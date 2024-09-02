«Жувентуде»
Турнирное положение: «Жувентуде» по итогам 23 туров Серии А находится в нижней половине таблицы на 13-й позиции.
Команда находится вне зоны Южноамериканского кубка, которая начинается с 12-й строчки, отставая по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в четвертьфинале Кубка Бразилии, клуб на своем поле обыграл «Коринтианс» (2:1).
Этот успех стал для коллектива третьим в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А и национальный кубок.
Не сыграют: травмированы — Конти, Тальяри, Жилберто, Мандаса, Эвертон, Сам, Фрейтас, Пейшоту, Каик, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних играх в разных турнирах «Жувентуде» проиграл лишь дважды при четырех победах и двух ничьих.
Это говорит о неплохой форме коллектива, но явно недостаточной, чтобы находиться в топ-12 и выйти в Южноамериканский кубок.
Лукас Барбоза и Жан Карлуш — лучшие бомбардиры команды в Серии А с четырьмя голами.
«Интернасьонал»
Турнирное положение: «Интернасьонал» по итогам 21-го поединка бразильской лиги занимает 11-ю позицию.
Команда набрала 29 очков и находится в зоне Южноамериканского куба, опережая нынешнего соперника на один балл при двух поединках в запасе.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была отложенной в рамках пятого тура Серии А, клуб на чужом поле сыграл вничью с «Крузейро» со счетом 0:0.
Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые были официальными и прошли в рамках чемпионата Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Фабрисио, Вандерсон, Лукка, Куарежма, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Интернасьонал» проиграл лишь раз при двух победах и пяти ничьих.
Это говорит о не лучших шансах гостей на три очка, в то же время, подобная форма сулит им как минимум непроигрыш, ведь они редко проигрывают.
Весли — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с пятью голами.
Статистика для ставок
- в шести последних матчах «Жувентуде» забивали больше 2,5 голов
- в девяти последних матчах «Жувентуде» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Интернасьонала» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.20, победа «Жувентуде» — в 3.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в девяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
При этом в пяти из восьми последних игр гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести последних матчах «Жувентуде».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25