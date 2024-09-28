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    «Фрайбург» быстро расправится с «пиратами»

    «Фрайбург» — «Санкт-Паули». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Бундеслига, 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Санкт-Паули»
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    Винченцо Грифо
    28 сентября в 5-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Сентября 2024 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Санкт-Паули

    Санкт-Паули

  • Гамбург
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    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» в новом сезоне ставит задачу пободаться за зону Лиги чемпионов. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фрайбург» в среднем пропускает ровно гол за матч — 4 мяча. А вот забить команде удалось уже 8 раз в чемпионате.

    Фрайбург — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Фрайбург» по всем статьям переиграл «Хайденхайм» (3:0).

    При этом «Фрайбург» до того одолел еще и «Бохум» (2:1). Да и «Базель» был обыгран по всем статьям (6:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Михаэль Грегорич, Мерлин Роль — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Фрайбург» лишь на 3 очка отстает от лидера Бундеслиги. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

    Поединки с «пиратами» для команды традиционно складываются успешно. В четырех очных встречах «Фрайбург» добыл 2 победы при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Обыгрывать новичка элиты команда просто обязана.

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Пираты» фактически обречены на борьбу за выживание в элитном дивизионе. По итогам 4 стартовых туров команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Санкт-Паули» в новом чемпионате разжился всего одним зачетным баллом. Забила команда один мяч при 6 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. «Пираты» подписали мировую с «РБ Лейпцигом» (0:0).

    При этом до того команда уступила «Аугсбургу» (1:3). Да и поражение от «Униона» получилось весьма досадным (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Морган Гилавоги, Коннор Меткалф — травмированы.

    Состояние команды: «Санкт-Паули» не побеждал в 4 своих последних поединках. Да и недостаток опыта матчей на высшем уровне явно сказывается.

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    Плюс оборона команды действует не столь монолитно. В 4 стартовых турах Бундеслиги она дала результативный сбой 6 раз.

    При этом «Санкт-Паули» не побеждает «Фрайбург» уже 9 лет. Да и в нынешней диспозиции «пиратам» за счастье будет зацепиться за очки.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент нынче, что называется, несется.

    Статистика для ставок

    • «Санкт-Паули» уже 9 лет не может обыграть «Фрайбург»

    • «Фрайбург» в среднем пропускает аккурат гол за матч

    • «Фрайбург» выиграл в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.77 и 1.93.

    Прогноз: Номинальные хозяева имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

    «Фрайбург» на две головы сильнее аутсайдера, и уж точно начнет встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Фрайбурга» в 1 тайме за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.90

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    «Фрайбург» — «Санкт-Паули»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» быстро расправится с «пиратами»
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