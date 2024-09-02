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    Одолеет ли «Жувентуде» «Интернасьонал»?

    «Жувентуде» — «Интернасьонал». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, бразильская Серия А, 2 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Жувентуде» — «Интернасьонал»
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    «Жувентуде»
    2 сентября в 25-м туре чемпионата Бразилии по футболу Серия А сыграют «Жувентуде» и «Интернасьонал». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Интернасьонал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: «Жувентуде» по итогам 23 туров Серии А находится в нижней половине таблицы на 13-й позиции.

    Команда находится вне зоны Южноамериканского кубка, которая начинается с 12-й строчки, отставая по дополнительным показателям.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в четвертьфинале Кубка Бразилии, клуб на своем поле обыграл «Коринтианс» (2:1).

    Этот успех стал для коллектива третьим в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А и национальный кубок.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Конти, Тальяри, Жилберто, Мандаса, Эвертон, Сам, Фрейтас, Пейшоту, Каик, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних играх в разных турнирах «Жувентуде» проиграл лишь дважды при четырех победах и двух ничьих.

    Это говорит о неплохой форме коллектива, но явно недостаточной, чтобы находиться в топ-12 и выйти в Южноамериканский кубок.

    Лукас Барбоза и Жан Карлуш — лучшие бомбардиры команды в Серии А с четырьмя голами.

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Интернасьонал» по итогам 21-го поединка бразильской лиги занимает 11-ю позицию.

    Команда набрала 29 очков и находится в зоне Южноамериканского куба, опережая нынешнего соперника на один балл при двух поединках в запасе.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была отложенной в рамках пятого тура Серии А, клуб на чужом поле сыграл вничью с «Крузейро» со счетом 0:0.

    Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые были официальными и прошли в рамках чемпионата Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Фабрисио, Вандерсон, Лукка, Куарежма, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Интернасьонал» проиграл лишь раз при двух победах и пяти ничьих.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей на три очка, в то же время, подобная форма сулит им как минимум непроигрыш, ведь они редко проигрывают.

    Весли — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Жувентуде» забивали больше 2,5 голов

    • в девяти последних матчах «Жувентуде» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Интернасьонала» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.20, победа «Жувентуде» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в девяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    При этом в пяти из восьми последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести последних матчах «Жувентуде».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25

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    «Жувентуде» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.09.2024. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Жувентуде» «Интернасьонал»?
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