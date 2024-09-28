Фрайбург
Санкт-Паули
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Фрайбург» в новом сезоне ставит задачу пободаться за зону Лиги чемпионов. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Фрайбург» в среднем пропускает ровно гол за матч — 4 мяча. А вот забить команде удалось уже 8 раз в чемпионате.
Фрайбург — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Фрайбург» по всем статьям переиграл «Хайденхайм» (3:0).
При этом «Фрайбург» до того одолел еще и «Бохум» (2:1). Да и «Базель» был обыгран по всем статьям (6:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Михаэль Грегорич, Мерлин Роль — травмированы.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Фрайбург» лишь на 3 очка отстает от лидера Бундеслиги. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.
Поединки с «пиратами» для команды традиционно складываются успешно. В четырех очных встречах «Фрайбург» добыл 2 победы при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Обыгрывать новичка элиты команда просто обязана.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Пираты» фактически обречены на борьбу за выживание в элитном дивизионе. По итогам 4 стартовых туров команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Санкт-Паули» в новом чемпионате разжился всего одним зачетным баллом. Забила команда один мяч при 6 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. «Пираты» подписали мировую с «РБ Лейпцигом» (0:0).
При этом до того команда уступила «Аугсбургу» (1:3). Да и поражение от «Униона» получилось весьма досадным (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 8 пропущенных.
Не сыграют: Морган Гилавоги, Коннор Меткалф — травмированы.
Состояние команды: «Санкт-Паули» не побеждал в 4 своих последних поединках. Да и недостаток опыта матчей на высшем уровне явно сказывается.
Плюс оборона команды действует не столь монолитно. В 4 стартовых турах Бундеслиги она дала результативный сбой 6 раз.
При этом «Санкт-Паули» не побеждает «Фрайбург» уже 9 лет. Да и в нынешней диспозиции «пиратам» за счастье будет зацепиться за очки.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент нынче, что называется, несется.
Статистика для ставок
- «Санкт-Паули» уже 9 лет не может обыграть «Фрайбург»
- «Фрайбург» в среднем пропускает аккурат гол за матч
- «Фрайбург» выиграл в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.77 и 1.93.
- 1.78ПСЖ — Ренн: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97Оренбург — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.79Факел — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Номинальные хозяева имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.
«Фрайбург» на две головы сильнее аутсайдера, и уж точно начнет встречу максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Фрайбурга» в 1 тайме за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.90