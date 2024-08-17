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    «Аль-Хиляль» снова оставит команду Роналду с носом

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Суперкубок Саудовской Аравии, 17 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»
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    «Аль-Хиляль»
    17 августа в финале Суперкубка Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Суперкубок 17 Августа 2024 года

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 19:15 Аль-Хиляль

    Аль-Хиляль

  • Эр-Рияд
    •

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в прошлом сезоне выдал настоящую феерию. Команда уверенно выиграла чемпионат Саудовской Аравии.

    При этом «Аль-Хиляль» в итоге опередил «Аль-Наср» на 14 очков. Плюс команда не потерпела ни одного поражения в чемпионате.

    Последние матчи: нынешним летом команда провела 6 контрольных поединков. В них команда добыла 5 викторий при одной коллизии.

    Причем «Аль-Хиляль» в своем последнем контрольном поединке одолел «Удинезе» (1:0). А вот в полуфинале Суперкубка «Аль-Ахли» был обыгран лишь в серии пенальти.

    В 5 своих последних матчах «Аль-Хиляль» отличился 6 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 раза.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: пока что «Аль-Хиляль» лишь раскачивается. А вот настрой на Суперкубок Саудовской Аравии у команды наверняка будет запредельным.

    При этом «Аль-Хиляль» традиционно успешно противостоит «Аль-Насру». В 5 последних очных поединках команда выиграла 3 раза при 2 паритетах.

    Последнее поражение от «Аль-Насра» случилось год назад. После того «Аль-Хиляль» трижды кряду переиграл столь принципиального оппонента.

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: Эта команда провела неудачный минувший сезон. «Аль-Наср» занял 2 место в аравийском чемпионате.

    При этом «Аль-Наср» в 34 поединках настрелял 100 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 42 мяча.

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  • 14/08/2024

    • Последние матчи: Летом команда активно готовилась к новому сезону. Вот только в 7 спаррингах «Аль-Наср» добыл одну викторию при 4 поражениях.

    При этом «Аль-Наср» в своем последнем спарринге уступил «Альмерии» (0:3). А вот в полуфинале Кубка Саудовской Аравии был обыгран «Аль-Таавун» (2:0).

    В 5 своих последних матчах команда отличилась всего 2 забитыми мячами. А вот пропустила команда 8 мячей в свои ворота.

    Не сыграют: Марцело Брозович — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма качественный. Да и Криштиану Роналду на месте, и даже забил один из мячей в полуфинале.

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    При этом «Аль-Наср» явно намерен начать сезон с завоевания трофея. Ресурсы вполне позволяют побороться с «Аль-Хилялем» за чемпионство.

    Наверняка в этом поединке команда предстанет в почти оптимальном кадровом сочетании. Не поможет команде лишь удаленный в полуфинале Брозович.

    Очевидно, что номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. Кроме Роналду вполне способен выстрелить и Садио Мане.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Хиляль» победил в 3 своих последних спаррингах

    • «Аль-Наср» до последней виктории не выигрывал месяц

    • «Аль-Наср» в 5 последних очных встречах не обыгрывал «Аль-Хиляль»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.54 и 2.38.

    Прогноз: Номинальные хозяева имеют в своем составе классных атакующих исполнителей.

    «Аль-Хиляль» в спаррингах весьма преуспевал, тогда как «Аль-Наср» имел явные проблемы с реализацией.

    Ставка: Победа «Аль-Хиляля» за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме забить сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.64

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    «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Хиляль» снова оставит команду Роналду с носом
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