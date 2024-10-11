11 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Сенегал и Малави. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сенегал — Малави, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегальцы пока и близко не демонстрируют всего своего потенциала. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом Сенегал в двух стартовых турах квалификации разжился 4 очками. Зато в свои ворота команда пропустила лишь один мяч.

Последние матчи: минувший тур квалификации сенегальцы провели успешно. Команда минимально одолела Бурунди.

При этом чуть ранее сенегальцы не смогли переиграть Буркина-Фасо (1:1). А вот до того команда нанесла поражение Мавритании (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Сенегал выиграл 3 раза. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Сенегальцы прекрасно обороняются. Вот только в 5 своих последних матчах команда забивает лишь по голу.

Со сборной Малави Сенегал пересекался всего лишь три раза. При этом дважды успех сопутствовал сенегальцам при одном паритете.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Сенегальцы явно намерены выбраться на первую строчку в группе.

Малави

Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации явно не преуспевает. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Малави в 2 поединках квалификации не разжилась баллами. При этом команда забила 3 мяча в ворота соперников при 6 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть даже балла. Малавийцы уступили сборной Буркина-Фасо (1:3).

До того команда потерпела коллизию от Бурунди (2:3). Да и сборной Экваториальной Гвинеи она уступила (0:1).

Вообще же, Малави в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане результатов. При этом Малави проиграла в 3 своих последних поединках.

При этом Малави имеет заметные проблемы в плане надежности тылов. Да и обыгрывает команда, как правило, лишь совсем скромных оппонентов.

Имея скромный по именам состав, команда едва ли вклинится в борьбу за попадание в дуэт лидеров группы. Малавийцам банально не хватит силенок.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Основной задачей будет сдерживание атак звездных сенегальцев.

Статистика для ставок

Сенегал не проигрывает уже больше года

Малави в среднем пропускает 3 гола за матч

Сенегальцы еще ни разу не проигрывали сборной Малави

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 12.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.11.

Прогноз: Сенегальцы в последних матчах явно не преуспевали в плане реализации.

Номинальные гости крайне нестабильны, однако явно намереваются выгодно проявить себя на фоне одного из грандов африканского футбола.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.44