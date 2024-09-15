Чайка
Шинник
«Чайка»
Турнирное положение: Новичок пока ходит в середняках лиги. После 9 туров команда занимает 7 место в турнирной таблице.
При этом «Чайка» в 9 поединках сумела разжиться 13 зачетными баллами. А вот пропускает команда в среднем чуть менее гола за матч — 8 мячей.
Чайка — Шинник: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре «Чайка» досадным образом проиграла. Команда минимально уступила хабаровчанам.
До того команда подписала мировую с «Ротором» (0:0). А вот «Енисей» был обыгран достаточно уверенно (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: по подбору игроков «Чайка» находится на своем месте. Да и с реализацией у команды складывается неплохо — 12 забитых мячей.
Поединки с «Шинником» для команды исторически складываются успешно. В трех очных поединках «Чайка» выиграла 2 раза при одной ничьей.
Очевидно, что песчанокопцы постараются подтянуться к группе лидеров. Вот только в 2 своих последних матчах команда не забивала.
«Шинник»
Турнирное положение: Команда Дмитрия Черышева выбралась из опасной зоны. При этом по итогам первых 9 туров команда находится на 14 месте.
Причем «Шинник» крайне слабо действует в плане реализации. В 9 матчах команда забила всего 4 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Шинник» нанес поражение «Уфе» (2:0).
До того команда сыграла вничью с «Соколом» (0:0). Да и поединок с «Аланией» ярославцы провели удачно, выиграв с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, не пропустив ни разу.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Шинник» явно прибавляет. Да и оборона дала результативный сбой всего 7 раз в 9 матчах первенства.
При этом «Шинник» не пропускал в 5 своих последних матчах. Сверхрациональный футбол Черышева постепенно приносит результат!
Отрыв от опасной зоны ныне составляет всего один зачетный балл. Да и выиграли ярославцы всего в 2 матчах из 9.
И уж точно «Шинник» будет действовать в привычном для себя стиле. Ярославцы явно найдут свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Шинник» не пропускал в 5 своих последних поединках
- И те, и другие пропускают в среднем меньше гола за матч
- «Чайка» не забивала в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.49 и 1.52.
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Прогноз: Ярославцы прекрасно обороняются, тогда как «Чайка» в последних двух матчах не забивала.
«Шинник» потенциально способен прибавить, да и оппонент не блещет пресловутой стабильностью.
Ставка: Ничья за 3.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.49