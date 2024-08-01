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    «Пайде» — «Стьярнан». Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, Лига конференций, 1 августа 2024 года

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    «Андерлехт» — «Пайде»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Пайде» — «Стьярнан». Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Пайде» — «Стьярнан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Пайде

  • Пайде
    •  Пайде 19:30 Стьярнан

    Стьярнан

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Пайде»

    Турнирная таблица: В самом разгаре проходит сезон-2024 в чемпионате Литвы. Команды уже сыграли матчи 21 тура, «Пайде» нанёс поражение клубу «Калев Таллин» (3:1). В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает 4 место с активом в 35 баллов.

    Последние матчи: «Пайде» с победы стартовал в Лиге конференций, обыграв «Бала Таун» из Уэльса в первом матче еврокубка. За эстонский клуб в этой встрече голами отметились Сисей и Медич.

    Пайде — Стьярнан: коэффициенты букмекеров

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    В ответной встрече была зафиксирована ничья (1:1). «Пайде» удалось пробиться в овертайм благодаря голу в овертайме, на 120-й решающий мяч забил Хоим.

    Во втором раунде Лиги конференций «Пайде» потерпел поражение от исландского коллектива «Стьярнан» (1:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Пайде» не смог преодолеть первую стадию отбора Лиги конференций, уступив фарерцам из «Б-36» (0:2 — поражение в дополнительное время).

    «Стьярнан»

    Турнирная таблица: В чемпионате Исландии «Стьярнан» занимает 6 место, набрав 23 очка: 7 побед, 2 ничьи и 7 поражений.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В минувшем туре внутреннего первенства «Стьярнан» одержал победу над командой «Акранес» (3:1).

    Что касается еврокубков, то в первом отборочном раунде Лиги конференций исландцы выиграли у «Линфилда» (2:0 — победа дома, 2:3 — проигрыш в гостях).

    Во втором раунде Лиги конференций «Стьярнан» нанёс поражение клубу «Пайде» (2:1).

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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Стьярнан» не играл в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Стьярнан» не играл в еврокубках

    • «Пайде» вышел во 2-й раунд Лиги чемпионов, обыграв «Б-36» в дополнительное время (2:0)

    • «Стьярнан» — «Пайде» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Стьярнан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.44, а победа «Пайде» — в 2.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: «Стьярнан» должен добиваться положительного результата в предстоящей игре.

    Ставка: Победа «Стьярнан» с форой (-1) с коэффициентом 3.35.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру команды забивают по 2 гола.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.88.

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    «Пайде» — «Стьярнан»: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. Эстонскому клубу улыбнётся футбольная фортуна?
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