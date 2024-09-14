В матче третьего тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Бохум». Встреча пройдет 14 сентября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» по итогам двух туров находится в середине турнирной таблицы, занимая 10-ю позицию.

Команда набрала три очка и опережает зону вылета на три балла, тогда как от зоны еврокубков отстает лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Бундеслиги коллектив на чужом поле проиграл «Баварии» (0:2).

Это поражение прервало победную серию коллектива в три поединка, один из которых был товарищеским, а два — официальными.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Филипп, Грегоритш, Сидилья, Гюльде, Кьере, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх (официальных и контрольных), «Фрайбург» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Словом, у коллектива неплохие результаты, тогда как форма соперника, а также фактор своего поля должна помочь ему вернуться на победную стезю.

Лукас Кюблер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с двумя голами.

«Бохум»

Турнирное положение: «Бохум» по итогам двух стартовых туров немецкого первенства пока что не имеет в своем активе ни одного балла.

Команда находится на второй с конца турнирной таблицы, 17-й позиции, уступая безопасной 15-й строчке только на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл «Рот-Вайсс» (3:1).

Этот успех прервал серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Германии.

Не сыграют: травмированы — Бернарду, Ордец, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Бохум» выиграл лишь раз при трех поражениях.

Это говорит о слабой форме гостей, как и подобает аутсайдеру, так что им остается рассчитывать только на недооценку набравшего хороший ход соперника.

Команда пока что не забивала на старте нового сезона Бундеслиги.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Фрайбурга» забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Фрайбурга» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Бохума» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.10, победа «Бохума» — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их трех последних выездных играх.

В то же время, в двух из трех последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Бохума».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25