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    Швеция разгромит своего соперника?

    Швеция — Эстония: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Швеция — Эстония
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    Антони Эланга — игрок сборной Швеции
    8 сентября в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций сыграют Швеция и Эстония. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Швеция — Эстония, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 08 Сентября 2024 года

    Швеция

  • Стокгольм
    •  Швеция 21:45 Эстония

    Эстония

  • Таллин
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    Швеция

    Турнирное положение: Сборная является фавитом в своей группе Лиги наций (лига С). После 1-го тура Швеция занимает 1-е место с 3 очками в активе.

    Стоит отметить, что у шведов есть отличные шансы пробиться в лигу В, но для этого нужно регулярно набирать очки.

    Швеция — Эстония: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 1-м туре группового этапа Лиги наций Швеция обыграла Азербайджан со счетом 3:1. Команда забила все свои голы во 2-м тайме.

    В последних 5-и матчах Швеция трижды проиграла и дважды победила. За этот период команда забила 7 голов при 11-и пропущенных. В одном из товарищеских матчей шведы крупно проиграли Португалии (2:5).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Швеция точно будет доминировать во всех матчах группового этапа. К тому же, у сборной есть нападающий Александр Исак, который здорово выступает за национальную команду. В прошедшем матче форвард оформил дубль.

    В очных противостояниях Швеция часто обыгрывает Эстонию. В последней встрече шведы одолели эстонцев со счетом 2:1, матч состоялся в январе этого года.

    Эстония

    Турнирное положение: Команда проиграла матч 1-го тура группового этапа Лиги наций. После этого Эстония занимает 3-е место в своей группе без набранных очков.

    Эстония точно не является фаворитом в своей группе, если Эстония займет 1-е или 2-е место, то это будет что-то на грани фантастики.

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    • Последние матчи: В 1-м туре группового этапа Лиги нация Эстония дала бой Словакии (0:1), пропустив единственный гол лишь на 70-й минуте.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах Эстония трижды проиграла и дважды выиграла. За этот период команда забила 5 голов при 9-и пропущенных.

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    Состояние команды: Эстония является одним из аутсайдеров в своей группе Лиги наций. У команды есть единственный шанс зацепиться за высокие места, для этого необходимо обыгрывать Швецию.

    Стоит отметить, что против более сильных сборных Эстония забивает мало голов, а пропускает достаточно много.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х очных встречах Швеция непременно обыгрывала Эстонию

    • В последних 3-х матчах Швеция пробивала тотал 2.5 больше

    • В 7-и последних матчах на чужом поле Эстония 6 раз проиграла

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 9.50, а победа Эстонии — в 24.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.43 и 2.85.

    Прогноз: Можно предположить, что хозяева начнут делать результат уже в 1-м тайме.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.95.

    Прогноз: Эстония не очень удачно выступает против более сильных сборных. Прогнозируем уверенную победу Швеции.

    Ставка: Победа Швеции с форой (-2.5) за 1.93.

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