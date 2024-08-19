19 августа в 16-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Навбахор» и «Бунедкор». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Навбахор» — «Бунедкор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Навбахор»

Турнирное положение: «Навбахор» непривычно ходит в середняках чемпионата. Сейчас команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Навбахор» лишь на 7 зачетных пунктов опережает зону вылета. Да и выиграла команда всего в 4 матчах чемпионата из 14.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Навбахор» досадным образом уступил АГМК (1:2).

Причем команда не побеждала в 2 своих последних матчах. Да и забивает она в среднем немногим более гола за матч: 19 мячей в 14 поединках.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Навбахор» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Навбахор» набирал очки с огромным трудом. Да и с ничьими команда явно зачастила, расписав уже 7 мировых.

Матчи против «Бунедкора» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Навбахор» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и потенциально команда явно способна подняться в район топ-5.

«Бунедкор»

Турнирное положение: «Бунедкор» непривычно ходит в борцах за выживание. На текущий момент команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Бунедкор» крайне слабо атакует. В 15 поединках чемпионата команда всего лишь 10 раз расписалась в воротах оппонентов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Бунедкор» вылетел из Кубка Узбекистана, минимально уступив «Пахтакору».

До того команда одолела «Андижан» со счетом 2:0. Вот только поражение от «Кызылкума» вышло крайне досадным (0:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: оборона команды ошибается чересчур часто. «Бунедкор» пропустил 25 мячей в 15 поединках чемпионата Узбекистана.

При этом «Бунедкор» отстает на 6 очков от спасительной 11 позиции. А вот до зоны стыков рукой подать — всего один балл.

В чемпионате команда проиграла уже 8 раз. Да и победила она всего только 2 раза в нынешнем чемпионате.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и вообще, «Бунедкору» банально уже некуда отступать.

Статистика для ставок

«Бунедкор» не обыгрывает «Навбахор» уже почти 2 года

«Бунедкор» в среднем забивает менее гола за матч

«Навбахор» в среднем пропускает более гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.64, а победа оппонента — в скромные 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.87 и 1.88.

Прогноз: «Навбахор» еще намерен побороться за попадание в топ-5, и уж точно будет активно атаковать.

«Бунедкор» чересчур часто пропускает, да и с реализацией у команды явно не складывается.

Ставка: Фора «Навбахора» -1.5 за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.04