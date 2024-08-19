Эюпспор
Бодрум
«Эюпспор»
Турнирное положение: «Эюпспор» в новом сезоне стартовал весьма успешно. Команда расписала мировую с «Аланьяспором» (1:1).
При этом «Эюпспор» выиграл прошедший чемпионат в первом дивизионе. Да и вообще, не проигрывает 2 матча кряду.
Последние матчи: летом команда не проводила контрольных поединков. Тем не менее, «Эюпспор» усиленно готовился к матчам Суперлиги.
В последнем контрольном поединке минувшего чемпионата «Эюпспор» переиграл «Эрзурумспор». В ворота соперника игроки команды настреляли 4 безответных мяча.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках игроки клуба забили 8 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Эюпспор» явно способен побороться за попадание в десятку. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.
Поединки против «Бодрумспора» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Эюпспор» выиграл 4 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных встречах они переиграли клуб из Бодрума.
«Бодрумспор»
Турнирное положение: Эта команда только вышла в Суперлигу. «Бодрумспор» занял 4 место в первой лиге, но пролез в элиту через сетку плей-офф.
Причем «Бодрумспор» не столь мощно выглядел в атаке. В 34 турах прошедшего чемпионата команда отличилась лишь 43 забитыми мячами.
Последние матчи: В стартовом туре нового чемпионата команда проиграла. Дома она минимально уступила «Газиантепу».
При этом последнее поражение случилось еще в начале марта. Интересно, что уступила тогда команда именно «Эюпспору» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бодрумспор» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: победы в стыках давались команде весьма натужно. Да и проблемы с реализацией стали неприятным спутником команды.
При этом «Бодрумспор» уже больше года не побеждает «Эюпспор». Да и в двух последних очных встречах команда не забивала.
И уж точно гости постараются зацепиться за очки. Да и мотивация забить свои первые голы в Суперлиге у команды огромная.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Впрочем, свои шансы они могут найти в контригре.
Статистика для ставок
- «Бодрумспор» проиграл «Эюпспору» в двух последних очных встречах
- «Бодрумспор» не проигрывает с начала марта
- «Эюпспор» в последних двух очных поединках не пропускал от клуба из Бодрума
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эюпспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.81.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.11 и 1.81.
- 2.09Ювентус — Комо: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.32Челси — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 3.75ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Хозяева явно сильнее соперника, к тому же традиционно успешно ему противостоят.
«Эюпспор» явно не допустит недооценки соперника, который к тому же имеет проблемы с реализацией.
Ставка: Победа «Эюпспора» за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.11