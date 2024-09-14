14 сентября в 4-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Ницца». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» по итогам трех туров Лиги 1 находится в зоне Лиги чемпионов на второй позиции.

«Марсель» набрал семь очков, отставая от лидера ПСЖ на два балла, а также опережая по дополнительным показателям сразу трех ближайших преследователей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Лиги 1 клуб на выезде разобрался с «Тулузой» (3:1).

Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, один из которых был товарищеским, а еще три — официальными.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Рубен Бланко, Надир, Муамбанья, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх (четырех контрольных и трех официальных), «Марсель» не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

Это говорит об отличной форме коллектива, а значит и шансах на его успех, особенно если учесть, что провансальцы принимают соперника на своем поле.

Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды и всей Лиги 1 нового сезона с пятью голами.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после трех стартовых туров французского первенства находится в середине таблицы, занимая восьмую строчку.

Команда набрала четыре очка, уступая нынешнему сопернику на три очка. Она отстает от зоны еврокубков (начинается с шестого места) лишь на два балла.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Лиги 1 клуб на чужом поле разгромил «Анже» (4:1).

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка, два из которых завершились поражениями, а один — ничьей.

Не сыграют: травмированы — Будауи, Лаборд, Сансон, Моффи, Луше, Диоп, дисквалифицирован — Бомбито.

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — контрольным, «Ницца» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, успех в предыдущем туре может вдохновить «Орлов» на хорошее выступление.

Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Марселя» забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Марсель» выиграл

в девяти из 10-ти последних матчей «Ниццы» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.85, победа «Ниццы» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках было забито больше 2,5 голов.

Вместе с тем, в восьми из 10-ти последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи их последних матчах.

Ставка: «Марсель» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25