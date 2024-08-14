«Фехервар» на своем поле примет «Омонию» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 14 августа и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фехервар» — «Омония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фехервар»

Турнирное положение: «Фехервар» потерпел поражение в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги конференций на выезде со счетом 0:1.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если победит с разницей минимум в два гола, тогда как выигрыш с разницей в один мяч позволит перевести игру в дополнительное время.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на третий тур венгерской лиги, клуб на выезде потерпел разгром от «Уйпешта» (1:4).

Это фиаско оформила мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые были официальными в разных турнирах.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмирован — Фред, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах — официальных и товарищеских — «Фехервар» выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

С такой формой у коллектива не лучшие шансы отыграться, особенно если учесть куда более лучшую форму его соперника.

Два гола команды в квалификации Лиги конференций забивали разные игроки.

«Омония»

Турнирное положение: «Омония» выиграла в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги конференций на своем поле со счетом 1:0.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если выиграет или сыграет вничью, тогда как поражение с минимальным счетом оставляет шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной во втором раунде Лиги конференций, клуб обыграл на выезде «Торпедо» Кутаиси (2:1).

Сейчас у коллектива победная серия в три поединка, и все они пришлись на квалификацию Лиги конференций.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Омония» ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.

Сену Кулибали и Мариуш Степиньски — лучшие бомбардиры команды в квалификации Лиги конференций с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Фехервара» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Омонии» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Омония» выиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.50, победа «Фехервара» — в 2.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в пяти из семи их последних выездных поединков.

В то же время, в трех из четырех последних встреч гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех их последних матчах было именно так.

Ставка: «Омония» победит за 2.50