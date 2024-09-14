14 сентября в 4-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Вест Хэм». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» в новом сезоне стартовали на своем уровне. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Фулхэм» в 3 матчах настрелял лишь 3 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 3 раза.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один зачетный балл. «Коттеджеры» расписали паритет с «Ипсвичем» (1:1).

А вот до того «Фулхэм» переиграл «Лестер» (2:1). При этом несколько ранее лондонцы минимально уступили «Манчестер Юнайтед».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «чайки» отличились 7 мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Лондонцы вполне способны избежать борьбы за выживание. Вот только команде нужно не допускать потерь очков на ровном месте.

Поединки против «Вест Хэма» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных встречах «Фулхэм» выиграл дважды при двух поражениях.

Очевидно, что «дачники» будут максимально активны в атаке. Тем паче, в двух последних дерби они обыгрывали «молотобойцев».

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» намерены побороться за выход в еврокубки. Вот только нынешний чемпионат команда начала довольно скромно.

Причем «Вест Хэм» в трех стартовых турах АПЛ набрал лишь 3 очка. При этом лондонцы осели на 13 строчке турнирной таблицы.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла разжиться очками. «Вест Хэм» дома уступил «Манчестер Сити» (1:3).

До того лондонцы нанесли поражение «Кристал Пэласу» (2:0). А вот «Астон Вилле» команда досадным образом уступила (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Хэм» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 же пропущенных.

Не сыграют: Арон Крессуэлл — травмирован.

Состояние команды: лондонцы достаточно крепки, вот только стабильностью не блещут. А вот забила команда 4 мяча в 3 матчах.

При этом «Вест Хэм» в трех первых турах чемпионата пропустил в ворота 5 мячей. Правда, календарь у команды был не самым проходным.

Нет сомнений, гости постараются разжиться очками. Да и «дачников» команда не обыгрывает уже полтора года.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Состав у «молотобойцев» крепкий, да и амбиций громадье.

Статистика для ставок

«Фулхэм» не проигрывает в 3 матчах кряду

«Вест Хэм» уступил «дачникам» в 2 последних очных поединках

«Фулхэм» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 2.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.75 и 2.19.

Прогноз: Обе команды испытывают заметные сложности в плане реализации.

И те, и другие не блещут стабильностью, да и в созидательном плане явно не преуспевают.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.36