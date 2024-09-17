17 сентября в 1-м туре Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Райян» и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Райян» — «Аль-Хиляль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Райян»

Турнирное положение: «Аль-Райян» намерен побороться за проход в плей-офф. Катарцам вполне по силам пробиться в топ-8.

При этом «Аль-Райян» не столь успешно стартовал в своем чемпионате. Там команда по итогам 4 туров расположилась на 5 месте.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Аль-Райян» запишет себе в актив. В поединке с «Аль-Шаханией» команда уверенно победила (4:2).

А вот до того «Аль-Райян» сумел одолеть «Аль-Араби» (3:0). Да и та же «Аль-Шахания» была обыграна с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 9 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В 3 своих последних матчах команда победила. Причем в двух из них она не пропустила ни разу.

Очные поединки с «Аль-Хилялем» для команды складываются традиционно сложно. Из пяти очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Очевидно, что «Аль-Райян» будет стараться дать бой столь сильному сопернику. Да и в последних матчах катарцы смотрелись весьма выгодно.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Аль-Хиляль» по привычке ходит в фаворитах аравийского чемпионата. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аль-Хиляль» в 3 матчах чемпионата набрал 9 очков. Да и забивает команда в среднем аккурат 3 гола за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. На выезде она отправила три безответных мяча в ворота «Аль-Рияда» (3:0).

До того команда смогла переиграть «Дамак» (3:2). А вот чуть ранее она сумела уверенно расправиться с «Аль-Ахдудом» (3:0).

Вообще же, «Аль-Хиляль» в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 14 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Аль-Хиляль» привычно блестяще смотрится в атаке.

Более того, «Аль-Хиляль» в 4 своих последних поединках забивал не менее 3 мячей. Да и Александар Митрович привычно результативен.

Причем «Аль-Хиляль» не проигрывает 8 матчей кряду. Да и в Азиатской Лиге чемпионов команда способна блеснуть.

Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. Митрович и его партнеры уж точно максимально загрузят оборону катарцев.

Статистика для ставок

«Аль-Райян» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Аль-Хиляль» в среднем забивает 3 гола за матч

«Аль-Райян» в последнем очном поединке двухгодичной давности переиграл аравийцев (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.70, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.45.

Прогноз: «Аль-Хиляль» явно сильнее соперника, к тому же имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же намерены удачно стартовать.

Ставка: Фора «Аль-Хиляля» -2.5 за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.36