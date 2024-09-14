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    Поднимется ли «Фрайбург» в зону еврокубков?

    «Фрайбург» — «Бохум». Прогноз и ставки (к. 2.13) на футбол, чемпионат Германии, 14 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Бохум»
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    Максимилиан Эггештайн («Фрайбург»)
    В матче третьего тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Бохум». Встреча пройдет 14 сентября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Сентября 2024 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Бохум

    Бохум

  • Бохум
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» по итогам двух туров находится в середине турнирной таблицы, занимая 10-ю позицию.

    Команда набрала три очка и опережает зону вылета на три балла, тогда как от зоны еврокубков отстает лишь по дополнительным показателям.

    Фрайбург — Бохум: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Бундеслиги коллектив на чужом поле проиграл «Баварии» (0:2).

    Это поражение прервало победную серию коллектива в три поединка, один из которых был товарищеским, а два — официальными.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Филипп, Грегоритш, Сидилья, Гюльде, Кьере, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх (официальных и контрольных), «Фрайбург» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

    Словом, у коллектива неплохие результаты, тогда как форма соперника, а также фактор своего поля должна помочь ему вернуться на победную стезю.

    Лукас Кюблер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с двумя голами.

    «Бохум»

    Турнирное положение: «Бохум» по итогам двух стартовых туров немецкого первенства пока что не имеет в своем активе ни одного балла.

    Команда находится на второй с конца турнирной таблицы, 17-й позиции, уступая безопасной 15-й строчке только на один балл.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл «Рот-Вайсс» (3:1).

    Этот успех прервал серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Германии.

    Не сыграют: травмированы — Бернарду, Ордец, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Бохум» выиграл лишь раз при трех поражениях.

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    Это говорит о слабой форме гостей, как и подобает аутсайдеру, так что им остается рассчитывать только на недооценку набравшего хороший ход соперника.

    Команда пока что не забивала на старте нового сезона Бундеслиги.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Фрайбурга» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Фрайбурга» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Бохума» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.10, победа «Бохума» — в 4.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их трех последних выездных играх.

    В то же время, в двух из трех последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Бохума».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25

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    «Фрайбург» — «Бохум»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Фрайбург» в зону еврокубков?
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