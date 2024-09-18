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    «Ростов» начнет без прелюдий!

    «Ростов» — «Оренбург». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Кубок России, 18 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Оренбург»
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    Максим Осипенко
    18 сентября в 4-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Ростов» и «Оренбург». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Оренбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 18 Сентября 2024 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Оренбург

    Оренбург

  • Оренбург
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: Подопечные Валерия Карпина в РПЛ ходят в середняках. «Ростов» нынче осел на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ростов» в 8 поединках чемпионата настрелял 13 мячей. А вот пропускает команда несколько чаще — 15 мячей.

    Ростов — Оренбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре ростовчане потерпели поражение. Команда Карпина уступила «Краснодару» (0:2).

    До того команда учинила разгром «Факелу» (4:1). А вот в кубковой встрече с «Оренбургом» ростовчане победили минимально.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: по подбору игроков «Ростов» находится на своем месте. Да и в Кубке России команда способна проявить себя выгодно.

    Поединки с «Оренбургом» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ростов» выиграл 3 раза при двух паритетах.

    Очевидно, что ростовчане постараются удержаться в дуэте лидеров группы. Да и в трех последних очных встречах они обыгрывали «газовиков».

    «Оренбург»

    Турнирное положение: «Газовики» озабочены сохранением прописки в элите. При этом по итогам первых 8 туров чемпионата команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Оренбург» слабовато действует в обороне. В 8 матчах РПЛ команда пропустила в свои ворота аж 17 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова проиграла. «Оренбург» дома был бит крепким «Локомотивом» (2:4).

    До того команда подписала мировую со столичным «Динамо» (2:2). Да и «Ростову» в минувшем туре группового этапа Кубка «газовики» уступили (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Оренбург» уступил четырежды. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Оренбург» явно не впечатляет. Да и Кубком команда вполне резонно может пожертвовать.

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    При этом «Оренбург» не побеждает уже почти 2 месяца. Да и проблемы в обороне все никак не удается решить.

    Отставание от 3 места в группе составляет 3 зачетных балла. Да и проиграли оренбуржцы во всех трех кубковых поединках.

    И уж точно «Оренбург» будет действовать с оглядкой на тылы. «Газовики» вполне способны дать бой ростовчанам.

    Статистика для ставок

    • «Оренбург» не побеждает уже 2 месяца

    • И те, и другие в среднем забивают чаще гола за матч

    • Обе команды в среднем пропускают фактически 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.87 и 1.87.

    Прогноз: Ростовчане явно сильнее соперника, и явно начнут матч активно.

    «Ростов» потенциально способен прибавить, да и соперник имеет заметные сложности в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа «Ростова» в 1 тайме за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.02

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