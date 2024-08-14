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    «Аль-Наср» будет торопиться?

    «Аль-Таавун» — «Аль-Наср» Эр-Рияд. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Суперкубок Саудовской Аравии, 14 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Таавун» — «Аль-Наср» Эр-Рияд
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    Талиска
    14 августа в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Таавун» и «Аль-Наср» Эр-Рияд. Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Таавун» — «Аль-Наср» Эр-Рияд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Суперкубок 14 Августа 2024 года

    Аль-Таавун

  • Бурайда
    •  Аль-Таавун 19:15 Аль-Наср

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •

    «Аль-Таавун»

    Турнирное положение: «Аль-Таавун» в прошлом сезоне выступил достаточно неплохо. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Таавун» выиграл в 16 матчах из 34. Причем игроки команды настреляли лишь 51 мяч в ворота соперников.

    Последние матчи: нынешним летом команда провела 3 контрольных поединка. В них команда дважды сыграла вничью при 1 поражении.

    В своем последнем поединке «Аль-Таавун» подписал мировую с «Дамаком» (0:0). Да и в матче с «Триглавом» победитель не был выявлен (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах игроки команды настреляли 3 мяча. А вот в свои ворота было пропущено 4 мяча.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Таавун» явно постарается прерывать свой трехматчевый безвыигрышный сериал. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.

    Поединки против «Аль-Насра» Эр-Рияд для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Аль-Таавун» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются дать бой более статусному оппоненту. Год назад «Аль-Таавун» уверенно переиграл соперника (2:0).

    «Аль-Наср» Эр-Рияд

    Турнирное положение: Эта команда в прошлом сезоне выступила не столь удачно. «Аль-Наср» Эр-Рияд финишировал на 2 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

    Причем «Аль-Наср» Эр-Рияд блестяще выглядел в атаке. В 34 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 100 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: Летом команда провела 7 контрольных поединков. В них «Аль-Наср» Эр-Рияд выиграл лишь один раз при 4 поражениях.

    Поединок с «Альмерией» команда провела неудачно (0:3). Да и «Гранаде» клуб из Эр-Рияда уступил, хоть и минимально.

    Вообще, в 5 последних матчах «Аль-Наср» Эр-Рияд проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды не забили ни разу при 9 пропущенных мячах.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит крайне бледно. При этом ей нужно явно прибавлять в плане созидания.

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    При этом «Аль-Наср» Эр-Рияд не забивал в 5 своих последних матчах. Причем два последних поединка завершились для команды поражениями.

    А вот в минувшем чемпионате команда Криштиану Роналду пропускала в среднем более гола за матч. Между тем, «Аль-Наср» Эр-Рияд явно намерен выиграть Суперкубок Саудовской Аравии.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Да и пора бы Роналду и Талиске проявить свой высочайший класс.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Таавун» не побеждал в 3 своих последних поединках

    • «Аль-Наср» не забивал в 5 своих последних матчах

    • «Аль-Наср» не может победить в 6 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» Эр-Рияд — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 4.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.36.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят на голову сильнее соперника, и уж точно постараются забить быстрый мяч.

    «Аль-Наср» явно не допустит недооценки соперника, который, к тому же, испытывает сложности в плане реализации.

    Ставка: Победа «Аль-Насра» Эр-Рияд в 1 тайме за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.36

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    «Аль-Таавун» — «Аль-Наср» Эр-Рияд: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Наср» будет торопиться?
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