5 сентября в матче первого тура Лиги наций по футболу сыграют Эстония и Словакия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Эстония — Словакия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эстония

Турнирное положение: Эстония как никогда близко для себе подобралась к выходу в финальную часть Евро-2024, но все же не сумела этого добиться.

Команда заняла последнее, пятое место в группе отбора, но благодаря успешному выступлению в предыдущем розыгрыше Лиги наций сыграла в плей-офф, где уступила Польше (1:5).

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Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках Кубка Балтии, сборная по пенальти одолела на выезде Литву (1:1).

Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка — перед этим он разгромил Фарерские острова (4:1).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: эта серия прервала безвыигрышную серию Эстонии в в 14 поединков — как официальных, так и товарищеских.

Такая форма вроде бы говорит о том, что у хозяев есть шансы как минимум на ничью, тем не менее, класс гостей наверняка все же возьмет свое.

Рауно Саппинен — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с двумя голами.

Словакия

Турнирное положение: Словакия успешно провела квалификацию на Евро-2024, выйдя на турнир со второй позиции в группе.

Команда неплохо выступила в финальной части первенства, где дошла до 1/8 финала благодаря третье месту в своей группе.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 1/8 финала Евро-2024 сборная драматично в дополнительное время по пенальти уступила Англии (1:2).

Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые прошли в рамках континентального первенства.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах Словакия ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Хотя такая форма вроде бы не сулит гостям хороших шансов на успех, тем не менее, их класс все же обещает им благоприятный результат.

Иван Шранц — лучший бомбардир команды на Евро-2024 с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Эстонии забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей Эстонии забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Словакия не выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.52. Ничья — в 4.05, успех Эстонии — в 6.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.07 и 1.75.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей Эстонии забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.

При этом в четырех из шести последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в пяти из шести последних матчей Эстонии было именно так.

Ставка: обе команды забьют за 2.20