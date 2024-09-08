Гибралтар
Лихтенштейн
Гибралтар
Турнирное положение: Гибралтар в очередной раз провел ужасно слабую квалификацию на Евро-2024, заняв последнее, пятое место в группе.
Команда также вылетела в последний дивизион Лиги наций, проиграв весной 2024 года в плей-офф за право выступать в лиге C Литве с общим счетом 0:2.
Гибралтар — Лихтенштейн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле обыграла Андорру (1:0).
Этот успех прервал безвыигрышную коллектива в 14 поединков, которые были как контрольными, так и официальными, при 13 поражениях и одной ничьей.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах Гибралтар не проиграл при одной победе и одной мировой.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле против соперника, который соответствует его уровню.
Ден Бент — автор единственного гола команды в 15 последних матчах — официальных и товарищеских.
Лихтенштейн
Турнирное положение: Лихтенштейн также провел ужасно слабую квалификацию на Евро-2024, заняв последнее, шестое место в группе.
Команда не набрала ни одного балла и забила лишь один мяч при 28-ми пропущенных. Она осталась позади Португалии, Словакии, Люксембурга, Исландии и Боснии и Герцеговины.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на выезде уступила Сан-Марино (0:1).
Это поражение стало для коллектива 26-м в 28-ми последних поединках, которые были официальными в разных турнирах и контрольными.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 40-ка последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Лихтенштейн ни разу не выиграл при пяти ничьих и 35-ти поражениях.
Такая форма не сулит гостям шансов на успех, тогда как класс соперника, который если и превосходит его, то ненамного, позвляет рассчитывать на ничью.
В новом розыгрыше Лиги наций пока что ни один игрок команды не забивал.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчей Гибралтара забивали больше 2,5 голов
- в 16-ти из 17-ти последних матчей Гибралтара забивала только одна команда
- в двух из четырех последних матчей Лихтенштейн не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Гибралтар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья — в 3.40, успех Беларуси — в 3.55.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.57.
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Прогноз: в двух последних матчах хозяева не проиграли. При этом в них было забито меньше 2,5 голов.
В то же время, в трех из четырех последних поединков гости не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.
Ставка: Гибралтар не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в 26-ти из 28-ми последних матчей гости проиграли.
Ставка: Гибралтар победит за 2.10