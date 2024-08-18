ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Удержится ли ПСЖ на троне без Мбаппе?Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1? Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 1:0. Онлайн
  • 00:41
    • Мирра Андреева и Соболенко вышли в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:55
    • «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма»
  • 23:49
    • «ПСЖ» обыграл на выезде «Гавр» в Лиге 1
  • 23:42
    • «Бавария» разгромила «Ульм» в Кубке Германии
    Все новости спорта

    Удивит ли «Осер» «Ниццу»?

    «Осер» — «Ницца». Прогноз и ставки (к. 1.95) на футбол, чемпионат Франции, 18 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Осер Прогнозы на Ниццу Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Осер» — «Ницца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Терем Моффи
    В матче первого тура французской Лиги 1 «Осер» на своем поле примет «Ниццу». Встреча пройдет 18 августа и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 18 Августа 2024 года

    Осер

  • Осер
    •  Осер 16:00 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •

    «Осер»

    Турнирное положение: «Осер» по итогам прошлой кампании вышел в элитный дивизион, заняв первую позицию в Лиге 2.

    Команда после 38-ми туров первенства опередила на шесть очков другого новичка Лиги 1 «Анже», а также на три балла — третий в таблице Лиги 2 «Сент-Этьен».

    Осер — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб потерпел поражение еще одному представителю элиты — «Реймсу» (1:3).

    Эта неудача оформила безвыигрышную мини-серию бургундцев в два поединка, которые были контрольными. Перед этим они разошлись миром с тем же «Реймсом» (2:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Камара и Агусул, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые были товарищескими, «Осер» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, но в поединке против на своем поле, возможно, ему удастся отобрать очки у фаворита.

    Адо Онаиву — лучший бомбардир клуба в Лиге 2 прошлого сезона с 15-ю голами.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» в прошлом сезоне Лиги 1 заняла пятую строчку, что позволило ей выйти в Лигу Европы.

    Команда после 38-ми туров национального первенства на шесть очков отстала от зоны Лиги чемпионов, а также на четыре балла от ставшего четвертым «Лилля».

  • Трансферный дайджест. 6-12 августа
  • Стерлинг не против перебраться в «Ювентус», на Даку есть спрос в Серии А, Эндрик может уйти из «Реала» в аренду
  • 12/08/2024

    • Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле потерпел поражение от английского «Ипсвича» (0:1).

    При этом в предыдущем контрольном поединке «Орлы» сумели обыграть представителя итальянской Серии А — «Лечче» (3:2).

    Не сыграют: травмированы — Диоп и Бард, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Ницца» выиграла лишь раз при четырех ничьих и двух поражениях.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Это говорит о том, что у гостей явно не лучшая форма, но их класс все же позволяет им рассчитывать на победу, пусть и на выезде.

    Терем Моффи — лучший бомбардир команды в Лиге 1 прошлого сезона с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в девяти из 10-ти последних матчей «Осер» не выиграл

    • в шести из семи последних матчей «Ниццы» забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей «Ниццы» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.20, победа «Осера» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.68.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали обе команды. При этом в пяти из шести их последних выездных поединков было именно так.

    При этом в пяти из шести последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних поединков «Ниццы».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эвертон — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шинник — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч КАМАЗ — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Брест — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торпедо — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:24
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Осер» — «Ницца»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. Удивит ли «Осер» «Ниццу»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры