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    «Кайсериспор» — «Бешикташ». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Суперлига, 30 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Бешикташ
    Прогноз и ставки на «Кайсериспор» — «Бешикташ»
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    Чиро Иммобиле
    30 сентября в 7-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Кайсериспор» и «Бешикташ». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайсериспор» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 30 Сентября 2024 года

    Кайсериспор

  • Кайсери
    •  Кайсериспор 20:00 Бешикташ

    Бешикташ

  • Стамбул
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    «Кайсериспор»

    Турнирное положение: «Кайсериспор» окопался в группе аутсайдеров Суперлиги. Ныне команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кайсериспор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. А вот забить команде удалось всего 5 раз в 5 поединках.

    Кайсериспор — Бешикташ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Поединок с «Гезтепе» завершился поражением (0:3).

    При этом «Кайсериспор» до того дал бой «Трабзонспору» (2:2). Да и поединок с «Эюпспором» завершился ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кайсериспору» срочно нужны очки. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

    Поединки со стамбульцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Кайсериспор» проиграл 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только оппонент нынче выглядит на голову сильнее.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: Стамбульцы намереваются побороться за чемпионскую корону. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Суперлиги.

    Причем «Бешикташ» в новом чемпионате уже разжился 13 очками. Забила команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. Стамбульцы переиграли «Эюпспор» (2:1).

    При этом в Лиге Европы «орлы» стартовали неудачно. Стамбульцы пропустили четыре безответных мяча от «Аякса» (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Артур Масуаку — травмирован.

    Состояние команды: Отлично вписался в игру опытнейший форвард Чиро Иммобиле. Итальянец настрелял уже 4 мяча в чемпионате Турции.

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    Оборона команды в Суперлиге действует достаточно монолитно. В среднем стамбульцы пропускают в свои ворота реже раза за матч.

    При этом «Бешикташ» уже 2 года не проигрывает «Кайсериспору». Да и мотивация закрепиться в группе лидеров у «орлов» огромная.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Стамбульцы способны еще прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Бешикташ» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Кайсериспор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Бешикташ» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.25.

    Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

    Стамбульцы сражаются за самые высокие места в чемпионате, и уж точно начнут поединок максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Бешикташа» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    «Кайсериспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.09.2024. Прогнозы на футбол. «Орлы» сразу полетят в атаку!
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