18 сентября в 1/4 финала плей-офф Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Коло-Коло» и «Ривер Плейт». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коло-Коло» — «Ривер Плейт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коло-Коло»

Турнирное положение: Этой команде нынешний сезон дается трудновато. Нынче «Коло-Коло» находится на 2 месте турнирной таблицы чемпионата Чили.

При этом «Коло-Коло» не столь мощно выглядит в атаке. В 22 матчах чемпионата команда отличилась 34 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Коло-Коло» сумел одолеть «Кобрелоа» (1:0).

После того команда проиграла в первом матче 1/4 финала Кубка Чили. «Коло-Коло» по всем статьям уступил «Магальянесу» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Коло-Коло» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Коло-Коло» до последней коллизии выиграл 6 матчей кряду. Вот только проблемы с реализацией пока решить не удалось.

Вот только матчи с «Ривер Плейтом» для «Коло-Коло» традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков команда уступила 4 раза при одном паритете.

Нет никаких сомнений, что хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Вот только за шестиматчевую историю очных встреч с «Ривером» чилийцы добыли лишь одну ничью.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: «Ривер Плейт» бьется за самые высокие места. Вот только ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы чемпионата Аргентины.

Причем «Ривер Плейт» в 14 матчах своего чемпионата забил всего 19 мячей. А вот оборона команды дала сбой 11 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Ривер Плейт» дома переиграл «Атлетико Тукуман» (4:1).

А вот несколько раньше команда подписала мировую с «Индепендьенте» (0:0). Да и поединок с «Ньюэллс Олд Бойз» принес сухой паритет.

В 5 своих последних матчах «Ривер Плейт» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в девяти своих последних поединках «Ривер Плейт» не проигрывал. Да и мотивация на Кубок Либертадорес у команды огромная.

При этом «Ривер Плейт» достаточно крепок, но стабильностью не блещет. Да и в своем чемпионате команда явно не преуспевает.

Между тем, аргентинцы в трех своих последних матчах пропустили всего 1 раз. Да и вообще, оборона команды дает результативный сбой в среднем реже раза за матч.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. «Ривер Плейт» выглядит монолитнее нестабильных чилийцев.

Статистика для ставок

«Коло-Коло» до последнего поражения выиграл 6 раз подряд

«Ривер Плейт» в среднем забивает фактически гол за матч

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.12, а победа оппонента — в скромные 3.18.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.54 и 1.43.

Прогноз: «Ривер Плейт» выглядит сильнее чилийцев, и уж точно будет активно атаковать.

Чилийцы имеют сложности с реализацией, да и в последнем своем поединке провалились.

Ставка: Победа «Ривер Плейта» за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.54