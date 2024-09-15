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    Добудет ли «Рома» первую викторию в сезоне?

    «Дженоа» — «Рома». Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 15 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Рома»
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    «Рома»
    15 сентября в четвертом туре Серии А-2024/25 «Дженоа» на своем поле примет «Рому». Начало игры запланировано на 13:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Сентября 2024 года

    Дженоа

  • Генуя
    •  Дженоа 13:30 Рома

    Рома

  • Рим
    •

    «Дженоа»

    Турнирное положение: Клуб из Генуи прошлый розыгрыше Серии А завершил на 11 месте в таблице, значительно проиграв еврокубковой зоне.

    В текущем же чемпионате «Дженоа» раз выиграл, раз проиграл и расписал одну мировую, забил три гола при четырех пропущенных.

    Дженоа — Рома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В новом сезоне «грифоны» стартовали с Кубка Италии, где выиграли у «Реджаны» 1:0. После этого в Серии А они дома поделили очки дома с «Интером» 2:2, обыграли в гостях 1:0 «Монцу», а в прошлом игровом дне в родных стенах уступили 0:2 «Вероне».

    Не сыграют: У команды есть незначительные проблемы с составом.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: За предыдущие десять встреч с учетом всех турниров «Дженоа» проиграл только в трех случаях. Также за этот период коллектив расписал одну мировую и отпраздновал аж шесть викторий. И только в трех матчах за это время он не смог забить.

    «Рома»

    Турнирное положение: Римская команда в прошлом сезоне Серии А заняла шестую строчку, что позволило ей выйти в Лигу Европы.

    В текущем же розыгрыше «Рома» еще не побеждала, дважды сыграв вничью и раз уступив, забив лишь один гол при двух пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В рамках стартового тура Серии А римляне на выезде разошлись миром с «Кальяри» 0:0. После чего «джаллоросси» сенсационно на своем поле проиграли «Эмполи» со счетом 1:2, а в минувшем игровом дне они привезли один балл из Турина, расписав ничью 0:0 с «Ювентусом».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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    Состояние команды: У «Ромы» всего лишь одна победа за десять предыдущих встреч во всех официальных матчах, да и та была еще в конце прошлого сезона. Помимо нее, римляне в данном отрезке еще четыре раза уступили и расписали пять мировых. Но только в трех случаях столичный коллектив за это время уходил с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • В прошлом розыгрыше Серии А «Дженоа» на своем поле разгромил «Рому» со счетом 4:1

    • А пять из шести предыдущих очных игр данных команд приносили тотал меньше 2,5

    • Только дважды за минувшие семь очных встреч этих команд играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ромы» — 2.32, победа «Дженоа» — 3.42, ничья — 3.44.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь здесь ставим на низовой исход, ведь и между собой, да и в новом сезоне, обе команды пока в основном играли только по низам.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.77.

    Прогноз: И также еще рискнем здесь поставить на викторию римлян, которые должны приложит максимум усилий для завоевания первой виктории в сезоне.

    Ставка: победа «Ромы» за 2.32.

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    «Дженоа» — «Рома»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Рома» первую викторию в сезоне?
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