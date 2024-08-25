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    Марсельцы начинают и выигрывают!

    «Марсель» — «Реймс». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Лига 1, 25 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Реймс»
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    Амин Харит
    25 августа во 2-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Реймс». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Августа 2024 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 21:45 Реймс

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы намерены побороться за чемпионский титул. Команда Роберто Де Дзерби по именам выглядит довольно выгодно.

    При этом «Марсель» летом сыграл 5 контрольных поединков. В них команда победила трижды при одной коллизии.

    Марсель — Реймс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: стартовый тур Лиги 1 принес команде три очка. Марсельцы учинили разгром «Бресту» (5:1).

    До того «Марсель» в спарринге одолел «Аугсбург» (3:1). А вот встреча с «Сандерлендом» завершилась вничью (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 16 голов. А вот в собственные ворота было пропущено 4 мяча.

    Не сыграют: Исмаэль Коне — травмирован.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: Марсельцы вполне способны бросить вызов ПСЖ. Вот только для этого команде нужно научиться не терять очки на ровном месте, что частенько случалось в минувшем сезоне.

    Поединки с «Реймсом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Марсель» добыл 4 виктории при одной коллизии.

    Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и яркая стартовая виктория явно окрылила марсельцев.

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Красно-белые» провели относительно неплохой предыдущий сезон. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Реймс» в новом чемпионате стартовал неудачно. Дома команда по всем статьям уступила «Лиллю» (0:2).

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  • 19/08/2024

    • Последние матчи: Летом команда провела 8 контрольных поединков. В них «красно-белые» выиграли 4 раза при 2 поражениях.

    При этом «Реймс» в своем последнем спарринге одолел «Осер» (3:1). А вот до того команда подписала мировую с тем же соперником (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» сумел наколотить 5 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 раз.

    Не сыграют: Мохамед Дарами — травмирован.

    Состояние команды: на данном этапе команда не выглядит потенциальным борцом за выживание. Да и состав у «красно-белых» по меркам Лиги 1 достаточно крепкий.

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    При этом «Реймс» достаточно выгодно выглядел в своих последних спаррингах. А вот коллизия в первом туре чемпионата обнажила проблемы команды в обороне.

    К слову, «Реймс» в последнем очном поединке минимально одолел марсельцев. А вот до того команда уступила сопернику 4 раза кряду.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать c оглядкой на тылы. Свои шансы они постараются отыскать в контратаках.

    Статистика для ставок

    • Марсельцы не проигрывают в 5 матчах кряду

    • «Марсель» выиграл в 2 своих последних поединках

    • Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Реймса» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.56, а победа оппонента — в скромные 5.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.35.

    Прогноз: «Марсель» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно намерен начать встречу максимально агрессивно.

    «Реймсу» явно не хватает стабильности, да и оппонент нынче смотрится в разы мощнее.

    Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.08

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    «Марсель» — «Реймс»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. Марсельцы начинают и выигрывают!
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