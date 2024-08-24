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    Сможет ли «Интер» разгромить «Лечче»?

    Интер — Лечче: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.45. 24.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Лечче»
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    Хакан Чалханоглу
    24 августа во 2-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Лечче». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Августа 2024 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 21:45 Лечче

    Лечче

  • Лечче
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    «Интер»

    Турнирное положение: «Интер» в прошлом сезоне выступил блестяще. Команда Симоне Индзаги уверенно выиграли Скудетто.

    При этом «Интер» весьма надежно обонялся, пропустив в свои ворота всего 22 мяча. Да и атака команды отличилась 89 забитыми мячами в 38 матчах.

    Интер — Лечче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: нынешним летом команда провела 6 контрольных поединков. В них она добыла 3 победы при одном поражении.

    При этом «Интер» в последнем спарринге подписал мировую с «Челси» (1:1). А вот в первом туре Серии А миланцы не смогли переиграть «Дженоа» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 7 мячей. А вот в собственные ворота миланцы пропустили 6 раз.

    Не сыграют: Петр Зелиньски, Стефан Де Врей — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Интер» явно постарается повторить успех прошлого сезона. Да и состав миланцам удалось сохранить.

    Поединки с «Лечче» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Интер» добыл 4 победы при одном паритете.

    Очевидно, что команда Симоне Индзаги будет максимально активно атаковать. Да и потерю очков в стартовом туре нужно как можно быстрее компенсировать.

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» прошлый сезон провел довольно неплохо. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Лечче» в прошлом сезоне ужасно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась всего 32 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: Летом команда провела 5 контрольных поединков. В них «Лечче» добыл одну победу при 3 поражениях.

    В стартовом туре чемпионата команда была разгромлена «Аталантой» (0:4). А вот в Кубке Италии была обыграна «Мантова» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лечче» никому за здорово живешь не сдается. Да и мальчиками для битья в элите команда точно не будет.

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    При этом «Лечче» пока не решила свою главную проблему с реализацией. Состав у команды по именам весьма скромный, да и оборона частенько дает сбои.

    При этом «Лечче» уже 12 лет не обыгрывал «Интер». Да и в нынешней диспозиции команда будет вполне довольна и ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Основной задачей будет не рассыпаться еще до перерыва.

    Статистика для ставок

    • «Лечче» уже 12 лет не обыгрывал миланцев

    • «Интер» не побеждал в 4 своих последних поединках

    • «Лечче» не забивал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.55, а победа оппонента — в скромные 16.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.46.

    Прогноз: «Лечче» испытывает явные сложности с реализацией голевых моментов.

    «Интер» явно сильнее соперника, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.

    Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.32

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    «Интер» — «Лечче». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Серия А, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
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