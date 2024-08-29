Ирландский «Шемрок Роверс» на своем поле примет греческий ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча состоится 29 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шемрок Роверс» — ПАОК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шемрок Роверс»

Турнирное положение: «Шемрок Роверс» потерпел поражение в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы на выезде со счетом 0:4.

Таким образом, команда уже по сути лишилась шансов на выход в следующий круг, ведь теперь ей на своем поле нужно победить с разницей минимум в пять голов.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках ирландского первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Гэлуэй Юнайтед» со счетом 1:1.

Эта мировая не позволила дублинцам подняться с пятой позиции. По итогам 26-ти матчей они на 10 очков отстают от лидера «Дерри Сити» и провели на две игры меньше.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Шемрок Роверс» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

С такой формой у хозяев слабые шансы даже на то, чтобы просто выиграть и хлопнуть дверью перед вылетом из Лиги Европы.

Три гола команды в квалификации Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

ПАОК

Турнирное положение: ПАОК одержал победу в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы на своем поле со счетом 4:0.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг, даже если проиграет с разницей в три гола, так что данный поединок по сути превращается в формальность.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках чемпионата Греции переиграл на своем поле «Панаитоликос» (2:0).

Этот успех позволил салоникийцам удержать лидерство в первенстве с шестью очками после двух туров, где ближайший преследователь «Олимпиакос» отстает по забитым мячам.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах ПАОК проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

Четыре гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Шемрок Роверс» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Шемрок Роверс» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей ПАОКа забивали больше 3,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.15, победа «Шемрок Роверс» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так же было и в их трех последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован в трех из пяти последних игр гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют больше 3,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей ПАОКа было именно так.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75