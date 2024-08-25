Балтика
КамАЗ
«Балтика»
Турнирное положение: Балтийцы стартовали в первенстве крайне слабо. По итогам 6 первых туров команда находится на 13 месте в турнирной таблице.
При этом «Балтика» в 6 поединках выиграла лишь однажды. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч — 5 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре калининградцы потерпели неудачу. «Балтика» уступила «Ротору» (0:2).
До того команда подписала мировую с не самым сильным «Соколом» (1:1). Зато кризисные «моряки» были обыграны (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Балтийцы явно намерены сходу вернуться в РПЛ. Да и состав у команды вполне под стать столь высоким задачам.
Поединки с челнинцами для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Балтика» выиграла 2 раза при 3 паритетах.
Нет сомнений, что балтийцы будут максимально активно атаковать. Да и с потерями очков на ровном месте команде нужно немедленно прекращать.
КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцы старт первенства проводят на своем уровне. По итогам первых 6 туров команда находится на 11 месте.
Причем КАМАЗ достаточно неплохо обороняется. В 6 поединках челнинцы пропустили в свои ворота всего 5 раз.
Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. Челнинцы учинили разгром «СКА-Хабаровску» (3:0).
До того команда дала бой «Торпедо» (1:1). Да и минимальная выездная виктория над «Родиной» тянет на сенсацию.
Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей при всего 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе челнинцы выглядя крепким орешком. Не имея серьезных ресурсов, команда никому не сдается за здорово живешь.
При этом КАМАЗ лишь на три очка опережают опасную зону. Да и подбор игроков у команды не самый качественный по меркам первого дивизиона.
Вот только «Балтику» челнинцы не могут обыграть уже почти 9 лет. Причем в 5 последних матчах команда не сумела забить в ворота калининградцев ни разу.
И уж точно КАМАЗ постарается дать бой одному из авторитетов дивизиона. Челнинцы уже не раз демонстрировали свое умение противостоять более сильным оппонентам.
Статистика для ставок
- КАМАЗ в 5 последних очных поединках не забивал в ворота балтийцев
- «Балтика» уже 9 лет не проигрывает челнинцам
- КАМАЗ не проигрывает в 3 матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.76.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.45 и 1.46.
- 3.85Зенит — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.10Барселона — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.94Брайтон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Прогноз: Калининградцы априори явно сильнее соперника, и уж точно намерены поправить свое турнирное положение.
«Балтика» явно начнет встречу максимально активно, да и пора бы калининградцам продемонстрировать свой высокий потенциал.
Ставка: Победа «Балтики» в 1 тайме за 2.48.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.45