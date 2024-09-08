Гамбия
Тунис
Гамбия
Турнирное положение: Гамбийцы уж точно поборются за первое место в своем квартете. Вот только стартовая ничья с Коморскими островами (1:1) явно подпортила планы.
При этом Гамбия ужасно выступает в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда находится на 5 позиции, в 4 матчах набрав 3 очка.
Последние матчи: в двух последних поединках команда не побеждала. До последнего паритета Гамбия уступила Габону (2:3).
А вот до того Гамбия разгромила Сейшельские острова (5:1). Правда, чуть раньше команда драматично уступила Камеруну (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: гамбийцы явно постараются дать бой Тунису. Тем более, оппонент также не столь стабилен.
Матчи с тунисцами для команды традиционно складываются удачно. В обоих очных поединках Гамбия добыла победы.
Очевидно, что хозяева мотивированы разжиться зачетными баллами. Лишь обороняться гамбийцы уж точно не собираются.
Тунис
Турнирное положение: Тунис явно намеревается стать триумфатором своего квартета. Конкуренты выглядят вполне проходимыми.
Причем Тунис в квалификации на Мундиаль выступает весьма продуктивно. В своей группе команда пребывает на 1 месте.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Тунис минимально одолел Мадагаскар.
При этом поединок с Намибией завершился сухой ничьей. А вот Экваториальная Гвинея была обыграна с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах Тунис добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при всего одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: голы даются команде весьма и весьма натужно. Зато тунисцы не пропускали в 4 своих последних поединках.
При этом Тунис крайне неудачно играет с гамбийцами. В обоих очных поединках команда проиграла с разницей в один мяч — 1:2, 0:1.
Тем не менее, команда постарается оторваться от преследователей. Тунисцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей.
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Забивать в составе тунисцев есть кому, да и мотивация закрепиться в лидерах у команды огромная.
Статистика для ставок
- Гамбия не побеждала в 2 своих последних поединках
- Тунис не пропускал в 4 своих последних матчах
- Гамбия в обоих очных поединках обыграла Тунис
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.02, а победа оппонента — в скромные 5.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.57 и 1.47.
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- 1.84Нидерланды — Босния и Герцеговина: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Тунисцы нынче выглядят сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут матча.
Тунисцы будут стараться закрепиться на вершине, и наверняка будут действовать с позиции силы.
Ставка: Победа Туниса в 1 тайме за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют за 2.42