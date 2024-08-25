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    «Балтика» начнет без раскачки?

    «Балтика» — КАМАЗ. Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, Первая лига, 25 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — КАМАЗ
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    «Балтика»
    25 августа в 7-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и КАМАЗ. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 25 Августа 2024 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 19:00 КамАЗ

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: Балтийцы стартовали в первенстве крайне слабо. По итогам 6 первых туров команда находится на 13 месте в турнирной таблице.

    При этом «Балтика» в 6 поединках выиграла лишь однажды. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч — 5 мячей.

    Последние матчи: в минувшем туре калининградцы потерпели неудачу. «Балтика» уступила «Ротору» (0:2).

    До того команда подписала мировую с не самым сильным «Соколом» (1:1). Зато кризисные «моряки» были обыграны (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Балтийцы явно намерены сходу вернуться в РПЛ. Да и состав у команды вполне под стать столь высоким задачам.

    Поединки с челнинцами для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Балтика» выиграла 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что балтийцы будут максимально активно атаковать. Да и с потерями очков на ровном месте команде нужно немедленно прекращать.

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцы старт первенства проводят на своем уровне. По итогам первых 6 туров команда находится на 11 месте.

    Причем КАМАЗ достаточно неплохо обороняется. В 6 поединках челнинцы пропустили в свои ворота всего 5 раз.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. Челнинцы учинили разгром «СКА-Хабаровску» (3:0).

    До того команда дала бой «Торпедо» (1:1). Да и минимальная выездная виктория над «Родиной» тянет на сенсацию.

    Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей при всего 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе челнинцы выглядя крепким орешком. Не имея серьезных ресурсов, команда никому не сдается за здорово живешь.

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    При этом КАМАЗ лишь на три очка опережают опасную зону. Да и подбор игроков у команды не самый качественный по меркам первого дивизиона.

    Вот только «Балтику» челнинцы не могут обыграть уже почти 9 лет. Причем в 5 последних матчах команда не сумела забить в ворота калининградцев ни разу.

    И уж точно КАМАЗ постарается дать бой одному из авторитетов дивизиона. Челнинцы уже не раз демонстрировали свое умение противостоять более сильным оппонентам.

    Статистика для ставок

    • КАМАЗ в 5 последних очных поединках не забивал в ворота балтийцев

    • «Балтика» уже 9 лет не проигрывает челнинцам

    • КАМАЗ не проигрывает в 3 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.45 и 1.46.

    Прогноз: Калининградцы априори явно сильнее соперника, и уж точно намерены поправить свое турнирное положение.

    «Балтика» явно начнет встречу максимально активно, да и пора бы калининградцам продемонстрировать свой высокий потенциал.

    Ставка: Победа «Балтики» в 1 тайме за 2.48.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.45

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    «Балтика» — КАМАЗ: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. «Балтика» начнет без раскачки?
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