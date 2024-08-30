30 августа в 4-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Фенербахче» и «Аланьяспор». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Аланьяспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Фенербахче» в новом сезоне стартовал весьма неплохо. Команда на данный момент пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом «Фенербахче» в 3 турах чемпионата набрал 7 очков. Команда забила 8 мячей при всего лишь 2 пропущенных.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Стамбульцы деклассировали «Ризеспор» (5:0).

А вот до того случилась досадная потеря очков в матче с «Гезтепе» (2:2). Да и вылет из квалификации Лиги чемпионов от «Лилля» больно ударил по амбициям клуба.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. Игроки «Фенербахче» настреляли в этих поединках 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Стамбульцы явно не допустят потери очков на ровном месте. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.

Поединки против «Аланьяспора» для команды традиционно складываются прекрасно. В 5 последних очных встречах «Фенербахче» выиграл 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и желание сохранить лидерство у команды огромное!

«Аланьяспор»

Турнирное положение: Эта команда традиционно ходит в середняках Суперлиги. Правда, «Аланьяспор» нынче пребывает на 15 месте таблицы.

Причем «Аланьяспор» пока еще не познал радость побед в нынешнем чемпионате. В 3 матчах команда взяла всего 2 очка.

Последние матчи: минувший тур чемпионата Турции принес команде один балл. Дома она расписала паритет с «Гезтепе» (1:1).

А вот «Истанбул Башакшехиру» команда уступила вчистую (2:4). Да и паритет со скромным «Эюпспором» (1:1) явно удручил.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аланьяспор» потерпел 1 поражение. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победы даются команде весьма натужно. Да и вообще, проблемы с надежностью тылов являются неприятным спутником команды.

При этом «Аланьяспор» не побеждает еще с конца апреля. С такой игрой и результатами команде явно светит лишь борьба за выживание.

И уж точно номинальные гости постараются зацепиться за очки. Да и мотивация выбраться из нижней части турнирной таблицы у них на уровне.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Да и стамбульцев команда не побеждает уже почти 3 года.

Статистика для ставок

«Фенербахче» не проигрывал в 4 своих последних матчах

«Аланьяспор» еще не побеждал в новом чемпионате

«Фенербахче» почти 3 года не проигрывает клубу из Аланьи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.07, а победа оппонента — в скромные 10.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.47 и 2.43.

Прогноз: Хозяева выглядят явно сильнее соперника, так что наверняка будут максимально активны у его ворот.

«Фенербахче» явно постарается сыграть на своих козырях, да и оппонент не столь стабилен.

Ставка: Фора «Фенербахче» -2.5 за 2.77.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.40