6 сентября в матче первого тура отбора на Кубок африканских наций по футболу сыграют Египет и Кабо-Верде. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Египет — Кабо-Верде, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Египет

Турнирное положение: Египет на Кубке африканских наций 2024 года прекратил борьбу еще на стадии 1/8 финала, уступив ДР Конго.

Команда хорошо стартовала в отборе на ЧМ-2026, где в своей группе занимает первое место после четырех туров, опережая на четыре очка ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках отбора на мундиаль, сборная на выезде разошлась миром с Гвинеей-Бисау (1:1).

Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на квалификацию мирового первенства.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах (официальных и товарищеских) Египет проиграл лишь раз при двух победах и одном поражении.

Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, хотя против соперника, у которого хорошая форма, это будет непросто.

Трезеге и Мохаммед Салах — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Кабо-Верде

Турнирное положение: Кабо-Верде хорошо выступил на Кубке африканских наций 2024 года, сумев дойти до четвертьфинала, где проиграл ЮАР по пенальти.

Команда пока что неплохо проводит и отбор на ЧМ-2026, где занимает третью строчку в группе после четырех туров, отставая от лидера Камеруна на один балл.

Последние матчи: в предыдущей игре в отборе на мундиаль сборная на своем поле обыграла Ливию (1:0), которая опережает ее в группе по разнице мячей.

Этот успех стал третьим для коллектива в четырех последних поединках — двух товарищеских и двух официальных.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были контрольными и официальными, Кабо-Верде проиграла лишь раз при трех победах.

Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью даже на чужом поле против соперника, который все же превосходит их в классе.

Жамиру Монтейру — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей Египта забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей Кабо-Верде забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Кабо-Верде выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Египет — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,53. Ничья — в 4.10, успех Кабо-Верде — в 7.20.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в пяти из шести их последних домашних поединков.

При этом в двух последних выездных играх гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех из четырех последних своих матчей они выиграли, тогда как Египет в двух из трех последних своих матчей не победил.

Ставка: Кабо-Верде не проиграет за 2.61