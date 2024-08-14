14 августа в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Таавун» и «Аль-Наср» Эр-Рияд. Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Таавун» — «Аль-Наср» Эр-Рияд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Таавун»

Турнирное положение: «Аль-Таавун» в прошлом сезоне выступил достаточно неплохо. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Таавун» выиграл в 16 матчах из 34. Причем игроки команды настреляли лишь 51 мяч в ворота соперников.

Последние матчи: нынешним летом команда провела 3 контрольных поединка. В них команда дважды сыграла вничью при 1 поражении.

В своем последнем поединке «Аль-Таавун» подписал мировую с «Дамаком» (0:0). Да и в матче с «Триглавом» победитель не был выявлен (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах игроки команды настреляли 3 мяча. А вот в свои ворота было пропущено 4 мяча.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Таавун» явно постарается прерывать свой трехматчевый безвыигрышный сериал. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.

Поединки против «Аль-Насра» Эр-Рияд для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Аль-Таавун» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются дать бой более статусному оппоненту. Год назад «Аль-Таавун» уверенно переиграл соперника (2:0).

«Аль-Наср» Эр-Рияд

Турнирное положение: Эта команда в прошлом сезоне выступила не столь удачно. «Аль-Наср» Эр-Рияд финишировал на 2 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

Причем «Аль-Наср» Эр-Рияд блестяще выглядел в атаке. В 34 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 100 забитыми мячами.

Последние матчи: Летом команда провела 7 контрольных поединков. В них «Аль-Наср» Эр-Рияд выиграл лишь один раз при 4 поражениях.

Поединок с «Альмерией» команда провела неудачно (0:3). Да и «Гранаде» клуб из Эр-Рияда уступил, хоть и минимально.

Вообще, в 5 последних матчах «Аль-Наср» Эр-Рияд проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды не забили ни разу при 9 пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит крайне бледно. При этом ей нужно явно прибавлять в плане созидания.

При этом «Аль-Наср» Эр-Рияд не забивал в 5 своих последних матчах. Причем два последних поединка завершились для команды поражениями.

А вот в минувшем чемпионате команда Криштиану Роналду пропускала в среднем более гола за матч. Между тем, «Аль-Наср» Эр-Рияд явно намерен выиграть Суперкубок Саудовской Аравии.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Да и пора бы Роналду и Талиске проявить свой высочайший класс.

Статистика для ставок

«Аль-Таавун» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Аль-Наср» не забивал в 5 своих последних матчах

«Аль-Наср» не может победить в 6 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» Эр-Рияд — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 4.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.36.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят на голову сильнее соперника, и уж точно постараются забить быстрый мяч.

«Аль-Наср» явно не допустит недооценки соперника, который, к тому же, испытывает сложности в плане реализации.

Ставка: Победа «Аль-Насра» Эр-Рияд в 1 тайме за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.36