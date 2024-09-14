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    «Оренбург» — «Локомотив» Москва. Ставка (к. 2.00) и прогноз на чемпионат России 14 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Локомотив» Москва
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    В атаке Дмитрий Воробьев
    14 сентября в 8-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Локомотив» Москва. Начало встречи — 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Сентября 2024 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 12:00 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
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    «Оренбург»

    Турнирное положение: после семи матчей «Оренбург» идет в таблице РПЛ на 12-м месте с 6 очками рядом с зоной стыков.

    Последние матчи: в предыдущем туре подопечные Давида Деограсии сыграли вничью с московским «Динамо» со счетом 2:2, уйдя от поражения на последней минуте компенсированного времени. Голы забивали Саед Сахаркизян и Матиас Перес.

    Оренбург — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение дома в Кубке России от «Оренбурга» (0:1) и в гостях от «Факела» (0:1).

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  • 10/09/2024

    • Не сыграют: тяжелая травма у Флорентина, также выбыл вратарь Сысуев.

    Состояние команды: очень неровно играет «Оренбург» в текущем сезоне, чередуя яркие матчи с откровенно провальными. Но у команды точно есть характер и немало талантливых исполнителей впереди. Не стоит забывать о специфическом домашнем поле, что изначально дает фору команде.

    «Локомотив» Москва

    Турнирное положение: сейчас «Локомотив» располагается на третьем месте в таблице РПЛ с 15 очками и двухочковым отставанием от лидера «Зенита».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в 7-м туре дружина Михаила Галактионова потерпела разгромное поражение от «Краснодара» со счетом 0:3. Соперник играл гораздо лучше и по делу взял три очка.

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    До этого была победа в Кубке России над «Химками» (4:0) и над «Ростовом» (3:2).

    Не сыграют: травма у Лукаса Фассона.

    Состояние команды: в этом сезоне «Локомотив» играет очень ярко и результативно, Галактионов охотно доверяет молодежи и она оправдывает доверие. Но ей свойственна нестабильность, поэтому будет периодически возникать такие провальные игры, как с «Краснодаром».

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне в Кубке России «Локомотив» победил в гостях 3:2

    • В прошлом чемпионате соперники обменялись гостевыми победами со счетом 2:0

    • В сезоне 2022/23 обе встречи остались за «Локомотивом» (4:1, 5:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбурга» дают 3,40, а на «Локомотив» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,32, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,65.

    Прогноз: обе команды играют в атаку, обладают неплохими исполнителями впереди, зато сзади у них полно дыр и грубых ошибок. Матч должен получиться результативным с обеих сторон.

    Ставка: тотал больше 3 за 2,0.

    Прогноз: поле у хозяев довольно специфичное, надо время привыкнуть к нему, поэтому можно рискнуть и заиграть их победу в первой половине матча. Потом все-таки должен сказаться более высокий класс железнодорожников.

    Ставка: победа «Оренбурга» в первом тайме за 3,60.

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    «Оренбург» — «Локомотив» Москва: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. Ожидаем яркой игры
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