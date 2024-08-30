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    Разгромная победа «Фенербахче»?

    Фенербахче — Аланьяспор: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.77. 30.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Аланьяспор»
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    «Фенербахче»?
    30 августа в 4-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Фенербахче» и «Аланьяспор». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Аланьяспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 30 Августа 2024 года

    Фенербахче

  • Стамбул
    •  Фенербахче 21:00 Аланьяспор

    Аланьяспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Фенербахче» в новом сезоне стартовал весьма неплохо. Команда на данный момент пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Фенербахче» в 3 турах чемпионата набрал 7 очков. Команда забила 8 мячей при всего лишь 2 пропущенных.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Стамбульцы деклассировали «Ризеспор» (5:0).

    А вот до того случилась досадная потеря очков в матче с «Гезтепе» (2:2). Да и вылет из квалификации Лиги чемпионов от «Лилля» больно ударил по амбициям клуба.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. Игроки «Фенербахче» настреляли в этих поединках 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Стамбульцы явно не допустят потери очков на ровном месте. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.

    Поединки против «Аланьяспора» для команды традиционно складываются прекрасно. В 5 последних очных встречах «Фенербахче» выиграл 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и желание сохранить лидерство у команды огромное!

    «Аланьяспор»

    Турнирное положение: Эта команда традиционно ходит в середняках Суперлиги. Правда, «Аланьяспор» нынче пребывает на 15 месте таблицы.

    Причем «Аланьяспор» пока еще не познал радость побед в нынешнем чемпионате. В 3 матчах команда взяла всего 2 очка.

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  • 27/08/2024

    • Последние матчи: минувший тур чемпионата Турции принес команде один балл. Дома она расписала паритет с «Гезтепе» (1:1).

    А вот «Истанбул Башакшехиру» команда уступила вчистую (2:4). Да и паритет со скромным «Эюпспором» (1:1) явно удручил.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аланьяспор» потерпел 1 поражение. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: победы даются команде весьма натужно. Да и вообще, проблемы с надежностью тылов являются неприятным спутником команды.

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    При этом «Аланьяспор» не побеждает еще с конца апреля. С такой игрой и результатами команде явно светит лишь борьба за выживание.

    И уж точно номинальные гости постараются зацепиться за очки. Да и мотивация выбраться из нижней части турнирной таблицы у них на уровне.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Да и стамбульцев команда не побеждает уже почти 3 года.

    Статистика для ставок

    • «Фенербахче» не проигрывал в 4 своих последних матчах

    • «Аланьяспор» еще не побеждал в новом чемпионате

    • «Фенербахче» почти 3 года не проигрывает клубу из Аланьи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.07, а победа оппонента — в скромные 10.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.47 и 2.43.

    Прогноз: Хозяева выглядят явно сильнее соперника, так что наверняка будут максимально активны у его ворот.

    «Фенербахче» явно постарается сыграть на своих козырях, да и оппонент не столь стабилен.

    Ставка: Фора «Фенербахче» -2.5 за 2.77.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.40

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    «Фенербахче» — «Аланьяспор»: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на футбол. Разгромная победа «Фенербахче»?
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