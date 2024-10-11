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    Эстония — Азербайджан: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.02. 11.10.2024

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    Прогноз и ставки на Эстония — Азербайджан
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    Ренат Дадашов
    11 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Эстония и Азербайджан. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эстония — Азербайджан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 11 Октября 2024 года

    Эстония

  • Таллин
    •  Эстония 19:00 Азербайджан

    Азербайджан

  • Баку
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    Эстония

    Турнирное положение: Эстония после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций все еще не набрала ни одного балла.

    Эстония занимает четвертую позицию, отставая на шесть баллов от первой Швеции и второй Словакии, а также уступая третьему Азербайджану по дополнительным показателям.

    Эстония — Азербайджан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле потерпела разгром от Швеции (0:3).

    Перед этим в первом туре группового этапа турнира коллектив на своем поле потерпел поражение от Словакии с минимальным результатом 0:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Эстония восемь раз проиграла только при двух победах.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, тем не менее, то, что соперник лишь незначительно превосходит их в классе, а также фактор домашнего поля позволяет рассчитывать минимум на ничью.

    Команда пока что не забивала в новом розыгрыше Лиги наций.

    Азербайджан

    Турнирное положение: Азербайджан после двух стартовых туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций также пока что остается без очков.

    Азербайджан занимает третью позицию, отставая на шесть баллов от первой Швеции и второй Словакии, а также опережая нынешнего соперника по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Словакии (0:2).

    Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций также в домашних стенах с аналогичной разницей мячей уступил Швеции (1:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех из четырех последних матчей, два из которых были официальными, а два — товарищескими, Азербайджан проиграл при одной победе.

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    Такая форма вроде как не обещает гостям хороших шансов на три очка, особенно на выезде, тем не менее, соперник все же уступает им в классе.

    Ренат Дадашов — автор пока что единственного гола команды в новом розыгрыше Лиги наций.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей Эстонии забивали больше 2,5 голов

    • в восьми из 10-ти последних матчей Эстония проиграла

    • в четырех из пяти последних матчей Азербайджана забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Азербайджан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.15, успех Эстонии — в 3.20.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.70 и 1.47.

    Прогноз: в 17-ти из 18-ти последних матчей хозяева не выиграли. При этом в в 16-ти из них забивали больше 1,5 голов.

    И хотя в трех из четырех последних матчей гости проигрывали, они все же превосходят соперника в классе, тогда как в пяти их последних поединках забивали больше 1,5 голов.

    Ставка: Азербайджан не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей Эстонии.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35

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    Эстония — Азербайджан: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на футбол. Одержит ли Азербайджан первую победу?
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