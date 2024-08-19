Навбахор
Бунёдкор
«Навбахор»
Турнирное положение: «Навбахор» непривычно ходит в середняках чемпионата. Сейчас команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Навбахор» лишь на 7 зачетных пунктов опережает зону вылета. Да и выиграла команда всего в 4 матчах чемпионата из 14.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Навбахор» досадным образом уступил АГМК (1:2).
Причем команда не побеждала в 2 своих последних матчах. Да и забивает она в среднем немногим более гола за матч: 19 мячей в 14 поединках.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Навбахор» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В последних поединках «Навбахор» набирал очки с огромным трудом. Да и с ничьими команда явно зачастила, расписав уже 7 мировых.
Матчи против «Бунедкора» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Навбахор» выиграл 3 раза при одной коллизии.
Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и потенциально команда явно способна подняться в район топ-5.
«Бунедкор»
Турнирное положение: «Бунедкор» непривычно ходит в борцах за выживание. На текущий момент команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Бунедкор» крайне слабо атакует. В 15 поединках чемпионата команда всего лишь 10 раз расписалась в воротах оппонентов.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Бунедкор» вылетел из Кубка Узбекистана, минимально уступив «Пахтакору».
До того команда одолела «Андижан» со счетом 2:0. Вот только поражение от «Кызылкума» вышло крайне досадным (0:1).
В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: оборона команды ошибается чересчур часто. «Бунедкор» пропустил 25 мячей в 15 поединках чемпионата Узбекистана.
При этом «Бунедкор» отстает на 6 очков от спасительной 11 позиции. А вот до зоны стыков рукой подать — всего один балл.
В чемпионате команда проиграла уже 8 раз. Да и победила она всего только 2 раза в нынешнем чемпионате.
Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и вообще, «Бунедкору» банально уже некуда отступать.
Статистика для ставок
- «Бунедкор» не обыгрывает «Навбахор» уже почти 2 года
- «Бунедкор» в среднем забивает менее гола за матч
- «Навбахор» в среднем пропускает более гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.64, а победа оппонента — в скромные 7.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.87 и 1.88.
- 2.09Ювентус — Комо: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.32Челси — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 3.75ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: «Навбахор» еще намерен побороться за попадание в топ-5, и уж точно будет активно атаковать.
«Бунедкор» чересчур часто пропускает, да и с реализацией у команды явно не складывается.
Ставка: Фора «Навбахора» -1.5 за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.04