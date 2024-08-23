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    «Севилья» сможет победить своего соперника в результативном матче

    Севилья — Вильярреал: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.35. 23.08.2024

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    «Севилья»
    23 августа в рамках 2-го тура испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Вильярреал». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Августа 2024 года

    Севилья

  • Севилья
    •  Севилья 22:30 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •

    «Севилья»

    Турнирное положение: После 1-го тура в Примере «Севилья» занимает 8-е место в таблице с 1-м баллом в активе. В единственном матче нового сезона команда сыграла вничью.

    Стоит отметить, что «Севилья» довольно средне провели предсезонные матчи, проиграв и выиграв одинаковое количество матчей.

    Севилья — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 1-м туре испанской Примеры «Севилья» сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» со счетом 2:2, упустив преимущество на 71-й минуте. До этого в товарищеском поединке команда крупно проиграла «Ливерпулю» (1:4).

    В последних 5-и матчах «Севилья» уступила только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 8 голов при 7-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Альберт Локонга и Сусо (у обоих — травмы).

    Состояние команды: У команды есть довольно перспективный и результативный нападающий, который регулярно забивает голы. В прошлом сезоне Айзек Ромеро забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи в 14-и матчах Примеры.

    В последних 5-и очных матчах «Севилья» обыграла «Вильярреал» только 1 раз, столько же раз проиграла и трижды сыграла вничью.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице испанской Примеры после 1-го тура. «Вильярреал» набрал 1 балл после 1-го матча в чемпионате.

    Интересно, что в прошлом сезоне команде не удалось попасть в еврокубки, заняв 8-е место в таблице. «Вильярреал» отстал от 7-й позиции (зона Лиги конференций) на 4 балла.

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    • Последние матчи: В 1-м туре Примеры команда сыграла вничью на своем поле с «Атлетико» со счетом 2:2. Команды забили все 4 гола еще в 1-м тайме. До этого «Вильярреал» проиграл «Брайтону» (0:4) в рамках товарищеского матча.

    В последних 5-и матчах команда ни разу не выиграла, трижды сыграла вничью и дважды проиграла. За этот период «Вильярреал» пропустил 11 голов при 5-и забитых.

    Не сыграют: Альфонсо Педраса, Хуан Фойт и Денис Суарес (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Вильярреал» уже давно считается крепким середняком в испанской Примере, который может обыграть любого соперника.

    В последней очной встрече команда обыграла «Севилью» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+7-й минуте. Сможет ли «Вильярреал» вновь победить своего соперника? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Севилья» проиграла только 1 раз

    • В 5-и последних очных встречах команды трижды сыграли вничью

    • «Вильярреал» не может победить на чужом поле на протяжении 4-х последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.55, а победа «Вильярреала» — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Можно предположить, что «Севилья» сможет обыграть соперника на своем поле.

    Ставка: Победа «Севильи» за 2.35.

    Прогноз: Матч между этими командами получится результативным. «Севилья» и «Вильярреал» продолжат забивать много голов.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.30.

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    «Севилья» — «Вильярреал». Прогноз и ставка (к. 2.35) на Примеру 23 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35
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