15 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Шинник». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чайка»

Турнирное положение: Новичок пока ходит в середняках лиги. После 9 туров команда занимает 7 место в турнирной таблице.

При этом «Чайка» в 9 поединках сумела разжиться 13 зачетными баллами. А вот пропускает команда в среднем чуть менее гола за матч — 8 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре «Чайка» досадным образом проиграла. Команда минимально уступила хабаровчанам.

До того команда подписала мировую с «Ротором» (0:0). А вот «Енисей» был обыгран достаточно уверенно (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: по подбору игроков «Чайка» находится на своем месте. Да и с реализацией у команды складывается неплохо — 12 забитых мячей.

Поединки с «Шинником» для команды исторически складываются успешно. В трех очных поединках «Чайка» выиграла 2 раза при одной ничьей.

Очевидно, что песчанокопцы постараются подтянуться к группе лидеров. Вот только в 2 своих последних матчах команда не забивала.

«Шинник»

Турнирное положение: Команда Дмитрия Черышева выбралась из опасной зоны. При этом по итогам первых 9 туров команда находится на 14 месте.

Причем «Шинник» крайне слабо действует в плане реализации. В 9 матчах команда забила всего 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Шинник» нанес поражение «Уфе» (2:0).

До того команда сыграла вничью с «Соколом» (0:0). Да и поединок с «Аланией» ярославцы провели удачно, выиграв с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, не пропустив ни разу.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Шинник» явно прибавляет. Да и оборона дала результативный сбой всего 7 раз в 9 матчах первенства.

При этом «Шинник» не пропускал в 5 своих последних матчах. Сверхрациональный футбол Черышева постепенно приносит результат!

Отрыв от опасной зоны ныне составляет всего один зачетный балл. Да и выиграли ярославцы всего в 2 матчах из 9.

И уж точно «Шинник» будет действовать в привычном для себя стиле. Ярославцы явно найдут свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Шинник» не пропускал в 5 своих последних поединках

И те, и другие пропускают в среднем меньше гола за матч

«Чайка» не забивала в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.49 и 1.52.

Прогноз: Ярославцы прекрасно обороняются, тогда как «Чайка» в последних двух матчах не забивала.

«Шинник» потенциально способен прибавить, да и оппонент не блещет пресловутой стабильностью.

Ставка: Ничья за 3.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.49