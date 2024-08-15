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    Способен ли «Трабзонспор» победить «Рапид»?

    «Рапид» Вена — «Трабзонспор». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» Вена — «Трабзонспор»
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    Эврен Эльмали («Трабзонспор»)
    «Рапид» Вена на своем поле примет «Трабзонспор» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоится 15 августа и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» Вена — «Трабзонспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Рапид Вена

  • Вена
    •  Рапид Вена 19:00 Трабзонспор

    Трабзонспор

  • Трабзон
    •

    «Рапид»

    Турнирное положение: «Рапид» одержал победу в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на выезде со счетом 1:0.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если выиграет или сыграет вничью, тогда как поражение с минимальным счетом оставляет шансы на успех в серии пенальти.

    Рапид Вена — Трабзонспор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на второй тур австрийской Бундеслиги, клуб разошелся миром с «Аустрией» из Клагенфурта (1:1).

    Эта мировая прервала серию побед коллектива в пять поединков, которые были официальными в разных турнирах.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмирован — Ферди Дройф, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Рапид» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

    С такой формой у коллектива хорошие шансы пройти дальше, особенно если учесть его лучшую форму, чем у соперника, а также фору в один гол.

    Гвидо Бургшталлер — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы с тремя голами.

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: «Трабзонспор» потерпел поражение в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде со счетом 0:1.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если победит с разницей минимум в два гола, тогда как выигрыш с разницей в один мяч позволит перевести игру в дополнительное время.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках турецкой Суперлиги клуб сыграл вничью на выезде с «Сивасспором» (0:0).

    Сейчас у коллектива безвыигрышная серия в два поединка, которые пришлись на квалификацию Лиги конференций и Суперлигу.

    Не сыграют: травмирован — Тюркмен, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Трабзонспор» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей

    Такая форма сулит коллективу неплохие шансы на успех, но если соперник показал, что способен выиграть на выезде, то что говорить о матче на своем поле.

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    Три гола команды в отборе Лиги Европы забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Рапид» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Рапида» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Трабзонспора» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.75, победа «Трабзонспора» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в двух их последних домашних поединках.

    При этом гости потерпели поражение на своем поле в первом поединке, а теперь их ожидает не менее, а то и более сложный матч на выезде.

    Ставка: «Рапид» победит за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют меньше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев было именно так.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35

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    «Рапид» Вена — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. Способен ли «Трабзонспор» победить «Рапид»?
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