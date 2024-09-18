Селтик
Слован
«Селтик»
Турнирное положение: «Селтик» получил право выступать в Лиге чемпионов благодаря чемпионскому титулу в шотландском первенстве прошлого сезона.
Команда таким образом получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.
Селтик — Слован: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках пятого тура ШПЛ «Селтик» на своем поле обыграл «Хартс» (2:0).
Между тем, в своем национальном чемпионате коллектив по итогам пяти стартовых туров занимает первую позицию с 15-ю баллами из 15-ти возможных.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти предыдущих матчах в разных турнирах, а также товарищеских «Селтик» выиграл, тогда как не проигрывает уже 23 поединка кряду.
С такой формой «Кельты» имеют прекрасные шансы на очередной успех, особенно если учесть преимущество в классе, а также фактор своего поля.
Люк Маккован и Калум Макгрегор — лучшие бомбардиры команды на старте нового сезона ШПЛ с тремя голами.
«Слован» Братислава
Турнирное положение: «Слован» Братислава завоевал право выступать в Лиге чемпионов благодаря титулу чемпиона Словакии прошлой кампании.
Команда при этом сумела пройти большой путь, пробившись в основную сетку главного еврокубка, где преодолела сразу три стадии квалификации, а также раунд плей-офф.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках словацкого первенства братиславцы на чужом поле одолели ДАК со счетом 2:1.
Этот успех стал для коллектива четвертым в пяти последних поединках, которые пришлись как на национальное первенство, так и Лигу чемпионов.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 16-ти последних матчах (15-ти официальных и одном — товарищеском) «Слован» Братислава проиграл лишь раз при 12 победах и трех ничьих.
Тигран Барсегян — лучший бомбардир команды и всей словацкой лиги нового сезона с шестью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Селтика» забивала только одна команда — он сам
- в 15-ти из 16-ти последних матчей «Слован» не проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Слована» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 5.00, победа «Слована» Братиславы — в 7.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.
Между тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы один из соперников не забьет за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.
Ставка: «Селтик» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.97