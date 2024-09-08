8 сентября в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций сыграют Швеция и Эстония. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Швеция — Эстония, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Швеция

Турнирное положение: Сборная является фавитом в своей группе Лиги наций (лига С). После 1-го тура Швеция занимает 1-е место с 3 очками в активе.

Стоит отметить, что у шведов есть отличные шансы пробиться в лигу В, но для этого нужно регулярно набирать очки.

Последние матчи: В 1-м туре группового этапа Лиги наций Швеция обыграла Азербайджан со счетом 3:1. Команда забила все свои голы во 2-м тайме.

В последних 5-и матчах Швеция трижды проиграла и дважды победила. За этот период команда забила 7 голов при 11-и пропущенных. В одном из товарищеских матчей шведы крупно проиграли Португалии (2:5).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Швеция точно будет доминировать во всех матчах группового этапа. К тому же, у сборной есть нападающий Александр Исак, который здорово выступает за национальную команду. В прошедшем матче форвард оформил дубль.

В очных противостояниях Швеция часто обыгрывает Эстонию. В последней встрече шведы одолели эстонцев со счетом 2:1, матч состоялся в январе этого года.

Эстония

Турнирное положение: Команда проиграла матч 1-го тура группового этапа Лиги наций. После этого Эстония занимает 3-е место в своей группе без набранных очков.

Эстония точно не является фаворитом в своей группе, если Эстония займет 1-е или 2-е место, то это будет что-то на грани фантастики.

Последние матчи: В 1-м туре группового этапа Лиги нация Эстония дала бой Словакии (0:1), пропустив единственный гол лишь на 70-й минуте.

В последних 5-и матчах во всех турнирах Эстония трижды проиграла и дважды выиграла. За этот период команда забила 5 голов при 9-и пропущенных.

Состояние команды: Эстония является одним из аутсайдеров в своей группе Лиги наций. У команды есть единственный шанс зацепиться за высокие места, для этого необходимо обыгрывать Швецию.

Стоит отметить, что против более сильных сборных Эстония забивает мало голов, а пропускает достаточно много.

Статистика для ставок

В последних 4-х очных встречах Швеция непременно обыгрывала Эстонию

В последних 3-х матчах Швеция пробивала тотал 2.5 больше

В 7-и последних матчах на чужом поле Эстония 6 раз проиграла

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 9.50, а победа Эстонии — в 24.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.43 и 2.85.

Прогноз: Можно предположить, что хозяева начнут делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.95.

Прогноз: Эстония не очень удачно выступает против более сильных сборных. Прогнозируем уверенную победу Швеции.

Ставка: Победа Швеции с форой (-2.5) за 1.93.