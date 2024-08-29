Шэмрок Роверс
ПАОК
«Шемрок Роверс»
Турнирное положение: «Шемрок Роверс» потерпел поражение в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы на выезде со счетом 0:4.
Таким образом, команда уже по сути лишилась шансов на выход в следующий круг, ведь теперь ей на своем поле нужно победить с разницей минимум в пять голов.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках ирландского первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Гэлуэй Юнайтед» со счетом 1:1.
Эта мировая не позволила дублинцам подняться с пятой позиции. По итогам 26-ти матчей они на 10 очков отстают от лидера «Дерри Сити» и провели на две игры меньше.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Шемрок Роверс» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.
С такой формой у хозяев слабые шансы даже на то, чтобы просто выиграть и хлопнуть дверью перед вылетом из Лиги Европы.
Три гола команды в квалификации Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.
ПАОК
Турнирное положение: ПАОК одержал победу в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы на своем поле со счетом 4:0.
Таким образом, команда выйдет в следующий круг, даже если проиграет с разницей в три гола, так что данный поединок по сути превращается в формальность.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках чемпионата Греции переиграл на своем поле «Панаитоликос» (2:0).
Этот успех позволил салоникийцам удержать лидерство в первенстве с шестью очками после двух туров, где ближайший преследователь «Олимпиакос» отстает по забитым мячам.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах ПАОК проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.
Четыре гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Шемрок Роверс» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Шемрок Роверс» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей ПАОКа забивали больше 3,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.15, победа «Шемрок Роверс» — в 5.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так же было и в их трех последних домашних поединках.
Такой же сценарий был реализован в трех из пяти последних игр гостей.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют больше 3,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей ПАОКа было именно так.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75