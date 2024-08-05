ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирра Андреева и Диана Шнайдер4 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Кэти Ледеки3 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Джо Джойс и Дерек ЧисораОт угрозы для Фьюри до сбитого летчика один шаг. Чисора уничтожил карьеру Джойса
  • 23:48
    • Норвежец Рут выиграл десятиборье у мужчин на ОИ-2024
  • 23:12
    • Нидерланды выиграли эстафету микст 4х400 метров, Альфред из Сент-Люсии взяла золото на стометровке на ОИ-24
  • 22:40
    • Музетти завоевал бронзу в мужском теннисе
  • 22:04
    • «Химки» в волевом стиле обыграли «Рубин»
  • 19:28
    • «Зенит» разгромил «Ростов», Глушенков сделал хет-трик
  • 16:59
    • «Динамо» возглавило таблицу РПЛ, победив «Акрон»
  • 22:30
    • Макинтош стала олимпийской чемпионкой на 200 м комплексом, а Ледеки в 800 м вольном стиле
    Все новости спорта

    «Фулхэм» и «Севилья» будут забивать

    «Фулхэм» — «Севилья». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Фулхэм Прогнозы на Севилью Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Севилья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Севилья»
    5 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Фулхэм» и «Севилья». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 05 Августа 2024 года

    Фулхэм

  • Лондон
    •  Фулхэм 22:00 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    •

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Коттеджеры» минувший сезон провели не столь успешно. «Фулхэм» финишировал на скромном 13 месте в АПЛ.

    При этом «Фулхэм» в минувшем чемпионате Англии выиграл лишь в 13 матчах из 38. Да и в свои ворота лондонцы пропустили 61 мяч.

    Последние матчи: Серия контрольных матчей у лондонцев только началась. В первом из спаррингов команда минимально одолела «Бенфику».

    Причем до того «Фулхэм» находился без полноценной игровой практики два с половиной месяца. В последнем туре АПЛ лондонцы переиграли «Лутон Таун» (4:2).

    В 5 своих последних матчах «Фулхэм» добыл 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Дачники» достаточно ершисты, но стабильности им явно не хватает. Да и оптимальный состав собрать никак не удается.

    Состав команды по именам смотрится симпатично. Да и вообще, «Фулхэм» выгодно смотрелся в первом своем спарринге.

    Наверняка «дачники» будут активны в атаке. Да и оборона лондонцев в поединке с «Бенфикой» выглядела весьма монолитно.

    «Севилья»

    Турнирное положение: Эта команда провела почти провальный минувший сезон. «Севилья» заняла итоговое 14 место в Примере.

    При этом «Севилья» в 38 поединках настрелял всего 48 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 54 мяча.

  • Перепись легенд. Месси, Роналду, Анри и еще 22 лучших футболиста XXI века
  • Рейтинг самых блестящих игроков текущего столетия
  • 02/08/2024

    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже активно началась. В 4 спаррингах севильцы выиграли дважды.

    При этом «Севилья» в последней контрольной встрече смогла одолеть «Гранаду» (2:0). А вот до того севильцы минимально переиграли «Аль-Иттихад».

    В 5 своих последних матчах команда разжилась двумя викториями. В этих поединках она отличилась 5 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам достаточно неплохой. Да и в последних спаррингах севильцы смотрятся весьма выгодно.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Вообще, «Севилья» не пропускала в двух своих последних поединках. А вот лиссабонскому «Спортигу» команда уступила (1:2).

    Неплохо вписываются в игру команду летние новички. Арендованный у «Атлетико» Сауль Ньигес уже расписался в воротах «Гранады».

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и мотивация продлить победную серию у испанцев имеется.

    Статистика для ставок

    • «Фулхэм» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Севилья» выиграла и не пропустила в 2 своих последних спаррингах

    • Севильцы в 4 летних контрольных матчах добыли 2 виктории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.99, а победа оппонента — в скромные 3.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.75.

    Прогноз: Обе команды явно постараются прибавить в плане реализации.

    «Севилья» преуспевает в летних контрольных поединках, да и «дачники» не лыком шиты.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке победу одержит «Севилья».

    Ставка: Победа «Севильи» за 2.15

    Ещё прогнозы на спорт
    3.15
  • Прогноз на матч Монако — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.11
  • Прогноз на матч Джокович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шинник — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСВ — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Родина — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.97
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Чивас Гвадалахара — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фулхэм» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 05.08.2024. Прогнозы на футбол. «Фулхэм» и «Севилья» будут забивать
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры