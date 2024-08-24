Интер
Лечче
«Интер»
Турнирное положение: «Интер» в прошлом сезоне выступил блестяще. Команда Симоне Индзаги уверенно выиграли Скудетто.
При этом «Интер» весьма надежно обонялся, пропустив в свои ворота всего 22 мяча. Да и атака команды отличилась 89 забитыми мячами в 38 матчах.
Интер — Лечче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: нынешним летом команда провела 6 контрольных поединков. В них она добыла 3 победы при одном поражении.
При этом «Интер» в последнем спарринге подписал мировую с «Челси» (1:1). А вот в первом туре Серии А миланцы не смогли переиграть «Дженоа» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 7 мячей. А вот в собственные ворота миланцы пропустили 6 раз.
Не сыграют: Петр Зелиньски, Стефан Де Врей — травмированы.
Состояние команды: «Интер» явно постарается повторить успех прошлого сезона. Да и состав миланцам удалось сохранить.
Поединки с «Лечче» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Интер» добыл 4 победы при одном паритете.
Очевидно, что команда Симоне Индзаги будет максимально активно атаковать. Да и потерю очков в стартовом туре нужно как можно быстрее компенсировать.
«Лечче»
Турнирное положение: «Лечче» прошлый сезон провел довольно неплохо. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы Серии А.
Причем «Лечче» в прошлом сезоне ужасно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась всего 32 забитыми мячами.
Последние матчи: Летом команда провела 5 контрольных поединков. В них «Лечче» добыл одну победу при 3 поражениях.
В стартовом туре чемпионата команда была разгромлена «Аталантой» (0:4). А вот в Кубке Италии была обыграна «Мантова» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лечче» никому за здорово живешь не сдается. Да и мальчиками для битья в элите команда точно не будет.
При этом «Лечче» пока не решила свою главную проблему с реализацией. Состав у команды по именам весьма скромный, да и оборона частенько дает сбои.
При этом «Лечче» уже 12 лет не обыгрывал «Интер». Да и в нынешней диспозиции команда будет вполне довольна и ничьей.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Основной задачей будет не рассыпаться еще до перерыва.
Статистика для ставок
- «Лечче» уже 12 лет не обыгрывал миланцев
- «Интер» не побеждал в 4 своих последних поединках
- «Лечче» не забивал в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.55, а победа оппонента — в скромные 16.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.46.
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Прогноз: «Лечче» испытывает явные сложности с реализацией голевых моментов.
«Интер» явно сильнее соперника, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.
Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.32