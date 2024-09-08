ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СавиоДорогу молодым. Савио и еще 10 потенциальных звезд АПЛ Эндж ПостекоглуВ удобной тени неудачника тен Хага. Еще пять тренеров АПЛ, у которых всё плохо Геннадий Головкин10 самых незабываемых нокаутов в боксе ударом в корпус
  • 23:38
    • Италия обыграла Францию в матче Лиги наций
  • 21:58
    • Московское «Динамо» одержало победу над «Северсталью»
  • 21:27
    • Севикян стал игроком «Локомотива»
    Все новости спорта

    Гибралтар продолжит беспроигрышную серию

    Гибралтар — Лихтенштейн. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига наций, 8 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Гиблартара Прогнозы на Сборная Лихтенштейна Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Гибралтар — Лихтенштейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ден Бент
    8 сентября в матче первого тура Лиги наций по футболу сыграют Гибралтар и Лихтенштейн. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гибралтар — Лихтенштейн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. D1 08 Сентября 2024 года

    Гибралтар

  • Лига наций УЕФА. D1
    •  Гибралтар 19:00 Лихтенштейн

    Лихтенштейн

  • Вадуц
    •

    Гибралтар

    Турнирное положение: Гибралтар в очередной раз провел ужасно слабую квалификацию на Евро-2024, заняв последнее, пятое место в группе.

    Команда также вылетела в последний дивизион Лиги наций, проиграв весной 2024 года в плей-офф за право выступать в лиге C Литве с общим счетом 0:2.

    Гибралтар — Лихтенштейн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле обыграла Андорру (1:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную коллектива в 14 поединков, которые были как контрольными, так и официальными, при 13 поражениях и одной ничьей.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах Гибралтар не проиграл при одной победе и одной мировой.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле против соперника, который соответствует его уровню.

    Ден Бент — автор единственного гола команды в 15 последних матчах — официальных и товарищеских.

    Лихтенштейн

    Турнирное положение: Лихтенштейн также провел ужасно слабую квалификацию на Евро-2024, заняв последнее, шестое место в группе.

    Команда не набрала ни одного балла и забила лишь один мяч при 28-ми пропущенных. Она осталась позади Португалии, Словакии, Люксембурга, Исландии и Боснии и Герцеговины.

  • Дорогу молодым. Савио и еще 10 потенциальных звезд АПЛ
  • Одинннадцать игроков до 21 года которые надеются на свой прорывной сезон в Премьер-лиге
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на выезде уступила Сан-Марино (0:1).

    Это поражение стало для коллектива 26-м в 28-ми последних поединках, которые были официальными в разных турнирах и контрольными.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 40-ка последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Лихтенштейн ни разу не выиграл при пяти ничьих и 35-ти поражениях.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Такая форма не сулит гостям шансов на успех, тогда как класс соперника, который если и превосходит его, то ненамного, позвляет рассчитывать на ничью.

    В новом розыгрыше Лиги наций пока что ни один игрок команды не забивал.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчей Гибралтара забивали больше 2,5 голов

    • в 16-ти из 17-ти последних матчей Гибралтара забивала только одна команда

    • в двух из четырех последних матчей Лихтенштейн не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гибралтар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья — в 3.40, успех Беларуси — в 3.55.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.57.

    Прогноз: в двух последних матчах хозяева не проиграли. При этом в них было забито меньше 2,5 голов.

    В то же время, в трех из четырех последних поединков гости не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: Гибралтар не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в 26-ти из 28-ми последних матчей гости проиграли.

    Ставка: Гибралтар победит за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Уругвай — Парагвай
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бразилия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Перу — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Урал — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гаске — Сориано-Баррера
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Родионов — Роша
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лада — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Шинник — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Россия — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Витязь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.62
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гибралтар — Лихтенштейн: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. Гибралтар продолжит беспроигрышную серию
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры