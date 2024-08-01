Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Пайде» — «Стьярнан». Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Пайде» — «Стьярнан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пайде»

Турнирная таблица: В самом разгаре проходит сезон-2024 в чемпионате Литвы. Команды уже сыграли матчи 21 тура, «Пайде» нанёс поражение клубу «Калев Таллин» (3:1). В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает 4 место с активом в 35 баллов.

Последние матчи: «Пайде» с победы стартовал в Лиге конференций, обыграв «Бала Таун» из Уэльса в первом матче еврокубка. За эстонский клуб в этой встрече голами отметились Сисей и Медич.

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В ответной встрече была зафиксирована ничья (1:1). «Пайде» удалось пробиться в овертайм благодаря голу в овертайме, на 120-й решающий мяч забил Хоим.

Во втором раунде Лиги конференций «Пайде» потерпел поражение от исландского коллектива «Стьярнан» (1:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Пайде» не смог преодолеть первую стадию отбора Лиги конференций, уступив фарерцам из «Б-36» (0:2 — поражение в дополнительное время).

«Стьярнан»

Турнирная таблица: В чемпионате Исландии «Стьярнан» занимает 6 место, набрав 23 очка: 7 побед, 2 ничьи и 7 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре внутреннего первенства «Стьярнан» одержал победу над командой «Акранес» (3:1).

Что касается еврокубков, то в первом отборочном раунде Лиги конференций исландцы выиграли у «Линфилда» (2:0 — победа дома, 2:3 — проигрыш в гостях).

Во втором раунде Лиги конференций «Стьярнан» нанёс поражение клубу «Пайде» (2:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Стьярнан» не играл в еврокубках.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Стьярнан» не играл в еврокубках

«Пайде» вышел во 2-й раунд Лиги чемпионов, обыграв «Б-36» в дополнительное время (2:0)

«Стьярнан» — «Пайде» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Стьярнан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.44, а победа «Пайде» — в 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.90 соответственно.

Прогноз: «Стьярнан» должен добиваться положительного результата в предстоящей игре.

Ставка: Победа «Стьярнан» с форой (-1) с коэффициентом 3.35.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру команды забивают по 2 гола.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.88.