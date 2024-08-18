В матче первого тура французской Лиги 1 «Осер» на своем поле примет «Ниццу». Встреча пройдет 18 августа и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» по итогам прошлой кампании вышел в элитный дивизион, заняв первую позицию в Лиге 2.

Команда после 38-ми туров первенства опередила на шесть очков другого новичка Лиги 1 «Анже», а также на три балла — третий в таблице Лиги 2 «Сент-Этьен».

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб потерпел поражение еще одному представителю элиты — «Реймсу» (1:3).

Эта неудача оформила безвыигрышную мини-серию бургундцев в два поединка, которые были контрольными. Перед этим они разошлись миром с тем же «Реймсом» (2:2).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Камара и Агусул, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые были товарищескими, «Осер» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, но в поединке против на своем поле, возможно, ему удастся отобрать очки у фаворита.

Адо Онаиву — лучший бомбардир клуба в Лиге 2 прошлого сезона с 15-ю голами.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» в прошлом сезоне Лиги 1 заняла пятую строчку, что позволило ей выйти в Лигу Европы.

Команда после 38-ми туров национального первенства на шесть очков отстала от зоны Лиги чемпионов, а также на четыре балла от ставшего четвертым «Лилля».

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле потерпел поражение от английского «Ипсвича» (0:1).

При этом в предыдущем контрольном поединке «Орлы» сумели обыграть представителя итальянской Серии А — «Лечче» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Диоп и Бард, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Ницца» выиграла лишь раз при четырех ничьих и двух поражениях.

Это говорит о том, что у гостей явно не лучшая форма, но их класс все же позволяет им рассчитывать на победу, пусть и на выезде.

Терем Моффи — лучший бомбардир команды в Лиге 1 прошлого сезона с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в девяти из 10-ти последних матчей «Осер» не выиграл

в шести из семи последних матчей «Ниццы» забивали обе команды

в шести из семи последних матчей «Ниццы» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.20, победа «Осера» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.68.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали обе команды. При этом в пяти из шести их последних выездных поединков было именно так.

При этом в пяти из шести последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних поединков «Ниццы».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20