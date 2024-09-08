8 сентября во 2-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Гамбия и Тунис. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гамбия — Тунис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гамбия

Турнирное положение: Гамбийцы уж точно поборются за первое место в своем квартете. Вот только стартовая ничья с Коморскими островами (1:1) явно подпортила планы.

При этом Гамбия ужасно выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 5 позиции, в 4 матчах набрав 3 очка.

Последние матчи: в двух последних поединках команда не побеждала. До последнего паритета Гамбия уступила Габону (2:3).

А вот до того Гамбия разгромила Сейшельские острова (5:1). Правда, чуть раньше команда драматично уступила Камеруну (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: гамбийцы явно постараются дать бой Тунису. Тем более, оппонент также не столь стабилен.

Матчи с тунисцами для команды традиционно складываются удачно. В обоих очных поединках Гамбия добыла победы.

Очевидно, что хозяева мотивированы разжиться зачетными баллами. Лишь обороняться гамбийцы уж точно не собираются.

Тунис

Турнирное положение: Тунис явно намеревается стать триумфатором своего квартета. Конкуренты выглядят вполне проходимыми.

Причем Тунис в квалификации на Мундиаль выступает весьма продуктивно. В своей группе команда пребывает на 1 месте.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Тунис минимально одолел Мадагаскар.

При этом поединок с Намибией завершился сухой ничьей. А вот Экваториальная Гвинея была обыграна с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах Тунис добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при всего одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: голы даются команде весьма и весьма натужно. Зато тунисцы не пропускали в 4 своих последних поединках.

При этом Тунис крайне неудачно играет с гамбийцами. В обоих очных поединках команда проиграла с разницей в один мяч — 1:2, 0:1.

Тем не менее, команда постарается оторваться от преследователей. Тунисцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Забивать в составе тунисцев есть кому, да и мотивация закрепиться в лидерах у команды огромная.

Статистика для ставок

Гамбия не побеждала в 2 своих последних поединках

Тунис не пропускал в 4 своих последних матчах

Гамбия в обоих очных поединках обыграла Тунис

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.02, а победа оппонента — в скромные 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.57 и 1.47.

Прогноз: Тунисцы нынче выглядят сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут матча.

Тунисцы будут стараться закрепиться на вершине, и наверняка будут действовать с позиции силы.

Ставка: Победа Туниса в 1 тайме за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.42