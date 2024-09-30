30 сентября в 7-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Кайсериспор» и «Бешикташ». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайсериспор» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кайсериспор»

Турнирное положение: «Кайсериспор» окопался в группе аутсайдеров Суперлиги. Ныне команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Кайсериспор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. А вот забить команде удалось всего 5 раз в 5 поединках.

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Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Поединок с «Гезтепе» завершился поражением (0:3).

При этом «Кайсериспор» до того дал бой «Трабзонспору» (2:2). Да и поединок с «Эюпспором» завершился ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кайсериспору» срочно нужны очки. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

Поединки со стамбульцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Кайсериспор» проиграл 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только оппонент нынче выглядит на голову сильнее.

«Бешикташ»

Турнирное положение: Стамбульцы намереваются побороться за чемпионскую корону. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Суперлиги.

Причем «Бешикташ» в новом чемпионате уже разжился 13 очками. Забила команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. Стамбульцы переиграли «Эюпспор» (2:1).

При этом в Лиге Европы «орлы» стартовали неудачно. Стамбульцы пропустили четыре безответных мяча от «Аякса» (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Артур Масуаку — травмирован.

Состояние команды: Отлично вписался в игру опытнейший форвард Чиро Иммобиле. Итальянец настрелял уже 4 мяча в чемпионате Турции.

Оборона команды в Суперлиге действует достаточно монолитно. В среднем стамбульцы пропускают в свои ворота реже раза за матч.

При этом «Бешикташ» уже 2 года не проигрывает «Кайсериспору». Да и мотивация закрепиться в группе лидеров у «орлов» огромная.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Стамбульцы способны еще прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

«Бешикташ» в среднем пропускает реже гола за матч

«Кайсериспор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Бешикташ» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.25.

Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

Стамбульцы сражаются за самые высокие места в чемпионате, и уж точно начнут поединок максимально агрессивно.

Ставка: Победа «Бешикташа» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10