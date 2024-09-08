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    Тунисцы сразу помчатся в атаку

    Гамбия — Тунис. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 8 сентября 2024 года

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    8 сентября во 2-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Гамбия и Тунис. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гамбия — Тунис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 08 Сентября 2024 года

    Гамбия

  • Банжул
    •  Гамбия 18:00 Тунис

    Тунис

  • Тунис
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    Гамбия

    Турнирное положение: Гамбийцы уж точно поборются за первое место в своем квартете. Вот только стартовая ничья с Коморскими островами (1:1) явно подпортила планы.

    При этом Гамбия ужасно выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 5 позиции, в 4 матчах набрав 3 очка.

    Последние матчи: в двух последних поединках команда не побеждала. До последнего паритета Гамбия уступила Габону (2:3).

    А вот до того Гамбия разгромила Сейшельские острова (5:1). Правда, чуть раньше команда драматично уступила Камеруну (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: гамбийцы явно постараются дать бой Тунису. Тем более, оппонент также не столь стабилен.

    Матчи с тунисцами для команды традиционно складываются удачно. В обоих очных поединках Гамбия добыла победы.

    Очевидно, что хозяева мотивированы разжиться зачетными баллами. Лишь обороняться гамбийцы уж точно не собираются.

    Тунис

    Турнирное положение: Тунис явно намеревается стать триумфатором своего квартета. Конкуренты выглядят вполне проходимыми.

    Причем Тунис в квалификации на Мундиаль выступает весьма продуктивно. В своей группе команда пребывает на 1 месте.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Тунис минимально одолел Мадагаскар.

    При этом поединок с Намибией завершился сухой ничьей. А вот Экваториальная Гвинея была обыграна с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Тунис добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при всего одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: голы даются команде весьма и весьма натужно. Зато тунисцы не пропускали в 4 своих последних поединках.

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    При этом Тунис крайне неудачно играет с гамбийцами. В обоих очных поединках команда проиграла с разницей в один мяч — 1:2, 0:1.

    Тем не менее, команда постарается оторваться от преследователей. Тунисцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Забивать в составе тунисцев есть кому, да и мотивация закрепиться в лидерах у команды огромная.

    Статистика для ставок

    • Гамбия не побеждала в 2 своих последних поединках

    • Тунис не пропускал в 4 своих последних матчах

    • Гамбия в обоих очных поединках обыграла Тунис

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.02, а победа оппонента — в скромные 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.57 и 1.47.

    Прогноз: Тунисцы нынче выглядят сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут матча.

    Тунисцы будут стараться закрепиться на вершине, и наверняка будут действовать с позиции силы.

    Ставка: Победа Туниса в 1 тайме за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.42

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    Гамбия — Тунис: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. Тунисцы сразу помчатся в атаку
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