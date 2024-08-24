24 августа во 2-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Лечче». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» в прошлом сезоне выступил блестяще. Команда Симоне Индзаги уверенно выиграли Скудетто.

При этом «Интер» весьма надежно обонялся, пропустив в свои ворота всего 22 мяча. Да и атака команды отличилась 89 забитыми мячами в 38 матчах.

Последние матчи: нынешним летом команда провела 6 контрольных поединков. В них она добыла 3 победы при одном поражении.

При этом «Интер» в последнем спарринге подписал мировую с «Челси» (1:1). А вот в первом туре Серии А миланцы не смогли переиграть «Дженоа» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 7 мячей. А вот в собственные ворота миланцы пропустили 6 раз.

Не сыграют: Петр Зелиньски, Стефан Де Врей — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Интер» явно постарается повторить успех прошлого сезона. Да и состав миланцам удалось сохранить.

Поединки с «Лечче» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Интер» добыл 4 победы при одном паритете.

Очевидно, что команда Симоне Индзаги будет максимально активно атаковать. Да и потерю очков в стартовом туре нужно как можно быстрее компенсировать.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» прошлый сезон провел довольно неплохо. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы Серии А.

Причем «Лечче» в прошлом сезоне ужасно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась всего 32 забитыми мячами.

Последние матчи: Летом команда провела 5 контрольных поединков. В них «Лечче» добыл одну победу при 3 поражениях.

В стартовом туре чемпионата команда была разгромлена «Аталантой» (0:4). А вот в Кубке Италии была обыграна «Мантова» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лечче» никому за здорово живешь не сдается. Да и мальчиками для битья в элите команда точно не будет.

При этом «Лечче» пока не решила свою главную проблему с реализацией. Состав у команды по именам весьма скромный, да и оборона частенько дает сбои.

При этом «Лечче» уже 12 лет не обыгрывал «Интер». Да и в нынешней диспозиции команда будет вполне довольна и ничьей.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Основной задачей будет не рассыпаться еще до перерыва.

Статистика для ставок

«Лечче» уже 12 лет не обыгрывал миланцев

«Интер» не побеждал в 4 своих последних поединках

«Лечче» не забивал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.55, а победа оппонента — в скромные 16.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.46.

Прогноз: «Лечче» испытывает явные сложности с реализацией голевых моментов.

«Интер» явно сильнее соперника, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.

Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.32