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    Прервется ли безвыигрышная серия Словакии?

    Эстония — Словакия: прогноз и ставка

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    Иван Шранц
    5 сентября в матче первого тура Лиги наций по футболу сыграют Эстония и Словакия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Эстония — Словакия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 05 Сентября 2024 года

    Эстония

  • Таллин
    •  Эстония 21:45 Словакия

    Словакия

  • Братислава
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    Эстония

    Турнирное положение: Эстония как никогда близко для себе подобралась к выходу в финальную часть Евро-2024, но все же не сумела этого добиться.

    Команда заняла последнее, пятое место в группе отбора, но благодаря успешному выступлению в предыдущем розыгрыше Лиги наций сыграла в плей-офф, где уступила Польше (1:5).

    Эстония — Словакия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках Кубка Балтии, сборная по пенальти одолела на выезде Литву (1:1).

    Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка — перед этим он разгромил Фарерские острова (4:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: эта серия прервала безвыигрышную серию Эстонии в в 14 поединков — как официальных, так и товарищеских.

    Такая форма вроде бы говорит о том, что у хозяев есть шансы как минимум на ничью, тем не менее, класс гостей наверняка все же возьмет свое.

    Рауно Саппинен — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с двумя голами.

    Словакия

    Турнирное положение: Словакия успешно провела квалификацию на Евро-2024, выйдя на турнир со второй позиции в группе.

    Команда неплохо выступила в финальной части первенства, где дошла до 1/8 финала благодаря третье месту в своей группе.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 1/8 финала Евро-2024 сборная драматично в дополнительное время по пенальти уступила Англии (1:2).

    Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые прошли в рамках континентального первенства.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах Словакия ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

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    Хотя такая форма вроде бы не сулит гостям хороших шансов на успех, тем не менее, их класс все же обещает им благоприятный результат.

    Иван Шранц — лучший бомбардир команды на Евро-2024 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей Эстонии забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей Эстонии забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Словакия не выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.52. Ничья — в 4.05, успех Эстонии — в 6.80.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.07 и 1.75.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей Эстонии забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.

    При этом в четырех из шести последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в пяти из шести последних матчей Эстонии было именно так.

    Ставка: обе команды забьют за 2.20

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    Эстония — Словакия: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 05.09.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли безвыигрышная серия Словакии?
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