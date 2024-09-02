2 сентября в 25-м туре чемпионата Бразилии по футболу Серия А сыграют «Жувентуде» и «Интернасьонал». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Интернасьонал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жувентуде»

Турнирное положение: «Жувентуде» по итогам 23 туров Серии А находится в нижней половине таблицы на 13-й позиции.

Команда находится вне зоны Южноамериканского кубка, которая начинается с 12-й строчки, отставая по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в четвертьфинале Кубка Бразилии, клуб на своем поле обыграл «Коринтианс» (2:1).

Этот успех стал для коллектива третьим в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А и национальный кубок.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Конти, Тальяри, Жилберто, Мандаса, Эвертон, Сам, Фрейтас, Пейшоту, Каик, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних играх в разных турнирах «Жувентуде» проиграл лишь дважды при четырех победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохой форме коллектива, но явно недостаточной, чтобы находиться в топ-12 и выйти в Южноамериканский кубок.

Лукас Барбоза и Жан Карлуш — лучшие бомбардиры команды в Серии А с четырьмя голами.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: «Интернасьонал» по итогам 21-го поединка бразильской лиги занимает 11-ю позицию.

Команда набрала 29 очков и находится в зоне Южноамериканского куба, опережая нынешнего соперника на один балл при двух поединках в запасе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была отложенной в рамках пятого тура Серии А, клуб на чужом поле сыграл вничью с «Крузейро» со счетом 0:0.

Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые были официальными и прошли в рамках чемпионата Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Фабрисио, Вандерсон, Лукка, Куарежма, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Интернасьонал» проиграл лишь раз при двух победах и пяти ничьих.

Это говорит о не лучших шансах гостей на три очка, в то же время, подобная форма сулит им как минимум непроигрыш, ведь они редко проигрывают.

Весли — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Жувентуде» забивали больше 2,5 голов

в девяти последних матчах «Жувентуде» забивали обе команды

в трех последних матчах «Интернасьонала» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.20, победа «Жувентуде» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в девяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в пяти из восьми последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести последних матчах «Жувентуде».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25