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    «Аль-Хиляль» сметет катарцев

    Аль-Райян — Аль-Хиляль: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.90. 17.09.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Хиляль
    Прогноз и ставки на «Аль-Райян» — «Аль-Хиляль»
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    «Аль-Хиляль»
    17 сентября в 1-м туре Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Райян» и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Райян» — «Аль-Хиляль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Аль-Райян»

    Турнирное положение: «Аль-Райян» намерен побороться за проход в плей-офф. Катарцам вполне по силам пробиться в топ-8.

    При этом «Аль-Райян» не столь успешно стартовал в своем чемпионате. Там команда по итогам 4 туров расположилась на 5 месте.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Аль-Райян» запишет себе в актив. В поединке с «Аль-Шаханией» команда уверенно победила (4:2).

    А вот до того «Аль-Райян» сумел одолеть «Аль-Араби» (3:0). Да и та же «Аль-Шахания» была обыграна с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 9 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В 3 своих последних матчах команда победила. Причем в двух из них она не пропустила ни разу.

    Очные поединки с «Аль-Хилялем» для команды складываются традиционно сложно. Из пяти очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Очевидно, что «Аль-Райян» будет стараться дать бой столь сильному сопернику. Да и в последних матчах катарцы смотрелись весьма выгодно.

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: «Аль-Хиляль» по привычке ходит в фаворитах аравийского чемпионата. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Хиляль» в 3 матчах чемпионата набрал 9 очков. Да и забивает команда в среднем аккурат 3 гола за матч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. На выезде она отправила три безответных мяча в ворота «Аль-Рияда» (3:0).

    До того команда смогла переиграть «Дамак» (3:2). А вот чуть ранее она сумела уверенно расправиться с «Аль-Ахдудом» (3:0).

    Вообще же, «Аль-Хиляль» в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 14 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Аль-Хиляль» привычно блестяще смотрится в атаке.

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    Более того, «Аль-Хиляль» в 4 своих последних поединках забивал не менее 3 мячей. Да и Александар Митрович привычно результативен.

    Причем «Аль-Хиляль» не проигрывает 8 матчей кряду. Да и в Азиатской Лиге чемпионов команда способна блеснуть.

    Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. Митрович и его партнеры уж точно максимально загрузят оборону катарцев.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Райян» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Аль-Хиляль» в среднем забивает 3 гола за матч

    • «Аль-Райян» в последнем очном поединке двухгодичной давности переиграл аравийцев (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.70, а победа оппонента — в скромные 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.45.

    Прогноз: «Аль-Хиляль» явно сильнее соперника, к тому же имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же намерены удачно стартовать.

    Ставка: Фора «Аль-Хиляля» -2.5 за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.36

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    «Аль-Райян» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 17.09.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Хиляль» сметет катарцев
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