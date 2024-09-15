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    Паритета избежать не удастся?!

    «Чайка» — «Шинник». Ставка (к. 3.18) и прогноз на футбол, Первая лига, 15 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чайка» — «Шинник»
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    Дмитрий Черышев
    15 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Шинник». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 15 Сентября 2024 года

    Чайка

  • Песчанокопское
    •  Чайка 18:00 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
    •

    «Чайка»

    Турнирное положение: Новичок пока ходит в середняках лиги. После 9 туров команда занимает 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Чайка» в 9 поединках сумела разжиться 13 зачетными баллами. А вот пропускает команда в среднем чуть менее гола за матч — 8 мячей.

    Чайка — Шинник: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре «Чайка» досадным образом проиграла. Команда минимально уступила хабаровчанам.

    До того команда подписала мировую с «Ротором» (0:0). А вот «Енисей» был обыгран достаточно уверенно (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: по подбору игроков «Чайка» находится на своем месте. Да и с реализацией у команды складывается неплохо — 12 забитых мячей.

    Поединки с «Шинником» для команды исторически складываются успешно. В трех очных поединках «Чайка» выиграла 2 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что песчанокопцы постараются подтянуться к группе лидеров. Вот только в 2 своих последних матчах команда не забивала.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Команда Дмитрия Черышева выбралась из опасной зоны. При этом по итогам первых 9 туров команда находится на 14 месте.

    Причем «Шинник» крайне слабо действует в плане реализации. В 9 матчах команда забила всего 4 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Шинник» нанес поражение «Уфе» (2:0).

    До того команда сыграла вничью с «Соколом» (0:0). Да и поединок с «Аланией» ярославцы провели удачно, выиграв с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, не пропустив ни разу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Шинник» явно прибавляет. Да и оборона дала результативный сбой всего 7 раз в 9 матчах первенства.

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    При этом «Шинник» не пропускал в 5 своих последних матчах. Сверхрациональный футбол Черышева постепенно приносит результат!

    Отрыв от опасной зоны ныне составляет всего один зачетный балл. Да и выиграли ярославцы всего в 2 матчах из 9.

    И уж точно «Шинник» будет действовать в привычном для себя стиле. Ярославцы явно найдут свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Шинник» не пропускал в 5 своих последних поединках

    • И те, и другие пропускают в среднем меньше гола за матч

    • «Чайка» не забивала в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.49 и 1.52.

    Прогноз: Ярославцы прекрасно обороняются, тогда как «Чайка» в последних двух матчах не забивала.

    «Шинник» потенциально способен прибавить, да и оппонент не блещет пресловутой стабильностью.

    Ставка: Ничья за 3.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.49

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    «Чайка» — «Шинник»: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на футбол. Паритета избежать не удастся?!
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