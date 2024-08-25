Марсель
Реймс
«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы намерены побороться за чемпионский титул. Команда Роберто Де Дзерби по именам выглядит довольно выгодно.
При этом «Марсель» летом сыграл 5 контрольных поединков. В них команда победила трижды при одной коллизии.
Марсель — Реймс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: стартовый тур Лиги 1 принес команде три очка. Марсельцы учинили разгром «Бресту» (5:1).
До того «Марсель» в спарринге одолел «Аугсбург» (3:1). А вот встреча с «Сандерлендом» завершилась вничью (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 16 голов. А вот в собственные ворота было пропущено 4 мяча.
Не сыграют: Исмаэль Коне — травмирован.
Состояние команды: Марсельцы вполне способны бросить вызов ПСЖ. Вот только для этого команде нужно научиться не терять очки на ровном месте, что частенько случалось в минувшем сезоне.
Поединки с «Реймсом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Марсель» добыл 4 виктории при одной коллизии.
Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и яркая стартовая виктория явно окрылила марсельцев.
«Реймс»
Турнирное положение: «Красно-белые» провели относительно неплохой предыдущий сезон. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Реймс» в новом чемпионате стартовал неудачно. Дома команда по всем статьям уступила «Лиллю» (0:2).
Последние матчи: Летом команда провела 8 контрольных поединков. В них «красно-белые» выиграли 4 раза при 2 поражениях.
При этом «Реймс» в своем последнем спарринге одолел «Осер» (3:1). А вот до того команда подписала мировую с тем же соперником (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» сумел наколотить 5 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 раз.
Не сыграют: Мохамед Дарами — травмирован.
Состояние команды: на данном этапе команда не выглядит потенциальным борцом за выживание. Да и состав у «красно-белых» по меркам Лиги 1 достаточно крепкий.
При этом «Реймс» достаточно выгодно выглядел в своих последних спаррингах. А вот коллизия в первом туре чемпионата обнажила проблемы команды в обороне.
К слову, «Реймс» в последнем очном поединке минимально одолел марсельцев. А вот до того команда уступила сопернику 4 раза кряду.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать c оглядкой на тылы. Свои шансы они постараются отыскать в контратаках.
Статистика для ставок
- Марсельцы не проигрывают в 5 матчах кряду
- «Марсель» выиграл в 2 своих последних поединках
- Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Реймса» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.56, а победа оппонента — в скромные 5.64.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.35.
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Прогноз: «Марсель» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно намерен начать встречу максимально агрессивно.
«Реймсу» явно не хватает стабильности, да и оппонент нынче смотрится в разы мощнее.
Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.08