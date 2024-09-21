Ренн
Ланс
«Ренн»
Турнирное положение: «Ренн» по итогам четырех туров Лиги 1 находится в верхней половине турнирной таблицы на седьмой позиции.
«Ренн» набрал шесть очков, отставая на один балл от зоны еврокубков, а также на четыре пункта — от зоны Лиги чемпионов.
Ренн — Ланс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на своем поле крупно обыграл «Монпелье» (3:0).
Эта неудача прервала мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые также пришлись как внутреннее французское первенство.
Не сыграют: травмирован — Алемдар, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах «Ренн» потерпел два поражения при одной победе.
Тем не менее, то, что в семи последних матчах бретонцы четырежды выиграли при двух поражениях и одной ничьей, все же позволяет им рассчитывать на успех.
Людовик Блас — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.
«Ланс»
Турнирное положение: «Ланс» после четырех стартовых туров национального чемпионата находится среди лидеров, занимая четвертую строчку.
Команда набрала восемь очков и занимает место в зоне Лиги Европы, отставая на два балла от зоны Лиги чемпионов, а также на четыре пункта от лидера ПСЖ.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Лиги 1 клуб на своем поле сыграл вничью с «Лионом» (0:0).
Эта мировая оформила ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Франции новой кампании.
Не сыграют: травмированы — Дансо, Кабо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах «Ланс» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, то, что в 10-ти последних матчах он проиграл лишь раз при шести победах, все же позволяет ему рассчитывать на успех.
Четыре гола команды в новом сезоне Лиги 1 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Ренна» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из восьми последних матчей «Ланс» выиграл
- в четырех последних матчах «Ланса» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.30, победа «Ланса» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.
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Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали меньше 3,5 голов. При этом в шести из них они не проиграли.
При этом в двух из трех последних матчей хозяева не выиграли.
Ставка: «Ланс» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.
Ставка: «Ланс» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.65