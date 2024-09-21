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    Поднимется ли «Ланс» в зону Лиги чемпионов?

    Ренн — Ланс: прогноз и ставка (коэффициент 2.08) на футбол. 21/09/2024 в 20:00

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Ланс»
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    Давид Перейра Да Коста («Ланс»)
    21 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Ланс». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Сентября 2024 года

    Ренн

  • Ренн
    •  Ренн 20:00 Ланс

    Ланс

  • Ланс
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    «Ренн»

    Турнирное положение: «Ренн» по итогам четырех туров Лиги 1 находится в верхней половине турнирной таблицы на седьмой позиции.

    «Ренн» набрал шесть очков, отставая на один балл от зоны еврокубков, а также на четыре пункта — от зоны Лиги чемпионов.

    Ренн — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на своем поле крупно обыграл «Монпелье» (3:0).

    Эта неудача прервала мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые также пришлись как внутреннее французское первенство.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмирован — Алемдар, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах «Ренн» потерпел два поражения при одной победе.

    Тем не менее, то, что в семи последних матчах бретонцы четырежды выиграли при двух поражениях и одной ничьей, все же позволяет им рассчитывать на успех.

    Людовик Блас — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» после четырех стартовых туров национального чемпионата находится среди лидеров, занимая четвертую строчку.

    Команда набрала восемь очков и занимает место в зоне Лиги Европы, отставая на два балла от зоны Лиги чемпионов, а также на четыре пункта от лидера ПСЖ.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Лиги 1 клуб на своем поле сыграл вничью с «Лионом» (0:0).

    Эта мировая оформила ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Франции новой кампании.

    Не сыграют: травмированы — Дансо, Кабо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах «Ланс» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

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    Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, то, что в 10-ти последних матчах он проиграл лишь раз при шести победах, все же позволяет ему рассчитывать на успех.

    Четыре гола команды в новом сезоне Лиги 1 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Ренна» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из восьми последних матчей «Ланс» выиграл

    • в четырех последних матчах «Ланса» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.30, победа «Ланса» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали меньше 3,5 голов. При этом в шести из них они не проиграли.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяева не выиграли.

    Ставка: «Ланс» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

    Ставка: «Ланс» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.65

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    «Ренн» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Ланс» в зону Лиги чемпионов?
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