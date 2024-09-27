Вальядолид
Мальорка
«Вальядолид»
Турнирное положение: «Вальядолид» находится в зоне вылета. Скорее всего, в текущем сезоне клуб будет бороться за выживание.
На данный момент «Вальядолид» располагается на 18-м месте в таблице Ла Лиги. Набрано 5 очков в семи встречах.
Вальядолид — Мальорка: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Текущий месяц «Вальядолид» начал с поражения от «Сельты» со счетом 1:3. Встреча состоялась в Виго.
21 сентября была зафиксирована ничья с «Реалом Сосьедад» (0:0). 24 сентября клуб в гостях уступил «Севилье» со счетом 1:2.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Вальядолид» в чемпионате Испании-2024/25 пока добился лишь одной победы. 19 августа команда дома одолела «Эспаньол» со счетом 1:0.
Победить «Вальядолиду» будет трудно. Но на своем поле у команды больше шансов добиться положительного результата. Букмекеры в предстоящей встрече не видят явного фаворита.
На данный момент безвыигрышная серия «Вальядолида» составляет шесть матчей.
«Мальорка»
Турнирное положение: «Мальорка» удачно стартовала в новом сезоне. Клуб закрепился в верхней части таблицы.
«Мальорка» набрала 11 очков в семи матчах. У команды на данный момент 3 победы, две ничьи и два поражения.
Последние матчи: «Мальорка» в текущем месяце провела три матча. Команда одержала две победы и один раз проиграла.
14 сентября «Мальорка» дома уступила «Вильярреалу». Однако потом удалось выиграть две встречи. Клуб взял верх над «Реалом Сосьедад» (1:0) и «Бетисом» (2:1).
Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: «Мальорка» удачно начала сезон и не собирается сбавлять обороты. Главная задача — не допустить вылета в Сегунду. Пока игра команды вселяет в болельщиков оптимизм.
Последний раз клубы играли друг с другом 9 апреля 2023 года. Встреча завершилась вничью 3:3.
В чемпионате Испании-2024/25 «Мальорка» провела в гостях три матча. Клубу удалось добиться двух побед.
Статистика для ставок
- Безвыигрышная серия «Вальядолида» составляет шесть матчей
- В чемпионате Испании-2024/25 «Мальорка» провела в гостях три встречи и две из них выиграла
- 9 апреля 2023 года команды сыграли вничью вничью 3:3
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вальядолида» — 2.90, победа «Мальорки» — 2.60, ничья — 3.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.70 и 1.45 соответственно.
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Прогноз: «Мальорка» набрала форму, но «Вальядолиду» отступать некуда. Будет упорная борьба. Скорее всего, выявить сильнейшего не удастся.
Ставка: ничья за 3.00.
Прогноз: еще один прогноз, что соперники удачно сыграют в атаке и забьют друг другу.
Ставка: обе забьют за 2.24.