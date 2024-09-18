ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Самуэле РиччиТрансферный дайджест. 10 — 16 сентября Трофей Лиги чемпионов«Это было в нашей ДНК — бренд был священен». Как Лига чемпионов покорила футбол Мераб ДвалишвилиДвалишвили и Шевченко стали чемпионами, Лопес одолел Ортегу. Обзор карда UFC 306
  • 21:41
    • «Торпедо» сломило сопротивление «Балтики» и вышло на второе место
    Все новости спорта

    Отберет ли «Слован» очки у «Селтика»?

    «Селтик» — «Слован». Ставка (к. 1.87) и прогноз на Лигу чемпионов 18 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Селтик Прогнозы на Слован Братислава Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Слован»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джеймс Форрест («Селтик»)
    «Селтик» на своем поле примет «Слован» Братислава в поединке первого тура основного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится 18 сентября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Селтик» — «Слован», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 18 Сентября 2024 года

    Селтик

  • Лига чемпионов. Этап лиги
    •  Селтик 22:00 Слован

    Слован

  • Либерец
    •

    «Селтик»

    Турнирное положение: «Селтик» получил право выступать в Лиге чемпионов благодаря чемпионскому титулу в шотландском первенстве прошлого сезона.

    Команда таким образом получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.

    Селтик — Слован: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках пятого тура ШПЛ «Селтик» на своем поле обыграл «Хартс» (2:0).

    Между тем, в своем национальном чемпионате коллектив по итогам пяти стартовых туров занимает первую позицию с 15-ю баллами из 15-ти возможных.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти предыдущих матчах в разных турнирах, а также товарищеских «Селтик» выиграл, тогда как не проигрывает уже 23 поединка кряду.

    С такой формой «Кельты» имеют прекрасные шансы на очередной успех, особенно если учесть преимущество в классе, а также фактор своего поля.

    Люк Маккован и Калум Макгрегор — лучшие бомбардиры команды на старте нового сезона ШПЛ с тремя голами.

    «Слован» Братислава

    Турнирное положение: «Слован» Братислава завоевал право выступать в Лиге чемпионов благодаря титулу чемпиона Словакии прошлой кампании.

    Команда при этом сумела пройти большой путь, пробившись в основную сетку главного еврокубка, где преодолела сразу три стадии квалификации, а также раунд плей-офф.

  • «Это было в нашей ДНК — бренд был священен». Как Лига чемпионов покорила футбол
  • Вспоминаем историю создания и становления культового еврокубкового турнира
  • 15/09/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках словацкого первенства братиславцы на чужом поле одолели ДАК со счетом 2:1.

    Этот успех стал для коллектива четвертым в пяти последних поединках, которые пришлись как на национальное первенство, так и Лигу чемпионов.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 16-ти последних матчах (15-ти официальных и одном — товарищеском) «Слован» Братислава проиграл лишь раз при 12 победах и трех ничьих.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Тигран Барсегян — лучший бомбардир команды и всей словацкой лиги нового сезона с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Селтика» забивала только одна команда — он сам

    • в 15-ти из 16-ти последних матчей «Слован» не проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Слована» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 5.00, победа «Слована» Братиславы — в 7.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.

    Между тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы один из соперников не забьет за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

    Ставка: «Селтик» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.97

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Стирнс — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Адмирал — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Сибирь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Пахтакор — Аль-Васль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Аль-Райян — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Галатасарай — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Селтик» — «Слован»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 18.09.2024. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Слован» очки у «Селтика»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры