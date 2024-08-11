«Тюмень» на своем поле примет волгоградский «Ротор» в пятом туре первой лиги. Матч состоится 11 августа и начнется в 15:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тюмень»

Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше первой лиги финишировал на девятой строке, набрав в 34 матчах 48 очков.

В текущем же первенстве «Тюмень» с четырьмя набранными пунктами разместилась на 12 позиции в таблице.

Последние матчи: На старте нового чемпионата «геологи» проиграли первые два матча, поочередно уступив в гостях «Нефтехимику» 0:3 и на выезде 0:1 «Алании». Затем они переиграли в гостях со счетом 2:0 «Шинник» и привезли одно очко из Уфы — 2:2.

Не сыграют: Защитник Давид Шавлохов будет отбывать дисквалификацию.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Тюмень» за десять своих предыдущих поединков проиграла в пяти из них. Четыре другие же игры за это время она выиграла, трижды побеждая дома. А в проигрышных матчах команда смогла забить только в одном случае, да и то только один гол.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградский коллектив прошлый сезон провел во второй лиге, где занял пятое место в одной из групп, но все же получил право сыграть в плей-офф повышения.

В этих поединках «Ротор» смог справиться с «Новосибирском», расписав с ним гостевую мировую 1:1 и победив на своем поле со счетом 3:1.

В новом же первенстве он заработал четыре очка в четырех играх и идет на 11 месте в таблице.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Стартовали волгоградцы с гостевой победы над «Шинником» со счетом 1:0, затем расписали домашнюю мировую с московским «Торпедо» 1:1, после чего поочередно по 0:1 уступили дома тульскому «Арсеналу» и на выезде «Нефтехимику».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Ротор» к этой игре подходит после серии из двух минимальных сухих фиаско. Но перед этим у команды была 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой поровну поделил победные результаты и мировые исходы. Перед этим же команда из Волгограда имела серию из трех проигрышей кряду.

Статистика для ставок

Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2018/19. И тогда дважды победил «Ротор» — 2:1 и 1:0

В пять из шести предыдущих очных встреч данных команд забивали обе стороны

Два из трех минувших матчей между собой этих клубов принесли верховой исход

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тюмени» — 2.22, победа «Ротора» — 3.35, ничья — 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.39 и 1.54 соответственно.

Прогноз: В этом матче поставим на обе забьют, ведь в пяти из шести предыдущих очных встреч данных клубов они неизменно огорчали друг друга.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.06.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет ничья, потому что соседи по турнирке вполне могут поделить очки между собой.

Ставка: ничья за 3.15.