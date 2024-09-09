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    «Альбасете» дома вновь одолеет «Эйбар»?

    Альбасете — Эйбар: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Альбасете» — «Эйбар»
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    «Альбасете»
    В понедельник, 9 сентября, в четвертом туре испанской Сегунды «Альбасете» дома примет «Эйбар». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Альбасете» — «Эйбар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 09 Сентября 2024 года

    Альбасете

  • Испания. Сегунда
    •  Альбасете 22:00 Эйбар

    Эйбар

  • Эйбар
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    «Альбасете»

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды данный коллектив финишировал на 13 месте в таблице, опередив зону вылета на шесть пунктов.

    В новом же чемпионате «Альбасете» выиграл два матча из трех при одном фиаско и идет в верхней части турнирки. Забил четыре гола при трех пропущенных.

    Альбасете — Эйбар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Стартовали «сырники» с двух минимальных выигрышей. В первом туре они одолели на выезде «Гранаду» со счетом 2:1, а во втором — обыграли на своей территории «Эльче» 1:0. В прошлом же туре они потерпели первое фиаско в сезоне, уступив в гостевой встрече «Малаге» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Стоит отметить, что проигрышем в прошлом туре «Альбасете» прервал свою серию без фиаско, которая на тот момент состояла из десяти поединков в рамках Сегунды. В данный удачный отрезок коллектив расписал три мировых исхода и добился семи викторий. А забивная серия команды в чемпионате состоит из 19 встреч кряду.

    «Эйбар»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне «Эйбар» был близок к повышению в классе. В основной части он стал третьим, а в плей-офф проиграл «Овьедо».

    В текущем же первенстве баски добыли одну викторию и расписали два мировых исхода, забили пять голов при четырех пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Начали новый чемпионат «оружейники» с домашней минимальной победы над новичком «Кастельоном» со счетом 1:0. И после этого они поочередно расписали мировые с одинаковым счетом по 2:2 в Сантандере с «Расингом» и на своем поле с «Леванте».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Еще с учетом прошлого сезона Сегунды «Эйбар» проиграл два матча из девяти предыдущих. Еще за этот период времени коллектив расписал четыре мировых исхода и добился всего трех выигрышей. А не смогла команда забить только в двух поединках чемпионата из десяти последних.

    Статистика для ставок

    • «Альбасете» дома выиграл у «Эйбара» в пяти предыдущих очных противостояниях, в том числе и в прошлом сезоне — 2:1

    • В четырех предыдущих очных встречах данных команд играла ставка обе забьют

    • «Эйбар» не может обыграть «Альбасете» вот уже на протяжении семи игр

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альбасете» — 2.29, победа «Эйбара» — 3.25, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.73 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь здесь ставим на обмен забитыми мячами, ведь в последних очных играх эти команды неизменно огорчали друг друга, да и в новом сезоне пока забивали в каждой встрече.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.85.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа «Альбасете», который на своем поле вот уже пять раз кряду обыгрывает «Эйбар».

    Ставка: победа «Альбасете» 2.29.

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    «Альбасете» — «Эйбар»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на футбол. «Альбасете» дома вновь одолеет «Эйбар»?
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