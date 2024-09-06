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    Одолеет ли Египет Кабо-Верде?

    Египет — Кабо-Верде: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Египет — Кабо-Верде
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    Мохаммед Салах
    6 сентября в матче первого тура отбора на Кубок африканских наций по футболу сыграют Египет и Кабо-Верде. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Египет — Кабо-Верде, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 06 Сентября 2024 года

    Египет

  • Каир
    •  Египет 22:00 Кабо-Верде

    Кабо-Верде

  • Прая
    •

    Египет

    Турнирное положение: Египет на Кубке африканских наций 2024 года прекратил борьбу еще на стадии 1/8 финала, уступив ДР Конго.

    Команда хорошо стартовала в отборе на ЧМ-2026, где в своей группе занимает первое место после четырех туров, опережая на четыре очка ближайшего преследователя.

    Египет — Кабо-Верде: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках отбора на мундиаль, сборная на выезде разошлась миром с Гвинеей-Бисау (1:1).

    Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на квалификацию мирового первенства.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах (официальных и товарищеских) Египет проиграл лишь раз при двух победах и одном поражении.

    Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, хотя против соперника, у которого хорошая форма, это будет непросто.

    Трезеге и Мохаммед Салах — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

    Кабо-Верде

    Турнирное положение: Кабо-Верде хорошо выступил на Кубке африканских наций 2024 года, сумев дойти до четвертьфинала, где проиграл ЮАР по пенальти.

    Команда пока что неплохо проводит и отбор на ЧМ-2026, где занимает третью строчку в группе после четырех туров, отставая от лидера Камеруна на один балл.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре в отборе на мундиаль сборная на своем поле обыграла Ливию (1:0), которая опережает ее в группе по разнице мячей.

    Этот успех стал третьим для коллектива в четырех последних поединках — двух товарищеских и двух официальных.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были контрольными и официальными, Кабо-Верде проиграла лишь раз при трех победах.

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    Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью даже на чужом поле против соперника, который все же превосходит их в классе.

    Жамиру Монтейру — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей Египта забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей Кабо-Верде забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Кабо-Верде выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Египет — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,53. Ничья — в 4.10, успех Кабо-Верде — в 7.20.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в пяти из шести их последних домашних поединков.

    При этом в двух последних выездных играх гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех из четырех последних своих матчей они выиграли, тогда как Египет в двух из трех последних своих матчей не победил.

    Ставка: Кабо-Верде не проиграет за 2.61

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    Египет — Кабо-Верде: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. Одолеет ли Египет Кабо-Верде?
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