5 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Фулхэм» и «Севилья». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Коттеджеры» минувший сезон провели не столь успешно. «Фулхэм» финишировал на скромном 13 месте в АПЛ.

При этом «Фулхэм» в минувшем чемпионате Англии выиграл лишь в 13 матчах из 38. Да и в свои ворота лондонцы пропустили 61 мяч.

Последние матчи: Серия контрольных матчей у лондонцев только началась. В первом из спаррингов команда минимально одолела «Бенфику».

Причем до того «Фулхэм» находился без полноценной игровой практики два с половиной месяца. В последнем туре АПЛ лондонцы переиграли «Лутон Таун» (4:2).

В 5 своих последних матчах «Фулхэм» добыл 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Дачники» достаточно ершисты, но стабильности им явно не хватает. Да и оптимальный состав собрать никак не удается.

Состав команды по именам смотрится симпатично. Да и вообще, «Фулхэм» выгодно смотрелся в первом своем спарринге.

Наверняка «дачники» будут активны в атаке. Да и оборона лондонцев в поединке с «Бенфикой» выглядела весьма монолитно.

«Севилья»

Турнирное положение: Эта команда провела почти провальный минувший сезон. «Севилья» заняла итоговое 14 место в Примере.

При этом «Севилья» в 38 поединках настрелял всего 48 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 54 мяча.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже активно началась. В 4 спаррингах севильцы выиграли дважды.

При этом «Севилья» в последней контрольной встрече смогла одолеть «Гранаду» (2:0). А вот до того севильцы минимально переиграли «Аль-Иттихад».

В 5 своих последних матчах команда разжилась двумя викториями. В этих поединках она отличилась 5 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам достаточно неплохой. Да и в последних спаррингах севильцы смотрятся весьма выгодно.

Вообще, «Севилья» не пропускала в двух своих последних поединках. А вот лиссабонскому «Спортигу» команда уступила (1:2).

Неплохо вписываются в игру команду летние новички. Арендованный у «Атлетико» Сауль Ньигес уже расписался в воротах «Гранады».

Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и мотивация продлить победную серию у испанцев имеется.

Статистика для ставок

«Фулхэм» выиграл в 2 своих последних матчах

«Севилья» выиграла и не пропустила в 2 своих последних спаррингах

Севильцы в 4 летних контрольных матчах добыли 2 виктории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.99, а победа оппонента — в скромные 3.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.75.

Прогноз: Обе команды явно постараются прибавить в плане реализации.

«Севилья» преуспевает в летних контрольных поединках, да и «дачники» не лыком шиты.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке победу одержит «Севилья».

Ставка: Победа «Севильи» за 2.15