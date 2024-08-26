Кальяри
Комо
«Кальяри»
Турнирное положение: «Кальяри» в прошлом сезоне чудом удержался в элитном дивизионе. Но команда смогла занять 16-е место и осталась в Серии А.
Ранее клуб возглавлял Клаудио Раньери. Сейчас с командой работает Давиде Никола.
Кальяри — Комо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Кальяри» в стартовом туре принимал «Рому». Команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась вничью 0:0.
Основной задачей «Кальяри» было сдержать атаку более статусного соперника. С этим коллектив из Сардинии справился на отлично. В результате команда смогла набрать первое очко уже в стартовом матче.
Не сыграют: Янкто.
Состояние команды: «Кальяри» является крепким орешком, которому по силам отобрать очки даже у грандов.
В предстоящем сезоне команда, скорее всего, будет снова бороться за выживание. «Кальяри» хорошо играет на своем поле. В последних восьми домашних матчах Серии А зафиксировано лишь одно поражение.
«Комо»
Турнирное положение: «Комо» в прошлом сезоне играл в Серии В. Но команда смогла повыситься в классе.
Стартовый тур в элитном дивизионе оказался провальным для «Комо». Сейчас клуб находится в зоне вылета.
Последние матчи: В первом туре «Комо» играл с «Ювентусом». В Турине у команды Сеска Фабрегаса ничего не получилось. Было зафиксировано поражение со счетом 0:3.
Ранее «Комо» вылетел из Кубка Италии. В 1/32 финала клуб уступил «Сампдории» и покинул турнир.
Не сыграют: Маццителли, Варан.
Состояние команды: У «Комо» есть проблемы в защите. Они вскрылись в матче с «Ювентусом», где было пропущено три гола.
Конечно, атакующий потенциал «Кальяри» послабее. Но сохранить ворота в неприкосновенности «Комо» будет сложно. Защитникам гостей придется потрудиться.
Между собой «Комо» и «Кальяри» в последний раз играли 25 июля. Это был товарищеский матч. «Комо» победил со счетом 3:1. Отличились Кутроне, Белотти и Габриэллони.
Статистика для ставок
- «Кальяри» в первом туре смог не проиграть «Роме»
- «Комо» по итогам прошлого сезона поднялся в Серию А
- «Комо» 25 июля обыграл «Кальяри» в товарищеском матче со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.30, победа «Комо» — в 3.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.02 и 1.83.
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Прогноз: «Кальяри» показывает стабильную игру в обороне, особенно в родных стенах. Хозяевам по силам завоевать три очка.
Ставка: победа «Кальяри» за 2.15.
Прогноз: еще один прогноз, что одной из команд не удастся забить гол.
Ставка: обе не забьют за 2.03