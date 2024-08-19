ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер»Время перемен. Чего ждать от нового сезона Серии А? Бителло — автор гола в ворота «Крыльев Советов» «Крылья» не были мальчиками для битья. Самарцы дали бой «Динамо», но проиграли Ламин ЯмальКаталонская драма: Ямаль станет MVP «Барселоны», Флик — главным разочарованием, а Виктор подвинет Левандовского
  • 00:35
    • Дубль Левандовского принес победу «Барселоне» над «Валенсией» в дебютной игре Флика
  • 00:02
    • «Монако» победил с минимальным счетом «Сент-Этьен»
  • 23:54
    • «Милан» ушел от поражения в матче с «Торино»
  • 23:43
    • «Байер» стал обладателем Суперкубка Германии
  • 00:44
    • Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
  • 23:02
    • Полузащитник «Лилля» Гомес пришел в сознание после жуткого столкновения
  • 22:05
    • Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выиграть Суперкубок Саудовской Аравии
    Все новости спорта

    «Бунедкор» ждет серьезное побитие?

    «Навбахор» — «Бунедкор». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 19 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Навбахор
    Прогноз и ставки на «Навбахор» — «Бунедкор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бунедкор»
    19 августа в 16-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Навбахор» и «Бунедкор». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Навбахор» — «Бунедкор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Узбекистан. Суперлига 19 Августа 2024 года

    Навбахор

  • Наманган
    •  Навбахор 17:30 Бунёдкор

    Бунёдкор

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    «Навбахор»

    Турнирное положение: «Навбахор» непривычно ходит в середняках чемпионата. Сейчас команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Навбахор» лишь на 7 зачетных пунктов опережает зону вылета. Да и выиграла команда всего в 4 матчах чемпионата из 14.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Навбахор» досадным образом уступил АГМК (1:2).

    Причем команда не побеждала в 2 своих последних матчах. Да и забивает она в среднем немногим более гола за матч: 19 мячей в 14 поединках.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Навбахор» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Навбахор» набирал очки с огромным трудом. Да и с ничьими команда явно зачастила, расписав уже 7 мировых.

    Матчи против «Бунедкора» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Навбахор» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и потенциально команда явно способна подняться в район топ-5.

    «Бунедкор»

    Турнирное положение: «Бунедкор» непривычно ходит в борцах за выживание. На текущий момент команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Бунедкор» крайне слабо атакует. В 15 поединках чемпионата команда всего лишь 10 раз расписалась в воротах оппонентов.

  • Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Франции по футболу 2024/2025
  • 15/08/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Бунедкор» вылетел из Кубка Узбекистана, минимально уступив «Пахтакору».

    До того команда одолела «Андижан» со счетом 2:0. Вот только поражение от «Кызылкума» вышло крайне досадным (0:1).

    В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: оборона команды ошибается чересчур часто. «Бунедкор» пропустил 25 мячей в 15 поединках чемпионата Узбекистана.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Бунедкор» отстает на 6 очков от спасительной 11 позиции. А вот до зоны стыков рукой подать — всего один балл.

    В чемпионате команда проиграла уже 8 раз. Да и победила она всего только 2 раза в нынешнем чемпионате.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и вообще, «Бунедкору» банально уже некуда отступать.

    Статистика для ставок

    • «Бунедкор» не обыгрывает «Навбахор» уже почти 2 года

    • «Бунедкор» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Навбахор» в среднем пропускает более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.64, а победа оппонента — в скромные 7.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.87 и 1.88.

    Прогноз: «Навбахор» еще намерен побороться за попадание в топ-5, и уж точно будет активно атаковать.

    «Бунедкор» чересчур часто пропускает, да и с реализацией у команды явно не складывается.

    Ставка: Фора «Навбахора» -1.5 за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.04

    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч О’Нилл — Сантос
  • Бои
  • Сегодня в 03:20
    •  2.32
  • Прогноз на матч Дрейпер — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тафа — Уокер
  • Бои
  • Сегодня в 04:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Туиваса — Розенстрайк
  • Бои
  • Сегодня в 05:10
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гамрот — Хукер
  • Бои
  • Сегодня в 05:40
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кара-Франс — Эрцег
  • Бои
  • Сегодня в 06:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дю Плесси — Адесанья
  • Бои
  • Сегодня в 07:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Енисей — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Урал — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Химки — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брентфорд — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осер — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Навбахор» — «Бунедкор». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 19 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Навбахор» — «Бунедкор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.13
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры