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    Увезет ли ПАОК победу из Ирландии?

    Шемрок Роверс — ПАОК: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Шемрок Роверс» — ПАОК
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    Тайсон (ПАОК)
    Ирландский «Шемрок Роверс» на своем поле примет греческий ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча состоится 29 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шемрок Роверс» — ПАОК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2024 года

    Шэмрок Роверс

  • Дублин
    •  Шэмрок Роверс 22:00 ПАОК

    ПАОК

  • Салоники
    •

    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: «Шемрок Роверс» потерпел поражение в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы на выезде со счетом 0:4.

    Таким образом, команда уже по сути лишилась шансов на выход в следующий круг, ведь теперь ей на своем поле нужно победить с разницей минимум в пять голов.

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках ирландского первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Гэлуэй Юнайтед» со счетом 1:1.

    Эта мировая не позволила дублинцам подняться с пятой позиции. По итогам 26-ти матчей они на 10 очков отстают от лидера «Дерри Сити» и провели на две игры меньше.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Шемрок Роверс» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

    С такой формой у хозяев слабые шансы даже на то, чтобы просто выиграть и хлопнуть дверью перед вылетом из Лиги Европы.

    Три гола команды в квалификации Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

    ПАОК

    Турнирное положение: ПАОК одержал победу в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы на своем поле со счетом 4:0.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг, даже если проиграет с разницей в три гола, так что данный поединок по сути превращается в формальность.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках чемпионата Греции переиграл на своем поле «Панаитоликос» (2:0).

    Этот успех позволил салоникийцам удержать лидерство в первенстве с шестью очками после двух туров, где ближайший преследователь «Олимпиакос» отстает по забитым мячам.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах ПАОК проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

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    Четыре гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Шемрок Роверс» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Шемрок Роверс» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей ПАОКа забивали больше 3,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.15, победа «Шемрок Роверс» — в 5.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так же было и в их трех последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был реализован в трех из пяти последних игр гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют больше 3,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей ПАОКа было именно так.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75

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    «Шемрок Роверс» — ПАОК: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на футбол. Увезет ли ПАОК победу из Ирландии?
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