Кайсериспор
Бешикташ
«Кайсериспор»
Турнирное положение: «Кайсериспор» окопался в группе аутсайдеров Суперлиги. Ныне команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Кайсериспор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. А вот забить команде удалось всего 5 раз в 5 поединках.
Кайсериспор — Бешикташ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Поединок с «Гезтепе» завершился поражением (0:3).
При этом «Кайсериспор» до того дал бой «Трабзонспору» (2:2). Да и поединок с «Эюпспором» завершился ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кайсериспору» срочно нужны очки. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.
Поединки со стамбульцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Кайсериспор» проиграл 4 раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только оппонент нынче выглядит на голову сильнее.
«Бешикташ»
Турнирное положение: Стамбульцы намереваются побороться за чемпионскую корону. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Суперлиги.
Причем «Бешикташ» в новом чемпионате уже разжился 13 очками. Забила команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. Стамбульцы переиграли «Эюпспор» (2:1).
При этом в Лиге Европы «орлы» стартовали неудачно. Стамбульцы пропустили четыре безответных мяча от «Аякса» (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Артур Масуаку — травмирован.
Состояние команды: Отлично вписался в игру опытнейший форвард Чиро Иммобиле. Итальянец настрелял уже 4 мяча в чемпионате Турции.
Оборона команды в Суперлиге действует достаточно монолитно. В среднем стамбульцы пропускают в свои ворота реже раза за матч.
При этом «Бешикташ» уже 2 года не проигрывает «Кайсериспору». Да и мотивация закрепиться в группе лидеров у «орлов» огромная.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Стамбульцы способны еще прибавить в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Бешикташ» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Кайсериспор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Бешикташ» в среднем забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.25.
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Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.
Стамбульцы сражаются за самые высокие места в чемпионате, и уж точно начнут поединок максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Бешикташа» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10