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    Разгромит ли «Манчестер Сити» «Слован»?

    «Слован» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 1 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Слован» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)
    1 октября во втором туре основного этапа Лиги чемпионов словацкий «Слован» Братислава на своем поле сыграет против английского «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 01 Октября 2024 года

    Слован

  • Либерец
    •  Слован 22:00 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
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    «Слован»

    Турнирное положение: «Слован» Братислава после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 34-е — третье с конца место.

    Команда в стартовом поединке главного евротурнира осталась без очков, потерпев на выезде не просто поражение, а разгром от «Селтика» (1:5).

    Слован — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках девятого тура словацкого первенства «Слован» на выезде обыграл «Земплин» (4:2).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам восьми поединков традиционно находится на первой позиции, опережая своего ближайшего преследователя «Жилину» на один балл.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах — чемпионате и Кубке страны — «Слован» выиграл.

    Несмотря на неплохую форму, братиславцам будет сложно не то, что выиграть, а даже сыграть вничью, ведь соперник на голову превосходит его классом.

    Кевин Виммер — автор единственного гола команды в Лиге чемпионов нового сезона.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 20-ю позицию в зоне плей-офф.

    Команда в стартовом поединке турнира набрала лишь один балл, не сумев на своем поле обыграть миланский «Интер» (0:0) — все же непростого соперника.

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  • 21/09/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках английского первенства «Манчестер Сити» на чужом поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счетом 1:1.

    Коллектив в своем национальном первенстве занимает вторую строчку, отставая от ставшего лидером «Ливерпуля» на один балл, а также опережая «Арсенал» по дополнительным показателям.

    Не сыграют: травмированы — Родри, де Брейне, Аке, Бобб, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех из четырех последних матчей в разных турнирах «Манчестер Сити» не выиграл при одной ничьей.

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    Тем не менее, какой бы ни была текущая форма «Горожан», которые, правда, не знают поражений 10 матчей кряду (восемь побед), их класс просто не оставляет сопернику шансов.

    Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Слована» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Слован» не проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Манчестер Сити» сыграл вничью.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.08. Ничья — в 12.00, победа «Слована» — в 46.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.25 и 4.10.

    Прогноз: в 10-ти последних матчах гости не проиграли. При этом в четырех из них было забито меньше 3,5 голов.

    Между тем, маловероятно, что хозяева способны выиграть и даже забить, тогда как дома они способны не пропустить больше 3,5 голов.

    Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют, ведь так было в пяти последних матчах хозяев и трех последних поединках гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.45

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    «Слован» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 01.10.2024. Прогнозы на футбол. Разгромит ли «Манчестер Сити» «Слован»?
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