«Рапид» Вена на своем поле примет «Трабзонспор» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоится 15 августа и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» Вена — «Трабзонспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рапид»

Турнирное положение: «Рапид» одержал победу в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на выезде со счетом 1:0.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если выиграет или сыграет вничью, тогда как поражение с минимальным счетом оставляет шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на второй тур австрийской Бундеслиги, клуб разошелся миром с «Аустрией» из Клагенфурта (1:1).

Эта мировая прервала серию побед коллектива в пять поединков, которые были официальными в разных турнирах.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмирован — Ферди Дройф, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Рапид» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

С такой формой у коллектива хорошие шансы пройти дальше, особенно если учесть его лучшую форму, чем у соперника, а также фору в один гол.

Гвидо Бургшталлер — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы с тремя голами.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: «Трабзонспор» потерпел поражение в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде со счетом 0:1.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если победит с разницей минимум в два гола, тогда как выигрыш с разницей в один мяч позволит перевести игру в дополнительное время.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках турецкой Суперлиги клуб сыграл вничью на выезде с «Сивасспором» (0:0).

Сейчас у коллектива безвыигрышная серия в два поединка, которые пришлись на квалификацию Лиги конференций и Суперлигу.

Не сыграют: травмирован — Тюркмен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Трабзонспор» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей

Такая форма сулит коллективу неплохие шансы на успех, но если соперник показал, что способен выиграть на выезде, то что говорить о матче на своем поле.

Три гола команды в отборе Лиги Европы забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Рапид» выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Рапида» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Трабзонспора» хотя бы одна команда не забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.75, победа «Трабзонспора» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в двух их последних домашних поединках.

При этом гости потерпели поражение на своем поле в первом поединке, а теперь их ожидает не менее, а то и более сложный матч на выезде.

Ставка: «Рапид» победит за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют меньше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев было именно так.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35