25 августа во 2-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Реймс». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы намерены побороться за чемпионский титул. Команда Роберто Де Дзерби по именам выглядит довольно выгодно.

При этом «Марсель» летом сыграл 5 контрольных поединков. В них команда победила трижды при одной коллизии.

Последние матчи: стартовый тур Лиги 1 принес команде три очка. Марсельцы учинили разгром «Бресту» (5:1).

До того «Марсель» в спарринге одолел «Аугсбург» (3:1). А вот встреча с «Сандерлендом» завершилась вничью (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 16 голов. А вот в собственные ворота было пропущено 4 мяча.

Не сыграют: Исмаэль Коне — травмирован.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: Марсельцы вполне способны бросить вызов ПСЖ. Вот только для этого команде нужно научиться не терять очки на ровном месте, что частенько случалось в минувшем сезоне.

Поединки с «Реймсом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Марсель» добыл 4 виктории при одной коллизии.

Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и яркая стартовая виктория явно окрылила марсельцев.

«Реймс»

Турнирное положение: «Красно-белые» провели относительно неплохой предыдущий сезон. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Реймс» в новом чемпионате стартовал неудачно. Дома команда по всем статьям уступила «Лиллю» (0:2).

Последние матчи: Летом команда провела 8 контрольных поединков. В них «красно-белые» выиграли 4 раза при 2 поражениях.

При этом «Реймс» в своем последнем спарринге одолел «Осер» (3:1). А вот до того команда подписала мировую с тем же соперником (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» сумел наколотить 5 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 раз.

Не сыграют: Мохамед Дарами — травмирован.

Состояние команды: на данном этапе команда не выглядит потенциальным борцом за выживание. Да и состав у «красно-белых» по меркам Лиги 1 достаточно крепкий.

При этом «Реймс» достаточно выгодно выглядел в своих последних спаррингах. А вот коллизия в первом туре чемпионата обнажила проблемы команды в обороне.

К слову, «Реймс» в последнем очном поединке минимально одолел марсельцев. А вот до того команда уступила сопернику 4 раза кряду.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать c оглядкой на тылы. Свои шансы они постараются отыскать в контратаках.

Статистика для ставок

Марсельцы не проигрывают в 5 матчах кряду

«Марсель» выиграл в 2 своих последних поединках

Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Реймса» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.56, а победа оппонента — в скромные 5.64.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.35.

Прогноз: «Марсель» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно намерен начать встречу максимально агрессивно.

«Реймсу» явно не хватает стабильности, да и оппонент нынче смотрится в разы мощнее.

Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.08