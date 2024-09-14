ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — ЦСКА8-й тур РПЛ. Непомнящий и Кирьяков не верят в победу «Зенита» над ЦСКА Антон МиранчукПереход через Альпы. Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон» Райан Гравенберх«Либо Субименди, либо никто». Как Слот и Гравенберх сэкономили для «Ливерпуля» десятки миллионов евро
    Все новости спорта

    Отпустит ли «Марсель» в отрыв ПСЖ?

    Марсель — Ницца: прогноз на матч 14/09/2024 с коэффициентом для ставки 2.12

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Марсель Прогнозы на Ниццу Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Ницца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мэйсон Гринвуд
    14 сентября в 4-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Ницца». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 14 Сентября 2024 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 18:00 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •

    «Марсель»

    Турнирное положение: «Марсель» по итогам трех туров Лиги 1 находится в зоне Лиги чемпионов на второй позиции.

    «Марсель» набрал семь очков, отставая от лидера ПСЖ на два балла, а также опережая по дополнительным показателям сразу трех ближайших преследователей.

    Марсель — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Лиги 1 клуб на выезде разобрался с «Тулузой» (3:1).

    Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, один из которых был товарищеским, а еще три — официальными.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Рубен Бланко, Надир, Муамбанья, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних играх (четырех контрольных и трех официальных), «Марсель» не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

    Это говорит об отличной форме коллектива, а значит и шансах на его успех, особенно если учесть, что провансальцы принимают соперника на своем поле.

    Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды и всей Лиги 1 нового сезона с пятью голами.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» после трех стартовых туров французского первенства находится в середине таблицы, занимая восьмую строчку.

    Команда набрала четыре очка, уступая нынешнему сопернику на три очка. Она отстает от зоны еврокубков (начинается с шестого места) лишь на два балла.

  • Невоспетые герои. Почему трансферная стоимость опорников продолжает расти
  • Почему подписание опорных полузащитников становится все более дорогим и действительно ли они так важны?
  • 11/09/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Лиги 1 клуб на чужом поле разгромил «Анже» (4:1).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка, два из которых завершились поражениями, а один — ничьей.

    Не сыграют: травмированы — Будауи, Лаборд, Сансон, Моффи, Луше, Диоп, дисквалифицирован — Бомбито.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — контрольным, «Ницца» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, успех в предыдущем туре может вдохновить «Орлов» на хорошее выступление.

    Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Марселя» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Марсель» выиграл

    • в девяти из 10-ти последних матчей «Ниццы» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.85, победа «Ниццы» — в 4.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках было забито больше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в восьми из 10-ти последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи их последних матчах.

    Ставка: «Марсель» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чжэцзян Профессионал — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА Ереван — Ван
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кызылкум — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ашхабад — Аркадаг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Слуцк — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Пахтакор — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Вест Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Оболонь — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Витязь — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карлсруэ — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Марсель» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. Отпустит ли «Марсель» в отрыв ПСЖ?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры