей группы, но в итоге сейчас является аутсайдером. Теперь команде будет крайне сложно занять первое место, но она обязана уходить с последнего места и не вылетать из Лиги В.

Грузия

Турнирное положение: грузинская сборная ударно стартовала в новом сезоне.

Грузины смогли добыть две победы, набрали шесть очков и возглавили турнирную таблицу группы.

«Крестоносцы» забили пять мячей, а в свои ворота пропустили только один.

Последние матчи: в прошлых турах сборная Грузии победила Чехию (4:1) и Албанию (1:0).

До этого Грузия впервые выступала на чемпионате Европы, вышла из группы, а в плей-офф уступила Испании (1:4).

Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Вилли Саньоля находятся в отличной форме и показывают приличную игру.

Грузинскую «националку» уже смело можно называть фаворитом группы и главным претендентом на то, чтобы повыситься в классе и выйти в Лигу А.

Статистика для ставок

Украина выиграла только 1 из последних 5 матчей

Грузия проиграла только 1 из последних 5 матчей

в последней очной игре в 2015 году Украина победила Грузию со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья — в 3.35, успех Грузии — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 2.15 и 1.72 соответственно.

Прогноз: думается, что эти команды сейчас являются примерно равными, поэтому предположим, что сыграют они вничью.

Ставка: ничья за 3.35

Прогноз: команды изрядно забивают, поэтому и в этот раз должны поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.93