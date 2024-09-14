Марсель
Ницца
«Марсель»
Турнирное положение: «Марсель» по итогам трех туров Лиги 1 находится в зоне Лиги чемпионов на второй позиции.
«Марсель» набрал семь очков, отставая от лидера ПСЖ на два балла, а также опережая по дополнительным показателям сразу трех ближайших преследователей.
Марсель — Ницца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Лиги 1 клуб на выезде разобрался с «Тулузой» (3:1).
Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, один из которых был товарищеским, а еще три — официальными.
Не сыграют: травмированы — Рубен Бланко, Надир, Муамбанья, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних играх (четырех контрольных и трех официальных), «Марсель» не проиграл при пяти победах и двух ничьих.
Это говорит об отличной форме коллектива, а значит и шансах на его успех, особенно если учесть, что провансальцы принимают соперника на своем поле.
Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды и всей Лиги 1 нового сезона с пятью голами.
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» после трех стартовых туров французского первенства находится в середине таблицы, занимая восьмую строчку.
Команда набрала четыре очка, уступая нынешнему сопернику на три очка. Она отстает от зоны еврокубков (начинается с шестого места) лишь на два балла.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Лиги 1 клуб на чужом поле разгромил «Анже» (4:1).
Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка, два из которых завершились поражениями, а один — ничьей.
Не сыграют: травмированы — Будауи, Лаборд, Сансон, Моффи, Луше, Диоп, дисквалифицирован — Бомбито.
Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — контрольным, «Ницца» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, успех в предыдущем туре может вдохновить «Орлов» на хорошее выступление.
Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в семи последних матчах «Марселя» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Марсель» выиграл
- в девяти из 10-ти последних матчей «Ниццы» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.85, победа «Ниццы» — в 4.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках было забито больше 2,5 голов.
Вместе с тем, в восьми из 10-ти последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12.
Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи их последних матчах.
Ставка: «Марсель» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25