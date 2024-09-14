14 сентября в 8-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Локомотив» Москва. Начало встречи — 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: после семи матчей «Оренбург» идет в таблице РПЛ на 12-м месте с 6 очками рядом с зоной стыков.

Последние матчи: в предыдущем туре подопечные Давида Деограсии сыграли вничью с московским «Динамо» со счетом 2:2, уйдя от поражения на последней минуте компенсированного времени. Голы забивали Саед Сахаркизян и Матиас Перес.

Ранее было поражение дома в Кубке России от «Оренбурга» (0:1) и в гостях от «Факела» (0:1).

Не сыграют: тяжелая травма у Флорентина, также выбыл вратарь Сысуев.

Состояние команды: очень неровно играет «Оренбург» в текущем сезоне, чередуя яркие матчи с откровенно провальными. Но у команды точно есть характер и немало талантливых исполнителей впереди. Не стоит забывать о специфическом домашнем поле, что изначально дает фору команде.

«Локомотив» Москва

Турнирное положение: сейчас «Локомотив» располагается на третьем месте в таблице РПЛ с 15 очками и двухочковым отставанием от лидера «Зенита».

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 7-м туре дружина Михаила Галактионова потерпела разгромное поражение от «Краснодара» со счетом 0:3. Соперник играл гораздо лучше и по делу взял три очка.

До этого была победа в Кубке России над «Химками» (4:0) и над «Ростовом» (3:2).

Не сыграют: травма у Лукаса Фассона.

Состояние команды: в этом сезоне «Локомотив» играет очень ярко и результативно, Галактионов охотно доверяет молодежи и она оправдывает доверие. Но ей свойственна нестабильность, поэтому будет периодически возникать такие провальные игры, как с «Краснодаром».

Статистика для ставок

В этом сезоне в Кубке России «Локомотив» победил в гостях 3:2

В прошлом чемпионате соперники обменялись гостевыми победами со счетом 2:0

В сезоне 2022/23 обе встречи остались за «Локомотивом» (4:1, 5:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбурга» дают 3,40, а на «Локомотив» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,32, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,65.

Прогноз: обе команды играют в атаку, обладают неплохими исполнителями впереди, зато сзади у них полно дыр и грубых ошибок. Матч должен получиться результативным с обеих сторон.

Ставка: тотал больше 3 за 2,0.

Прогноз: поле у хозяев довольно специфичное, надо время привыкнуть к нему, поэтому можно рискнуть и заиграть их победу в первой половине матча. Потом все-таки должен сказаться более высокий класс железнодорожников.

Ставка: победа «Оренбурга» в первом тайме за 3,60.