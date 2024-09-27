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    Будет равная игра?

    «Вальядолид» — «Мальорка». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 27 сентября 2024 года

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    «Мальорка»
    В пятницу, 27 сентября, в 8-м туре Примеры «Вальядолид» примет «Мальорку». Начало игры запланировано на 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Мальорка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Сентября 2024 года

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •  Вальядолид 22:00 Мальорка

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
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    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальядолид» находится в зоне вылета. Скорее всего, в текущем сезоне клуб будет бороться за выживание.

    На данный момент «Вальядолид» располагается на 18-м месте в таблице Ла Лиги. Набрано 5 очков в семи встречах.

    Вальядолид — Мальорка: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Текущий месяц «Вальядолид» начал с поражения от «Сельты» со счетом 1:3. Встреча состоялась в Виго.

    21 сентября была зафиксирована ничья с «Реалом Сосьедад» (0:0). 24 сентября клуб в гостях уступил «Севилье» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Вальядолид» в чемпионате Испании-2024/25 пока добился лишь одной победы. 19 августа команда дома одолела «Эспаньол» со счетом 1:0.

    Победить «Вальядолиду» будет трудно. Но на своем поле у команды больше шансов добиться положительного результата. Букмекеры в предстоящей встрече не видят явного фаворита.

    На данный момент безвыигрышная серия «Вальядолида» составляет шесть матчей.

    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» удачно стартовала в новом сезоне. Клуб закрепился в верхней части таблицы.

    «Мальорка» набрала 11 очков в семи матчах. У команды на данный момент 3 победы, две ничьи и два поражения.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Мальорка» в текущем месяце провела три матча. Команда одержала две победы и один раз проиграла.

    14 сентября «Мальорка» дома уступила «Вильярреалу». Однако потом удалось выиграть две встречи. Клуб взял верх над «Реалом Сосьедад» (1:0) и «Бетисом» (2:1).

    Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

    Состояние команды: «Мальорка» удачно начала сезон и не собирается сбавлять обороты. Главная задача — не допустить вылета в Сегунду. Пока игра команды вселяет в болельщиков оптимизм.

    Последний раз клубы играли друг с другом 9 апреля 2023 года. Встреча завершилась вничью 3:3.

    В чемпионате Испании-2024/25 «Мальорка» провела в гостях три матча. Клубу удалось добиться двух побед.

    Статистика для ставок

    • Безвыигрышная серия «Вальядолида» составляет шесть матчей

    • В чемпионате Испании-2024/25 «Мальорка» провела в гостях три встречи и две из них выиграла

    • 9 апреля 2023 года команды сыграли вничью вничью 3:3

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вальядолида» — 2.90, победа «Мальорки» — 2.60, ничья — 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.70 и 1.45 соответственно.

    Прогноз: «Мальорка» набрала форму, но «Вальядолиду» отступать некуда. Будет упорная борьба. Скорее всего, выявить сильнейшего не удастся.

    Ставка: ничья за 3.00.

    Прогноз: еще один прогноз, что соперники удачно сыграют в атаке и забьют друг другу.

    Ставка: обе забьют за 2.24.

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