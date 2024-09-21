21 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Ланс». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» по итогам четырех туров Лиги 1 находится в верхней половине турнирной таблицы на седьмой позиции.

«Ренн» набрал шесть очков, отставая на один балл от зоны еврокубков, а также на четыре пункта — от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на своем поле крупно обыграл «Монпелье» (3:0).

Эта неудача прервала мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые также пришлись как внутреннее французское первенство.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмирован — Алемдар, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах «Ренн» потерпел два поражения при одной победе.

Тем не менее, то, что в семи последних матчах бретонцы четырежды выиграли при двух поражениях и одной ничьей, все же позволяет им рассчитывать на успех.

Людовик Блас — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» после четырех стартовых туров национального чемпионата находится среди лидеров, занимая четвертую строчку.

Команда набрала восемь очков и занимает место в зоне Лиги Европы, отставая на два балла от зоны Лиги чемпионов, а также на четыре пункта от лидера ПСЖ.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Лиги 1 клуб на своем поле сыграл вничью с «Лионом» (0:0).

Эта мировая оформила ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Франции новой кампании.

Не сыграют: травмированы — Дансо, Кабо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах «Ланс» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, то, что в 10-ти последних матчах он проиграл лишь раз при шести победах, все же позволяет ему рассчитывать на успех.

Четыре гола команды в новом сезоне Лиги 1 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Ренна» забивали больше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Ланс» выиграл

в четырех последних матчах «Ланса» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.30, победа «Ланса» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали меньше 3,5 голов. При этом в шести из них они не проиграли.

При этом в двух из трех последних матчей хозяева не выиграли.

Ставка: «Ланс» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

Ставка: «Ланс» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.65