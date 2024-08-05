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    «Жальгирис» обеспечит голепад

    «ТрансИнвест» — «Жальгирис». Ставка (к. 2.82) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 5 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Литовская А Лига Прогнозы на Жальгирис
    Прогноз и ставки на «ТрансИнвест» — «Жальгирис»
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    «Жальгирис»
    5 августа в 34-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «ТрансИнвест» и «Жальгирис». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ТрансИнвест» — «Жальгирис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Литва. Лига А 05 Августа 2024 года

    Жальгирис

  • Вильнюс
    •  Жальгирис 19:00 Трансинвест

    Трансинвест

  • Вильнюс
    •

    «ТрансИнвест»

    Турнирное положение: «ТрансИнвест» активно сражается за выживание в элите литовского футбола. Сейчас команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «ТрансИнвест» лишь на один зачетный пункт опережает зону прямого вылета. Да и выиграла команда всего в 7 матчах чемпионата из 23.

    Жальгирис — Трансинвест: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «ТрансИнвест» дома уступил «Младе-Болеслав» (0:1) и вылетел из квалификации Лиги конференций.

    Причем в команда проиграла уже 2 матча кряду. Да и надежность тылов явно удручает: 34 пропущенных мяча в 23 матчах.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «ТрансИнвест» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «ТрансИнвест» набирал очки с огромным трудом. Да и проиграла команда уже 14 матчей в чемпионате.

    Матчи против «Жальгириса» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков «ТрансИнвест» выиграл 1 раз при двух коллизиях.

    Наверняка номинальные хозяева будут стараться зацепиться хотя бы за ничью. Да и каждый зачетный балл у команды нынче на счету.

    «Жальгирис»

    Турнирное положение: «Жальгирис» привычно борется за чемпионский титул. Вильнюсский клуб уверенно лидирует, на 4 очка опережая ближайшего преследователя.

    Притом, что «Жальгирис» весьма неплохо атакует. В 22 поединках литовского чемпионата команда отличилась 46 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненное поражение. «Жальгирис» в овертайме разгромно уступил кипрскому «Пафосу» (0:3) и вылетел из квалификации Лиги конференций.

    До того команда одолела киприотов со счетом 2:1. Да и финский ВПС вильнюсский клуб сумел обыграть (1:0).

    В пяти своих последних матчах «Жальгирис» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в двух своих последних поединках в рамках чемпионата Литвы команда проиграла. Впрочем, очковый запас пока еще имеется.

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    При этом «Жальгирис» имеет самые надежные тылы в чемпионате. В 22 поединках в воротах вильнюсского клуба побывало всего 19 мячей.

    Вот только последние неудачи в чемпионате и вылет из еврокубков явно удручают. Впрочем, лидер явно намеревается как можно скорее вернуться на победный путь.

    Нет сомнений, что номинальные гости постараются прервать свою неудачную серию. Да и вообще, обыгрывать новичка элиты «Жальгирис» обязан при любой диспозиции.

    Статистика для ставок

    • «Жальгирис» проиграл в 2 своих последних матчах чемпионата

    • «ТрансИнвест» пропускает чаще всех в лиге — 34 мяча

    • «Жальгирис» в среднем пропускает менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жальгирис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.02, а победа оппонента — в скромные 8.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

    Прогноз: «Жальгирис» явно намерен вернуться на победный путь, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    «Жальгирис» постарается поднатореть в плане реализации, да и соперник имеет огромные проблемы с надежностью тылов.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба соперника.

    Ставка: Обе забьют за 2.21

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    «ТрансИнвест» — «Жальгирис»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 05.08.2024. Прогнозы на футбол. «Жальгирис» обеспечит голепад
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