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    Три зачетных балла для «Эюпспора»?

    «Эюпспор» — «Бодрумспор». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 19 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эюпспор» — «Бодрумспор»
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    «Эюпспор»
    19 августа во 2-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Эюпспор» и «Бодрумспор». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Бодрумспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 19 Августа 2024 года

    Эюпспор

  • Стамбул
    •  Эюпспор 21:00 Бодрум

    Бодрум

  • Бодрум
    •

    «Эюпспор»

    Турнирное положение: «Эюпспор» в новом сезоне стартовал весьма успешно. Команда расписала мировую с «Аланьяспором» (1:1).

    При этом «Эюпспор» выиграл прошедший чемпионат в первом дивизионе. Да и вообще, не проигрывает 2 матча кряду.

    Последние матчи: летом команда не проводила контрольных поединков. Тем не менее, «Эюпспор» усиленно готовился к матчам Суперлиги.

    В последнем контрольном поединке минувшего чемпионата «Эюпспор» переиграл «Эрзурумспор». В ворота соперника игроки команды настреляли 4 безответных мяча.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках игроки клуба забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эюпспор» явно способен побороться за попадание в десятку. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.

    Поединки против «Бодрумспора» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Эюпспор» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных встречах они переиграли клуб из Бодрума.

    «Бодрумспор»

    Турнирное положение: Эта команда только вышла в Суперлигу. «Бодрумспор» занял 4 место в первой лиге, но пролез в элиту через сетку плей-офф.

    Причем «Бодрумспор» не столь мощно выглядел в атаке. В 34 турах прошедшего чемпионата команда отличилась лишь 43 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: В стартовом туре нового чемпионата команда проиграла. Дома она минимально уступила «Газиантепу».

    При этом последнее поражение случилось еще в начале марта. Интересно, что уступила тогда команда именно «Эюпспору» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бодрумспор» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: победы в стыках давались команде весьма натужно. Да и проблемы с реализацией стали неприятным спутником команды.

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    При этом «Бодрумспор» уже больше года не побеждает «Эюпспор». Да и в двух последних очных встречах команда не забивала.

    И уж точно гости постараются зацепиться за очки. Да и мотивация забить свои первые голы в Суперлиге у команды огромная.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Впрочем, свои шансы они могут найти в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Бодрумспор» проиграл «Эюпспору» в двух последних очных встречах

    • «Бодрумспор» не проигрывает с начала марта

    • «Эюпспор» в последних двух очных поединках не пропускал от клуба из Бодрума

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эюпспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.81.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.11 и 1.81.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее соперника, к тому же традиционно успешно ему противостоят.

    «Эюпспор» явно не допустит недооценки соперника, который к тому же имеет проблемы с реализацией.

    Ставка: Победа «Эюпспора» за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.11

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    «Эюпспор» — «Бодрумспор». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 19 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Бодрумспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07
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