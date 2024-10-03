«Петрокуб» сыграет против «Пафоса» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Петрокуб» — Пафос, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Петрокуб»

Турнирное положение: В турнирной таблице чемпионата Молдавии «Петрокуб» занимает 5 место с 11 набранными очками. Действующий победитель молдавской Суперлиги в 8 туре осенней фазы чемпионата одержал победу над «Милсами» (2:1).

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Петрокуб» обыграл лучшую команду Казахстана — «Ордабасы» (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).

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Однако, во второй стадии квалификации команда из Хынчешт не смогла преодолеть барьер в лице кипрского АПОЭЛа (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

Таким образом «Петрокуб» перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где добился победы над валлийским клубом ТНС (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

В заключительном оторочном раунде ЛЕ «Петрокуб» проиграл «Лудогорцу» (1:2 — дома, 0:4 — в гостях).

Не сыграют: Из-за красной карточки не сыграет в матче защитник «Петрокуба» Виктор Мудрак.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Петрокуб» одержал 1 победу, 2 матча завершил вничью и 2 игры проиграл.

«Пафос»

Турнирное положение: В чемпионате Кипра «Пафос» занимает 5 место с активом 62 очка.

Последние матчи: Еврокампанию «Пафос» начал с Лиги Европы, киприоты потерпели крупное фиаско в противостоянн со шведским «Эльфсборгом» (2:5 — дома, 0:3 — в гостях).

Из Лиги Европы киприоты перебрались в Лигу конференций. В третьем по значимости еврокубке «Пафос» переиграл «Жальгирис» (3:0 — дома, 1:2 — в гостях), ЦСКА София (4:0 — дома, 1:2 — в гостях) и «Клуж» (3:0 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Пафос» одержал 3 победы, 1 матч завершил вничью и 1 игру проиграл.

Статистика для ставок

В последних пяти матчах «Пафос» одержал 3 победы

«Петрокуб» не сможет рассчитывать на защитника Виктора Мудрака (красная карточка)

«Петрокуб» и «Пафос» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.68, а победа «Петрокуб» — в 4.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.06 и 1.81 соответственно.

Прогноз: «Петрокуб» может столкнуться с проблемой в центре обороны, так как команде не сможет помочь опытный футболист Мудрак. Таким шансом может воспользоваться «Пафос». Но всё же мы ставим на победу «Петрокуба», так как в этом сезоне киприоты все свои гостевые встречи проиграли.

Ставка: Победа «Петрокуба» с коэффициентом 4.32.

Прогноз: Или можно сыграть результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.06.