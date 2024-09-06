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    Прервут ли команды свои бескомпромиссные серии?

    Исландия — Черногория: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Исландия — Черногория
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    Сборная Исландии
    В первом туре группового этапа Лиги наций в дивизионе Б сборная Исландии дома сыграет против команды Черногории. Встреча, которая пройдет 6 сентября в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвеллур», начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Исландия — Черногория, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 06 Сентября 2024 года

    Исландия

  • Рейкьявик
    •  Исландия 21:45 Черногория

    Черногория

  • Подгорица
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    Исландия

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Исландии финишировала на второй строке в своем квартете дивизиона Б.

    В компании с Израилем и Албанией она все четыре проведенные игры свела вничью, забив и пропустив по шесть мячей.

    Исландия — Черногория: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: На Евро-2024 исландцы не смогли квалифицироваться, остановившись в шаге от финальной части, проиграв на последней стадии плей-офф сборной Украины со счетом 1:2. После того «викинги» провели два товарняка, в которых обыграли 1:0 Англию и были разгромлены Нидерландами 0:4.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К данной игре исландцы подходят с 9-матчевой бескомпромиссной серией. В этот период без ничьих они потерпели четыре поражения и добились пяти выигрышей. И только в двух поединках за это время сборная Исландии уходила с поля без результативных действий.

    Черногория

    Турнирное положение: Сборная Черногории в прошлом розыгрыше Лиги наций стала третьей в своем квартете дивизиона Б.

    Черногорцы дважды победили, раз сыграли вничью и трижды уступили в компании с Боснией, Финляндией и Румынией. Разница мячей составила 6:6.

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    • Последние матчи: «Соколы» не смогли отобраться в финальную часть ЧЕ-2024, финишировав третьими в своей отборочной группе. Последний же раз они выходили на поле летом, проиграв тогда в товарищеских поединках Бельгии со счетом 0:2 и Грузии со счетом 1:3.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: У черногорцев сейчас также серия без ничьих, состоящая тоже из девяти встреч. В этот период они отпраздновали пять викторий и четыре раза уходили с поля поверженными. Но только один раз за все это время сборная Черногории не смогла отличиться в воротах соперника.

    Статистика для ставок

    • Между собой эти сборные провели лишь один матч. В 2012 году в товарняке победили черногорцы 2:1

    • Дома Исландия не проигрывает уже в трех играх подряд, выиграв две из них

    • Черногория в гостях проиграла три из пяти предыдущих матчей при одной победе

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Исландии — 2.14, победа Черногории — 3.70, ничья — 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.18 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: Обе команды хоть и редко уходят с поля без гола, но зачастую ограничиваются всего одним мячом. Так что высокой результативности от данного противостояния ждать не стоит.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.75.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет ничья, так как исландцы в прошлом розыгрыше все все свои игры свели миром, да и им уже пора прервать свою бескомпромиссную серию.

    Ставка: ничья 3.45.

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    Исландия — Черногория: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. Прервут ли команды свои бескомпромиссные серии?
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