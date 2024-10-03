Петрокуб
Пафос
«Петрокуб»
Турнирное положение: В турнирной таблице чемпионата Молдавии «Петрокуб» занимает 5 место с 11 набранными очками. Действующий победитель молдавской Суперлиги в 8 туре осенней фазы чемпионата одержал победу над «Милсами» (2:1).
Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Петрокуб» обыграл лучшую команду Казахстана — «Ордабасы» (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).
Петрокуб — Пафос: коэффициенты букмекеров
Однако, во второй стадии квалификации команда из Хынчешт не смогла преодолеть барьер в лице кипрского АПОЭЛа (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).
Таким образом «Петрокуб» перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где добился победы над валлийским клубом ТНС (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
В заключительном оторочном раунде ЛЕ «Петрокуб» проиграл «Лудогорцу» (1:2 — дома, 0:4 — в гостях).
Не сыграют: Из-за красной карточки не сыграет в матче защитник «Петрокуба» Виктор Мудрак.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Петрокуб» одержал 1 победу, 2 матча завершил вничью и 2 игры проиграл.
«Пафос»
Турнирное положение: В чемпионате Кипра «Пафос» занимает 5 место с активом 62 очка.
Последние матчи: Еврокампанию «Пафос» начал с Лиги Европы, киприоты потерпели крупное фиаско в противостоянн со шведским «Эльфсборгом» (2:5 — дома, 0:3 — в гостях).
Из Лиги Европы киприоты перебрались в Лигу конференций. В третьем по значимости еврокубке «Пафос» переиграл «Жальгирис» (3:0 — дома, 1:2 — в гостях), ЦСКА София (4:0 — дома, 1:2 — в гостях) и «Клуж» (3:0 — дома, 0:1 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Пафос» одержал 3 победы, 1 матч завершил вничью и 1 игру проиграл.
Статистика для ставок
- В последних пяти матчах «Пафос» одержал 3 победы
- «Петрокуб» не сможет рассчитывать на защитника Виктора Мудрака (красная карточка)
- «Петрокуб» и «Пафос» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.68, а победа «Петрокуб» — в 4.32.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.06 и 1.81 соответственно.
- 2.27Динамо — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.75Астон Вилла — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Зенит — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Петрокуб» может столкнуться с проблемой в центре обороны, так как команде не сможет помочь опытный футболист Мудрак. Таким шансом может воспользоваться «Пафос». Но всё же мы ставим на победу «Петрокуба», так как в этом сезоне киприоты все свои гостевые встречи проиграли.
Ставка: Победа «Петрокуба» с коэффициентом 4.32.
Прогноз: Или можно сыграть результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.06.